El condado de Miami-Dade hace historia como el primer destino en organizar un evento oficial de bienvenida para los medios internacionales durante la semana del Latin GRAMMY®

25 .º GRAMMY LATINO Anual ® Celebra el rico legado de Miami como la capital de la música y las artes latinas

MIAMI, 15 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El condado de Miami-Dade ha hecho historia al organizar el primer evento de bienvenida oficial y exclusivo para los medios de comunicación internacionales acreditados que asisten a la 25 .ª edición de los Premios GRAMMY LATINOS ®, lo que subraya la posición del destino como capital mundial de la música y la cultura latinas. Esta histórica recepción, celebrada en The Epic Hotel en el centro de Miami, contó con la presencia de personalidades del sector, como David Whitaker, presidente y director ejecutivo de la Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB); Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade ; Manuel Abud, director ejecutivo de The Latin Recording Academy ®; Clarissa Molina, periodista de Univisión y ganadora del Premio EMMY; y Stephen Neuman, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de American Airlines.

"Dar la bienvenida a los Premios GRAMMY LATINOS ® al condado de Miami-Dade no solo es una celebración de la música latina, sino también un testimonio del papel vital que desempeña Miami como capital cultural", dijo David Whitaker, presidente y CEO de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami. "Este evento icónico es una plataforma poderosa para mostrar la dinámica escena artística y cultural de Miami, las diversas comunidades y la próspera economía. Nos sentimos honrados de organizar este evento histórico y celebrar nuestra posición en la intersección del patrimonio multicultural, la cultura, los deportes, el entretenimiento y la música ".

El regreso de los Latin GRAMMY a Miami marca la tercera vez que los premios se celebran en el Gran Miami, con años anteriores que incluyen 2003 y 2020, este último a puerta cerrada debido a la pandemia de COVID-19. La Academia Latina de la Grabación, con sede en Miami, eligió Miami para enfatizar el papel fundamental del destino en el mundo de la música latina, así como su condición de puerta de entrada global a las Américas.

"Organizar los Premios GRAMMY LATINOS no solo honra las vibrantes raíces latinas de nuestra comunidad, sino que también destaca a nuestro condado como un centro mundial de cultura y entretenimiento", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. "Estamos muy orgullosos de que el condado de Miami-Dade sea una vez más el anfitrión de los Premios GRAMMY LATINOS. Como se espera que miles de visitantes llenen nuestros hoteles, cenen en nuestros restaurantes y visiten nuestras pequeñas empresas, nuestros trabajadores y empresarios se beneficiarán directamente a medida que impulsen nuestra economía local ".

Los lugares de clase mundial de Miami brillan durante la Semana del GRAMMY LATINO

A lo largo de la Semana del GRAMMY LATINO, los principales lugares del Gran Miami mostrarán la infraestructura para eventos del destino y sus vibrantes ofertas. Los eventos y celebraciones tendrán lugar en The Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, The Phillip and Patricia Frost Museum of Science, The Miami Beach Convention Center, The Kaseya Center y muchos hoteles, incluidos The Kimpton EPIC Hotel, The Loews Miami Beach Hotel y The Faena Hotel Miami Beach. Juntos, estos espacios ayudan a resaltar la capacidad única de Miami para organizar los eventos más prestigiosos del mundo, al tiempo que brindan a los artistas y medios de comunicación experiencias incomparables.

"Estamos orgullosos de ser la Aerolínea Oficial de la 25ª Entrega Anual del Latin GRAMMY, especialmente ahora que regresa a Miami, la mayor puerta de entrada de la aerolínea a América Latina y el Caribe", dijo el Vicepresidente de Operaciones de MIA de American Airlines, Juan Carlos Liscano. "Eventos de esta magnitud atraen a miles de viajeros al área metropolitana de Miami y eso no sería posible sin una sólida asociación con el condado de Miami-Dade y la GMCVB. Como Hometown Airline de Miami, estamos comprometidos a conectar comunidades y celebrar nuestra cultura diversa con profundas raíces en América Latina ".

Un tapiz cultural de música, arte e innovación

La conexión de Miami y Miami Beach con la cultura latina se refleja en su música y artes, por lo que es un hogar natural para los Latin GRAMMYs. Desde el colorido arte callejero de Wynwood hasta el Art Basel en Miami Beach y el Art of Black Miami, el destino ofrece un paisaje multicultural y artístico que resuena con artistas y audiencias de todo el mundo.

Los Premios GRAMMY LATINOS traen los ojos del mundo al Gran Miami y el destino se erige con orgullo como un lugar de nacimiento de la creatividad, la cultura y la conectividad en la música latina, reafirmando su estatus como el mejor destino para artistas, líderes de la industria y fanáticos.

Acerca del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB)

La Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB) es una organización acreditada de ventas y marketing sin fines de lucro cuya misión es atraer visitantes al Gran Miami y Miami Beach para ocio, negocios, reuniones y convenciones. Para obtener una guía de vacaciones, visite nuestro sitio web en www.MiamiandMiamiBeach.com o llame al 1.888.76. MIAMI (solo EE. UU./Canadá) o 305.447.7777. Para comunicarse con las oficinas de GMCVB, marque 305.539.3000. Los organizadores de reuniones pueden llamar al 1.800.933.8448 (solo EE. UU./Canadá) o al 305.539.3071 o visitar www.MiamiMeetings.com . Para comprometerse aún más con Miami, únase a la conversación siguiéndonos en nuestros canales de redes sociales en Facebook.com/visitmiami, Twitter.com/visitmiami, Instagram.com/visitmiami.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558226/Media_Shot_from_Press_Breakfast.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558225/GMCVB_Corp_Logo.jpg

FUENTE The Greater Miami Convention & Visitors Bureau