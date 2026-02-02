El Consejo de Educación Fiscal de California insta a la vigilancia a medida que persisten las estafas de preparadores de impuestos fantasma

El CTEC advierte que hay que estar atento a las promesas de grandes reembolsos y declaraciones de impuestos sin firmar.

SACRAMENTO, California, 26 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cada año, surge una nueva ola de los llamados "preparadores de impuestos fantasma", que ofrecen tarifas bajas y el atractivo de grandes reembolsos, solo para desaparecer tan pronto como pasa la fecha límite de impuestos.

"Los preparadores de impuestos fantasma nunca firman las declaraciones que preparan para los clientes. Eso es intencional: les permite evitar la rendición de cuentas y hace que sea casi imposible para las autoridades rastrearlos ", dijo Fernando Angell, presidente del Consejo de Educación Tributaria de California (CTEC), que supervisa el registro de casi 40,000 preparadores de impuestos en todo el estado. "No es solo poco ético, no firmar la declaración de impuestos de un cliente también es ilegal".

Los preparadores de impuestos fantasma utilizan una serie de trucos para evitar la detección. Algunos imprimen la declaración e instruyen a los clientes para que la firmen y la envíen por correo, omitiendo su propio nombre en la documentación. Otros archivan electrónicamente, omitiendo una vez más el requisito de incluir su propia información, y marcan la declaración como "autopreparada".

"Están constantemente en movimiento y atrayendo clientes a través del boca a boca", dijo Lester Crawford, miembro de la junta de CTEC. "Sus tácticas son intencionales y se dirigen a los contribuyentes vulnerables".

Otras señales de alerta incluyen:

Colocar una etiqueta comercial en su copia de la declaración, pero presentar una copia en blanco ante el IRS y la Junta de Impuestos de Franquicias de California (FTB).

Afirmar que firmará tu declaración más tarde, solo después de que haya recibido el pago.

Insistir en los pagos en efectivo y negarse a proporcionar un recibo.

Fabricar ingresos o deducciones falsas para inflar su reembolso.

Desvía tu reembolso a su propia cuenta bancaria en lugar de a la tuya.

Cualquier persona que prepare declaraciones de impuestos por una tarifa debe ser un abogado con el Colegio de Abogados del Estado de California, contador público certificado (CPA) o firma de contabilidad verificada por la Junta de Contabilidad de California, preparador de impuestos registrado por CTEC (CRTP) o agente inscrito (EA) del IRS . Si sospechas que te has encontrado con un preparador de impuestos cuestionable, puedes presentar una denuncia anónima en CTEC.org. Para obtener más consejos sobre cómo mantenerte seguro esta temporada de impuestos, sintoniza el podcast Taxpayer Beware , también disponible en español en contribuyentecudese.org.

Establecida por la Legislatura del Estado de California en 1997, CTEC se dedica a proteger a los contribuyentes de preparadores de impuestos fraudulentos e incompetentes.

