- El concierto de Año Nuevo 2021 "The Sounds of Taiwan" se realiza frente a una audiencia llena en Taiwán y streaming en directo para todo el mundo

Stan Shih, coproductor, nos trae el tercer concierto anual de Año Nuevo por medio de la One Song Orchestra para los amantes de la música en Taiwán al tiempo que la isla sigue implementando las medidas destacadas de prevención de enfermedad en medio de la pandemia actual

TAIPEI, 5 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El concierto de Año Nuevo 2021 "The Sounds of Taiwan" se ha llevado a cabo frente a una audiencia llena de personas el día 1 de enero, además de emitirse en directo por streaming para los amantes de la música de todo el mundo. Se trata del tercer concierto anual llevado a cabo por medio de la One Song Orchestra, y ha sido posible gracias a la estricta adherencia de la isla en relación a las medidas de prevención de la enfermedad.