El Director General del IICA y altos funcionarios del USDA promueven una agenda compartida para fortalecer la seguridad alimentaria, la bioseguridad y el comercio agrícola en las Américas

WASHINGTON, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En su primera visita a los Estados Unidos desde que asumió el cargo el 15 de enero, el Director General Muhammad Ibrahim del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se reunió con altos funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para promover una agenda compartida para proteger el suministro hemisférico de alimentos y ampliar las oportunidades para los agricultores y ganaderos a través de un comercio agrícola más sólido y basado en la ciencia.

Luke J. Lindberg, subsecretario de comercio y asuntos agrícolas exteriores (USDA); Michelle Bekkering, subsecretaria de comercio y asuntos agrícolas exteriores (USDA), y Muhammad Ibrahim, director general del IICA.

El Director General Ibrahim celebró consultas con Luke J. Lindberg, Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, y Michelle Bekkering, Subsecretaria Adjunta de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores.

Las reuniones se centraron en la cooperación práctica para fortalecer la inocuidad de los alimentos y la bioseguridad, mejorar la capacidad regional para prevenir y responder a las plagas y enfermedades de animales y plantas, y expandir el comercio agrícola de América a América a través de enfoques regulatorios basados en la ciencia y la evidencia.

"Estados Unidos y el IICA comparten un claro interés en proteger la integridad de la cadena de suministro de alimentos y expandir el comercio que recompensa a los productores y entrega alimentos seguros y nutritivos a los consumidores", dijo el Director General Ibrahim.

"El IICA está listo para ayudar a poner en práctica esta agenda en nuestros 34 Estados Miembros mediante el fortalecimiento de la capacidad sanitaria y fitosanitaria, la aceleración de la alineación regulatoria basada en el riesgo y el apoyo a los sistemas de respuesta rápida que evitan que las amenazas se conviertan en crisis".

El subsecretario Lindberg subrayó la importancia de reforzar la posición de las Américas como un proveedor mundial confiable de alimentos, piensos, fibra y combustible, al tiempo que se garantiza que el comercio brinde beneficios tangibles a los productores, fortalezca el acceso al mercado y apoye las cadenas de suministro resilientes.

El subsecretario adjunto Bekkering enfatizó el valor de los estándares basados en la ciencia y las evaluaciones de riesgos basadas en evidencia como la base para un comercio agrícola predecible y confiable y una protección efectiva contra las amenazas transfronterizas.

Los funcionarios discutieron vías prácticas para profundizar la cooperación con el IICA para fortalecer los protocolos de bioseguridad, ampliar la capacidad de alerta temprana y vigilancia, y mejorar los mecanismos de respuesta coordinada para las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y el ganado.

Durante las consultas, el Director General Ibrahim también reafirmó la disposición del IICA para apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción agrícola en Venezuela, incluida la colaboración con el USDA en un enfoque estructurado del desarrollo agrícola y el acceso al mercado. Con una presencia operativa de larga data en Venezuela, el IICA puede apoyar la cooperación técnica, el fortalecimiento institucional y las medidas de gestión de riesgos alineadas con objetivos más amplios de seguridad y estabilidad alimentaria hemisférica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917703/wash1_DG.jpg

FUENTE Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)