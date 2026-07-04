El Distrito de Riego y Drenaje del Centro de Arizona obtiene hasta 10,000 pies-acre por año de nuevo suministro de agua del Banco de Aguas Subterráneas de Mojave

CAIDD y Cadiz Inc. firman un memorándum de entendimiento para nuevos suministros de agua con el fin de respaldar la confiabilidad hídrica a largo plazo en Arizona

PHOENIX y CADIZ, California, 4 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Distrito de Riego y Drenaje del Centro de Arizona (CAIDD, por sus siglas en inglés) y Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI, CDZIP) anunciaron hoy la firma de un memorándum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para la compraventa de hasta 10,000 pies-acre por año (AFY, por sus siglas en inglés) de nuevo suministro de agua proveniente del Banco de Aguas Subterráneas de Mojave de Cadiz, en el condado de San Bernardino, California.

El MOU representa el primer acuerdo de suministro de agua del Banco de Aguas Subterráneas de Mojave con un distrito hídrico de Arizona y ofrece acceso a una nueva fuente de suministro de agua para el estado, en un momento en que se prevé que la sequía prolongada y la escasez reduzcan las entregas de agua del río Colorado a granjas, comunidades, empresas y tribus en toda la cuenca baja. CAIDD es uno de los distritos de agua para uso agrícola más grandes del centro de Arizona y abastece a aproximadamente 87,600 acres de regadío en el condado de Pinal. Una vez que concluyan los acuerdos de compraventa e intercambio y finalicen las instalaciones de la tubería, el MOU permitirá la entrega de hasta 10,000 AFY de suministros de agua subterránea desde el Banco de Aguas Subterráneas de Mojave a CAIDD mediante un intercambio interestatal de agua del río Colorado.

Para CAIDD, este acuerdo garantiza el acceso a suministros complementarios firmes que respaldan la confiabilidad a largo plazo de las entregas de agua a sus clientes agrícolas. La transacción además promueve la colaboración de Cadiz con la Oficina de Recuperación del Departamento del Interior de los EE. UU. ("Reclamation") en virtud de un memorándum de entendimiento con fecha de septiembre de 2025 para evaluar el Banco de Aguas Subterráneas de Mojave como un nuevo recurso de almacenamiento y suministro de agua para la cuenca baja del río Colorado. Como parte de dicha colaboración, se prevé que Reclamation evalúe el intercambio interestatal propuesto con el fin de identificar los requisitos legales y operativos necesarios para implementar y contabilizar los intercambios interestatales de conformidad con la Ley relativa al Río.

La transacción propuesta por CAIDD es coherente con las iniciativas actuales de Reclamation para evaluar los mecanismos de intercambio interestatal que podrían integrar nuevos suministros de agua desarrollados fuera del sistema del río Colorado en la gestión de agua de la cuenca baja. A principios de este año, Reclamation suscribió un MOU con la Autoridad de Agua del Condado de San Diego y agencias del agua en California, Arizona y Nevada para evaluar intercambios interestatales que involucran proyectos de desalinización, agua reciclada y otros proyectos de aumento de caudal. Se prevé que la transacción propuesta de CAIDD sea revisada por Reclamation conforme a un mecanismo de intercambio similar, mediante el cual se podrían poner a disposición de Arizona suministros de agua que no provengan del río Colorado mediante un intercambio de agua de dicho río.

Según los términos propuestos, CAIDD obtendría los derechos para comprar hasta 10,000 AFY de agua subterránea conservada por un período inicial de 50 años con opciones de renovación. El precio inicial incluiría un cargo por volumen de 850 dólares por AFY (al tipo de cambio de 2025), más los costos de operación, mantenimiento y energía prorrateados para el transporte hasta el Acueducto del Río Colorado, así como un cargo de capital prorrateado por única vez por pie-acre para la capacidad de la tubería dedicada. Las partes tienen la intención de trabajar en cooperación con Reclamation y las agencias del agua de la cuenca baja para suscribir los acuerdos de intercambio interestatal necesarios y buscar los recursos federales y estatales disponibles a fin de reducir los costos de infraestructura y entregar nuevos suministros de agua a Arizona al menor costo práctico posible.

