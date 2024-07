El dilema de los padres: casi la mitad de los adultos de la generación Z reciben ayuda financiera de sus padres, según un estudio de BofA

La encuesta de Mejores Hábitos Financieros® indica que los estadounidenses más jóvenes están posponiendo sus metas y cambiando su estilo de vida para adaptarse a la realidad económica actual

CHARLOTTE, N.C., 10 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la actualidad, el 46% de la generación Z (entre 18 y 27 años) depende de la ayuda financiera de sus padres y familiares, según un nuevo estudio del equipo de educación financiera de Mejores Hábitos Financieros® de Bank of America. Además, el 52% de los encuestados afirmaron que no ganan suficiente dinero para vivir la vida que desean y citan el costo de vida como el principal obstáculo para el éxito financiero. Muchos dijeron que están posponiendo metas y no se están preparando para comprar una casa (50%), ahorrar para la jubilación (46%), o empezar a invertir (40%) en los próximos cinco años, a pesar de que están trabajando para lograr esos objetivos.

Para compensar el aumento de gastos, el estudio reveló que dos tercios (67%) están implementando cambios en su estilo de vida, como reducir las salidas a comer (43%), no asistir a eventos con amigos (27%) y comprar en supermercados más asequibles (24%). Un reciente análisis del Bank of America Institute confirmó aún más estos resultados, señalando que la generación Z y la generación del milenio están "cambiando sus hábitos" para combatir el aumento de los costos, a pesar de un mercado laboral fuerte en los últimos años.

"Aunque se enfrentan a obstáculos debido al costo de vida, los estadounidenses más jóvenes están mostrando disciplina y previsión en sus patrones de ahorro y de gasto", dijo Holly O'Neill, presidenta de Retail Banking de Bank of America. "Es fundamental que sigamos motivando a la generación Z para que trabaje con el objetivo de alcanzar el bienestar financiero y cumplir sus objetivos a largo plazo".

Obtener apoyo y decir que no

A pesar de su gran disciplina, en medio del elevado costo de vida actual, la generación Z sigue dependiendo económicamente de otros. Más de la mitad (54%) no paga su propia vivienda. De los que sí lo hacen (46%), casi dos tercios (64%) dicen gastar más del 30% de su sueldo mensual en vivienda, y dos de cada diez dicen contribuir con más del 51% de su sueldo mensual a la vivienda.

El nuevo estudio de Mejores Hábitos Financieros reveló que "hacer un presupuesto en voz alta", es decir, hablar con los amigos sobre las salidas sociales que pueden y no pueden permitirse, ha ayudado a la generación Z a vivir dentro de sus posibilidades. Más de un tercio (38%) se siente cómodo rechazando invitaciones sociales y admite que es porque no puede permitirse el gasto. Del mismo modo, el 63% no se siente presionado por sus amigos para gastar más de la cuenta, lo que indica que la generación Z puede estar estableciendo límites financieros más firmes en comparación con otras generaciones a la misma edad.

Dificultades para ahorrar

La generación Z sigue teniendo dificultades para ahorrar y contribuir a su jubilación.

Más de la mitad (57%) de los encuestados no dispone de ahorros para emergencias suficientes para cubrir tres meses de gastos

Casi un tercio (30%) cree que no gana lo suficiente para ahorrar

Solo el 15% de la generación Z destina un porcentaje fijo de su sueldo a una cuenta de ahorros cada mes. Solo 1 de cada 5 contribuye a un plan 401(k) o a una cuenta de jubilación

Otros datos de la encuesta:

La mayoría de los encuestados de la generación Z afirmaron sentirse preparados para manejar aspectos financieros básicos, como la administración de sus gastos diarios (70%), ajustarse a un presupuesto (70%) y establecer o administrar el crédito (66%)

La gran mayoría (82%) de la generación Z tiene objetivos financieros, y más de la mitad (51%) les da prioridad

La generación Z sigue destinando sus ingresos no utilizados a gastos en experiencias como salir a comer (36%), ir de compras (30%) y entretenimiento (24%), más que otras generaciones

El 61% de las mujeres de la generación Z afirma que el alto costo de vida es un obstáculo para el éxito financiero, frente al 44% de los hombres

Para más detalles, consulte el informe completo (PDF).

Metodología

Esta encuesta fue realizada por Ipsos del 17 de abril al 3 de mayo de 2024, tanto en inglés como en español, y se basa en muestras probabilísticas representativas a nivel nacional de 1,097 adultos de la población general (de 18 años o más) y una muestra parcialmente superpuesta de 1,091 adultos de la generación Z (de 18 a 27 años), incluidos 37 adultos de la generación Z de una muestra no probabilística. Esta encuesta se llevó a cabo principalmente utilizando el KnowledgePanel® de Ipsos, el panel probabilístico en línea más grande y mejor establecido que es representativo de la población adulta estadounidense. El margen de error de muestreo para la muestra de población general es de +/- 3.1 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

Mejores Hábitos Financieros®

En Bank of America, estamos comprometidos a ayudar a las personas a llevar una mejor vida financiera al ayudarles a prepararse con las habilidades, el conocimiento y la confianza para tener éxito. Por eso, creamos Mejores Hábitos Financieros, una plataforma de educación financiera con herramientas e información que ayuda a las personas a entender cómo administrar su dinero y tomar medidas para mejorar. Como base de Mejores Hábitos Financieros, ofrecemos contenido y herramientas gratuitas de educación financiera que abordan los temas financieros de una manera accesible y fácil de entender. Buscamos continuamente maneras de ampliar el alcance de Mejores Hábitos Financieros y también ofrecemos recursos en español en el sitio web.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos.

