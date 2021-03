El director de fotografía Rodrigo Prieto recibe el Premio Vilcek en la categoría de producción cinematográfica

En el video y el artículo , Prieto comenta acerca de sus experimentos iniciales en materia de producción cinematográfica en Super 8, y su amor por el arte y oficio de la cinematografía. "A veces no es posible describir por qué una determinada textura, color o cuadro se 'sienten' de cierta manera, pero así es", señala. "La cinematografía es una forma de arte abstracto en que el público no se da cuenta de cómo está siendo manipulado mediante la iluminación, el trabajo de la cámara y la elección del lente con el propósito de evocar determinados estados emocionales".

Prieto es conocido por sus montajes meticulosos, su estilo poco convencional de operar la cámara y su habilidad para crear experiencias cinemáticas intensas y emotivas. Sus colaboradores frecuentes incluyen a Martin Scorsese, Ang Lee, Oliver Stone, Alejandro González Iñárritu y Julie Taymor. Nominado a tres Premios de la Academia por su trabajo en la producción de Secreto en la Montaña (2006) de Ang Lee y Silencio (2017) y El Irlandés (2019) de Martin Scorsese, Prieto ha sido reconocido además por los Premios Independent Spirit, BAFTA y por la Sociedad Americana de Directores de Fotografía (American Society of Cinematographers, ASC).

Hijo de una artista y un ingeniero aeronáutico, Prieto encuentra el equilibrio entre la tecnología y el arte para crear la calidad visual que desea para generar un efecto o ambiente determinados, desde el uso de película infrarroja para lograr efectos dramáticos en la cinta Alexander de Oliver Stone, hasta la rigurosa investigación de los perfiles de color de las películas que realizó para recrear el aspecto de la época en cinco décadas diferentes para El Irlandés. "La combinación del arte visual de mi madre y la habilidad técnica de mi padre es algo que llevo en mi ADN", señala, "y lo reflejo al utilizar tecnología y diferentes técnicas para crear arte".

"Quiero participar en películas que me digan algo a nivel emocional", menciona Prieto. "Me inclino por guiones e ideas que tengan algo que me interese explorar en mí mismo".

El Premio Vilcek en producción cinematográfica es otorgado como parte de los premios de la Fundación Vilcek en artes y humanidades. Cada año se otorgan en una categoría diferente y brindan un homenaje a las contribuciones de los inmigrantes vanguardistas e innovadores en cada categoría.

"Como líderes en el área de las artes, tenemos la responsabilidad de promover la diversidad al dar cabida, facilitar el acceso y ampliar las contribuciones artísticas de los grupos e individuos marginados", afirma Rick Kinsel, presidente de la Fundación Vilcek. "Los premios Vilcek en artes y humanidades nos permiten hablar sobre el valor de la inmigración para nuestra sociedad de una manera no politizada".

Lea el artículo y vea el video completo de la Fundación Vilcek en el siguiente enlace: Rodrigo Prieto: "Ser extranjero te da cierta perspectiva".

La Fundación Vilcek genera conciencia acerca de los aportes de los inmigrantes en los Estados Unidos y fomenta el aprecio por las artes y las ciencias. La fundación fue establecida en el año 2000 por Jan y Marica Vilcek, inmigrantes de la ex Checoslovaquia. La misión de la fundación, que es brindar reconocimiento a los aportes de los inmigrantes a los Estados Unidos y, en mayor medida, fomentar el aprecio por las artes y las ciencias, tuvo su inspiración en las respectivas carreras de la pareja en ciencias biomédicas e historia del arte. Desde el año 2000, la fundación ha otorgado más de USD 5,8 millones en premios para personas nacidas en el extranjero y ha brindado apoyo a organizaciones mediante más de USD 5,2 millones en donaciones.

La Fundación Vilcek es una fundación privada y una organización sin fines de lucro exenta de impuestos a nivel federal bajo la Sección 501(c)(3) del IRS.