Derek McEachern, administrador general de CAIDD: "La agricultura en Arizona necesita nuevos suministros, no solo recortes más severos a los suministros existentes. El Banco de Aguas Subterráneas de Mojave ofrece a CAIDD una vía para obtener agua firme y resistente a la sequía, la cual puede ayudar a proteger las granjas, las familias y la economía rural en el condado de Pinal. Nos complace trabajar con Cadiz para impulsar una solución práctica en un momento en que la escasez de agua del río Colorado sigue planteando un desafío para las comunidades agrícolas de Arizona".

Representante Steve Montenegro, LD 29, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona: "El Banco de Aguas Subterráneas de Mojave representa el tipo de solución innovadora que resultará esencial para mejorar el suministro de agua a largo plazo de Arizona. Respaldar las crecientes industrias de alta tecnología y manufactura avanzada de Arizona, sus bases militares y su producción agrícola sigue siendo una de nuestras principales prioridades. Mediante la creación de soluciones innovadoras para financiar y desarrollar proyectos de infraestructura para el aumento del caudal de agua, Cadiz ofrece un modelo de lo que es posible lograr cuando trabajamos en conjunto para abordar nuestros desafíos hídricos más apremiantes".

Senador Tim Dunn, LD 25, vicepresidente del Comité de Recursos Naturales del Senado: "Arizona debe considerar todas las oportunidades para incorporar nuevos suministros de agua, distintos a los del río Colorado, a la cartera hídrica regional mediante intercambios interestatales. Proyectos como el Banco de Aguas Subterráneas de Mojave son exactamente la clase de soluciones innovadoras y enfocadas en el suministro que Arizona necesita para fortalecer la confiabilidad hídrica a largo plazo".

Senador TJ Shope, LD 16, presidente pro tempore y presidente del Comité de Recursos Naturales del Senado: "Los desafíos hídricos en Arizona son reales y asegurar nuestro futuro implica respaldar soluciones que generen resultados igualmente reales. Para el condado de Pinal, el desarrollo de nuevas fuentes de suministro de agua significa mantener la productividad de las granjas, proteger los empleos y sustentar a las comunidades rurales. El acuerdo de CAIDD con Cadiz constituye un paso práctico hacia la incorporación de nuevos recursos hídricos a Arizona en un momento en que necesitamos todas las herramientas disponibles".

Representante Gail Griffin, LD 19, presidenta del Comité de Recursos Naturales, Energía y Agua de la Cámara de Representantes: "El futuro del agua en Arizona depende del desarrollo de nuevas fuentes de suministro y de la expansión de la recarga de aguas subterráneas para apoyar a las comunidades e industrias que impulsan nuestra economía. El acuerdo de CAIDD con Cadiz para proveer agua a Arizona mediante transferencia e intercambio interestatal es un ejemplo del tipo de soluciones de beneficio mutuo que Arizona necesita. Invitamos a implementar soluciones potenciadas localmente que ayuden a Arizona a gestionar sus recursos hídricos mientras continúa creciendo".

Representante Chris López, LD 16, vicepresidente del Comité de Recursos Naturales, Energía y Agua de la Cámara de Representantes. "La agricultura del condado de Pinal ha desempeñado un papel fundamental en la historia y la economía de Arizona. Asimismo, ha sido una de las zonas más afectadas por las reducciones en el río Colorado, ya que enfrentó la escasez mucho antes que numerosos otros usuarios de agua. Al celebrar este acuerdo estratégico con Cadiz, CAIDD puede aportar recursos hídricos vitales a esta zona árida y devolver la esperanza y la prosperidad a todos quienes la consideran su hogar".

Andy Mejia, presidente de Lytton Rancheria de California, una tribu nativa americana reconocida a nivel federal: Lytton Rancheria ha asumido el compromiso a largo plazo de respaldar soluciones prácticas y duraderas para algunos de los desafíos de recursos más apremiantes que enfrentan California y el suroeste. Como gobierno tribal, adoptamos una visión a largo plazo respecto a los recursos que sustentan a nuestras comunidades. Ello incluye apoyar proyectos que fortalezcan la seguridad hídrica, mejoren la resiliencia ante la sequía y refuercen la estabilidad de las regiones que están profundamente conectadas con el sistema de agua más amplio de California.

Susan Kennedy, presidenta y directora ejecutiva de Cadiz, Inc.: "El futuro de la cuenca del río Colorado depende del desarrollo de nuevos suministros de agua, no solo de la gestión de la escasez. CAIDD está asumiendo un papel de liderazgo al invertir en nuevos suministros de agua que protegerán el futuro de Arizona, fortalecerán la economía del estado y reducirán la presión sobre el río Colorado para las generaciones venideras".

