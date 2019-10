El Día Mundial de la Trombosis empodera a las personas de todo el mundo a reconocer y contribuir a prevenir coágulos de sangre potencialmente fatales

CHAPEL HILL, Carolina del Norte, 9 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El 13 de octubre, la campaña del Día Mundial de la Trombosis comparte un importante mensaje: los pacientes, sin importar donde vivan, deben poder esperar que su estancia en el hospital sea segura y que se reduzca al mínimo el riesgo de episodios adversos como la trombosis. La trombosis es la formación de coágulos sanguíneos potencialmente fatales en una arteria o vena. Puesto que una de cada cuatro muertes al año se debe a afecciones relacionadas con la trombosis, la campaña alienta a los sistemas de salud a poner en práctica protocolos de evaluación del riesgo y a los pacientes a informarse y estar empoderados para hacer preguntas sobre su atención médica.

La trombosis puede desencadenar un conjunto de problemas de salud potencialmente fatales, como el ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular y el tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso ocurre cuando uno o más coágulos sanguíneos se forman en una vena profunda, con mayor frecuencia en la pierna (trombosis venosa profunda). El coágulo puede desplazarse por el torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones (una afección denominada embolia pulmonar). Aproximadamente 10 millones de casos de tromboembolismo venoso ocurren cada año. Este trastorno prevenible, que puede ser fatal, se ignora como importante crisis de la salud pública.

"Los coágulos sanguíneos adquiridos en el hospital son un problema global", afirmó la profesora Beverley Hunt, titular de la Orden del Imperio Británico y presidenta del Comité de Dirección del Día Mundial de la Trombosis. "En un importante estudio patrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), contribuyó a una cifra mayor de muertes y discapacidades en países de bajos y medianos ingresos que otros problemas de seguridad del paciente, como la neumonía adquirida en el hospital, las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con los catéteres y los errores en la administración de medicamentos. Por ello, la campaña del Día Mundial de la Trombosis llama la atención mundial sobre los coágulos sanguíneos adquiridos en el hospital, con el fin de crear conciencia sobre este problema de salud prevenible, común e insuficientemente reconocido".

El 60 % de los coágulos sanguíneos están vinculados a los ingresos en hospitales. En Inglaterra, sin embargo, señala la Dra. Hunt que las cifras han disminuido en la última década gracias a las medidas obligatorias de prevención del tromboembolismo venoso implementadas en los hospitales por el Servicio de Salud Nacional (National Health Service, NHS). Desde 2010, en Inglaterra se ha observado una reducción del 15,4 % en las muertes ocurridas en los 90 días posteriores al alta hospitalaria.

Si bien algunos hospitales y sistemas de atención médica han adoptado medidas similares para prevenir el tromboembolismo venoso, no ha sido así en otras partes. Ello significa que los pacientes deben ser proactivos al hablar con los profesionales de la salud a cargo de su atención sobre las medidas que los pacientes pueden tomar para identificar y prevenir los coágulos de sangre. Durante la estancia en el hospital y después de recibir el alta, los pacientes deben estar alerta a las señales y los síntomas de coágulos sanguíneos, como dolor y sensibilidad en la pierna, enrojecimiento e hinchazón, falta de aire, respiración rápida, dolor de pecho y expectoración con sangre.

El sobreviviente de trombosis Scott Shields, de Arlington, Virginia, expresó: "Un accidente de auto me causó múltiples lesiones potencialmente fatales, cuando tenía 32 años. Pero cuando me recuperaba en el hospital, adquirí trombosis venosa profunda en el muslo izquierdo. Como me comunicaba a diario con mis doctores durante las sesiones de fisioterapia, pude llamarles la atención sobre este nuevo y repentino dolor en la pierna, y recibir tratamiento con rapidez".

Como lo indica Shields, es esencial tener una línea de comunicación abierta con los profesionales de la salud, y los pacientes deben sentirse empoderados para abogar por su propia atención médica.

Los pacientes hospitalizados deben tomar las siguientes medidas para contribuir a evaluar su riesgo y prevenir el tromboembolismo venoso:

Solicitar al profesional de la salud que lo atiende una evaluación del riesgo de tromboembolismo venoso, que es una herramienta o cuestionario que reúne información sobre la edad, el historial médico, los medicamentos y los factores específicos del estilo de vida, para apreciar el riesgo potencial que tiene un paciente de adquirir coágulos sanguíneos.

Preguntar por opciones de tratamiento como medias de compresión o medicamentos anticoagulantes para contribuir a prevenir el tromboembolismo venoso.

Cumplir los tratamientos indicados, incluyendo los medicamentos, según las instrucciones, y hacer preguntas si tiene alguna.

Mantenerse activo y en movimiento lo más que pueda mientras esté en el hospital y después del alta hospitalaria.

Para más información sobre los coágulos sanguíneos, visite el sitio web del Día Mundial de la Trombosis. El Día Mundial de la Trombosis se celebra el 13 de octubre de cada año y está liderado por la Sociedad Internacional sobre la Trombosis y la Hemostasia (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH).

Acerca del Día Mundial de la Trombosis

Iniciado en 2014 y celebrado cada año el 13 de octubre, el Día Mundial de la Trombosis se propone concientizar a la sociedad, los profesionales de la salud y los sistemas de atención médica respecto a la trombosis y, en última instancia, reducir las muertes y las discapacidades derivadas del tromboembolismo por medio de la difusión de las causas, los factores de riesgo, las señales y los síntomas, y la prevención y el tratamiento de eficacia demostrada. La misión del Día Mundial de la Trombosis apoya la meta global de la Asamblea Mundial de la Salud de reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en 25 % para 2025, así como el plan de acción global de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en el período 2013-2020. Visite www.worldthrombosisday.org para más información y para involucrarse.

Acerca de la ISTH

Fundada en 1969, la ISTH es la principal organización mundial sin fines de lucro que se dedica a promover el conocimiento, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos trombóticos y hemorrágicos. La ISTH es una organización internacional de membresía profesional con más de 5000 clínicos, investigadores y educadores que colaboran para mejorar la vida de los pacientes en más de 98 países del mundo. Entre sus actividades e iniciativas muy valoradas se encuentran programas de educación y estandarización, actividades de investigación, encuentros y congresos, publicaciones arbitradas, comités de expertos y el Día Mundial de la Trombosis, el 13 de octubre. Visite el sitio web de la ISTH en www.isth.org.

