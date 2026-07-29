-El creciente comercio de Europa con India exige un enfoque más proactivo en materia de seguridad económica, según un nuevo informe de Strider

Una investigación revela que más de 50.000 bienes sensibles —incluidos componentes utilizados en vehículos aéreos no tripulados, misiles y sistemas aeroespaciales— han llegado a entidades de defensa rusas a través de la India desde 2022.

El flujo de bienes sensibles hacia Rusia a través de la India ha aumentado considerablemente desde economías europeas clave como el Reino Unido, Suecia y Suiza.

El informe de Strider destaca cómo Rusia está expandiendo su presencia en los ecosistemas de fabricación, investigación y tecnología de la India, junto con gobiernos y empresas europeas.

El informe recomienda que los gobiernos y las empresas europeas integren medidas de seguridad económica en las decisiones sobre cadenas de suministro, inversión e investigación a medida que aumenta su colaboración con la India.

LONDRES, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, proveedor líder de inteligencia estratégica, ha publicado hoy un nuevo informe que revela cómo Rusia está eludiendo las sanciones para acceder a componentes sensibles a través de intermediarios indios, explotando los ecosistemas de fabricación, comercio e investigación que impulsan la relación de Europa con India.

Al tiempo que Europa fortalece su relación comercial con la India mediante el histórico Acuerdo de Libre Comercio UE-India y la Asociación para la Seguridad y la Defensa, y mientras el Reino Unido estrecha sus lazos comerciales con el país a principios de este mes, la investigación de Strider demuestra que una mayor colaboración con las economías emergentes puede, simultáneamente, impulsar el crecimiento y generar riesgos para la seguridad económica.

El informe de Strider, titulado Terreno en disputa: La colaboración paralela de Rusia en la India y los riesgos para la seguridad económica de Europa, revela que, desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, más de 50.000 bienes sensibles, o bienes con posible doble uso, han llegado a empresas de defensa rusas a través de las cadenas de suministro indias. Entre estos bienes se incluyen componentes de fibra óptica y procesadores de alto rendimiento que pueden utilizarse en sistemas militares avanzados, como vehículos aéreos no tripulados (VANT), misiles y tecnologías aeroespaciales.

Muchos de estos bienes tienen su origen en economías europeas.

Entre 2022 y 2025, se registró un aumento del 180% en las exportaciones de bienes sensibles de origen británico desde India a Rusia, en comparación con el período 2019-2021.

Durante ese mismo período, se observó un aumento del 455% y del 131% en los bienes sensibles procedentes de Suecia y Suiza, respectivamente.

También se produjo un marcado aumento en este mismo tipo de bienes procedentes de países aliados de origen no europeo. Entre 2022 y 2025, se registró un aumento del 529% procedente de Australia, del 459% procedente de Estados Unidos, del 253% procedente de Japón y del 180% procedente de Canadá.

"Los nuevos acuerdos comerciales de Europa y el Reino Unido con India representan un paso importante para fortalecer la resiliencia económica y profundizar los lazos con uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo", declaró David Vigneault, director de inteligencia de Strider. "Pero el entorno geopolítico actual exige que los gobiernos y las empresas tengan una visión clara del panorama competitivo, además de estas oportunidades".

"Nuestra investigación muestra que Rusia está aprovechando muchos de estos mismos ecosistemas de fabricación, investigación y tecnología para preservar el acceso a capacidades críticas y eludir las sanciones", añadió Vigneault.

"Esto no es un argumento en contra de una mayor colaboración con la India; todo lo contrario. Es un recordatorio de que la seguridad económica debe integrarse en la toma de decisiones comerciales desde el principio. Las empresas que inviertan ahora en la debida diligencia de la cadena de suministro y en la inteligencia de riesgos estarán mejor posicionadas para aprovechar los beneficios de los nuevos mercados sin asumir vulnerabilidades a largo plazo no deseadas", concluyó Vigneault.

El informe también señala que las redes académicas compartidas y los grupos de talento pueden difundir el conocimiento con la misma facilidad que cualquier cadena de suministro física. La investigación de Strider reveló que, desde 2022, las publicaciones conjuntas entre instituciones de investigación rusas e indias se han mantenido elevadas, superando las 2.000 al año, especialmente en IA, campo en el que universidades rusas e indias han firmado múltiples acuerdos de cooperación desde el año 2022.

A medida que India profundiza su papel como centro mundial de fabricación e importación de productos de origen occidental, el país aumenta su atractivo para Rusia como nodo intermediario en la estrategia de mitigación de sanciones de Moscú. Para las empresas europeas que operan en la India, el riesgo radica en una exposición involuntaria. El informe concluye recomendando acciones que los líderes tanto del sector público como del privado pueden tomar para identificar y gestionar el riesgo dentro de los entornos comerciales globales, como una mayor transparencia de la cadena de suministro, el monitoreo del uso final y una fuerte alineación entre la estrategia comercial y la política de seguridad económica.

El informe completo, Terreno en disputa: la colaboración paralela de Rusia en la India y los riesgos para la seguridad económica de Europa, está disponible aquí.

Acerca de Strider

Strider es la empresa líder en inteligencia estratégica que empodera a las organizaciones para proteger e impulsar su tecnología e innovación. Mediante tecnología de IA de vanguardia y metodologías propias, Strider transforma datos públicos en información clave. Esta inteligencia estratégica permite a las organizaciones abordar y responder de forma proactiva a los riesgos asociados con el robo de propiedad intelectual patrocinado por el estado, la adquisición selectiva de talento y las alianzas con terceros. Strider opera en 16 países de todo el mundo y cuenta con oficinas en Salt Lake City (Utah), Washington DC, Londres, Tokio y Sídney.