Acerca del Banco de Aguas Subterráneas de Mojave

El Banco de Aguas Subterráneas de Mojave es un nuevo proyecto de almacenamiento de agua subterránea y suministro de agua situado en el condado de San Bernardino, California, desarrollado por Cadiz, Inc. en colaboración con Lytton Rancheria de California, una tribu nativa americana reconocida a nivel federal. Se prevé que, una vez desarrollado por completo, el proyecto proporcione más de 2.5 millones de pies-acre de suministros de agua complementarios a la cuenca baja del río Colorado y hasta 1 millón de pies-acre de capacidad de almacenamiento de agua subterránea. El proyecto se localiza dentro del Sistema de Acuíferos de Fenner Valley, una cuenca de agua subterránea aluvial con recarga natural ubicada en el este del desierto de Mojave en California. El MGB cuenta actualmente con los permisos para entregar aproximadamente 50,000 pies-acre por año de suministro de agua complementario, lo que incluye alrededor de 30,000 pies-acre por año que podrían ponerse a disposición de los compradores de Arizona mediante intercambios interestatales en el sistema del río Colorado. Para obtener más información, visite www.mojavegroundwaterbank.com.

Acerca del Distrito de Riego y Drenaje del Centro de Arizona

El Distrito de Riego y Drenaje del Centro de Arizona (CAIDD) es uno de los distritos de agua para uso agrícola más grandes del centro de Arizona y suministra a aproximadamente 87,600 acres de regadío en el condado de Pinal. CAIDD distribuye agua del río Colorado mediante el Proyecto del Centro de Arizona y otros recursos hídricos para sostener una de las regiones agrícolas más productivas de Arizona. El distrito tiene el compromiso de desarrollar estrategias innovadoras de gestión del agua y nuevos suministros hídricos a fin de garantizar la confiabilidad del agua a largo plazo para la agricultura de Arizona. Para obtener más información, visite https://ed4.biz/about-caidd/.

Acerca de Cadiz, Inc.

Cadiz, Inc. (NASDAQ: CDZI) es una empresa de soluciones hídricas y recursos naturales que desarrolla soluciones a largo plazo para el suministro, almacenamiento, transporte y tratamiento de agua destinadas a comunidades, empresas, agricultores y agencias públicas en todo el suroeste. Cadiz, fundada en 1983, posee aproximadamente 45,000 acres de terreno y 220 millas de activos de tuberías en el desierto de Mojave en California. Sus activos incluyen Cadiz Ranch, la operación agrícola más grande del condado de San Bernardino; el Banco de Aguas Subterráneas de Mojave, uno de los proyectos más grandes de almacenamiento de agua subterránea y nuevo suministro de agua en la cuenca baja del río Colorado; y ATEC Water Systems, que suministra tecnología especializada para el tratamiento de aguas subterráneas en todo el oeste de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite https://www.cadizinc.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas a efectos de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas (la "Securities Act"), y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, con sus enmiendas (la "Exchange Act"), y dichas declaraciones prospectivas se realizan en virtud de las disposiciones de seguridad de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "podría", "hará", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "proyecta", "pronostica", "espera", "planifica" y "propone". Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones referentes a la expectativa de que CAIDD y Cadiz (la "Empresa") celebren un acuerdo definitivo de compra; la finalización de la construcción del Banco de Aguas Subterráneas de Mojave y de la Tubería del Sur de la Empresa; la posible compra de suministro de agua por parte de CAIDD al Banco de Aguas Subterráneas de Mojave; la inversión y el financiamiento previstos para el desarrollo del Banco de Aguas Subterráneas de Mojave; y el cumplimiento de los requisitos legales y operativos necesarios para que el Banco de Aguas Subterráneas de Mojave funcione como un nuevo recurso de almacenamiento y suministro de agua para la cuenca baja del río Colorado, incluidos los requisitos para implementar y contabilizar los intercambios interestatales de conformidad con la Ley relativa al Río. Aunque la Empresa cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Los factores que podrían dar lugar a que los resultados o eventos reales difieran materialmente de aquellos reflejados en las declaraciones prospectivas de la Empresa incluyen los riesgos, incertidumbres y otros factores descritos en las presentaciones de la Empresa ante la SEC, lo que incluye su informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, así como las presentaciones posteriores en virtud de la Ley de Bolsa de Valores y la Ley de Valores. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea escrita u oral, que pueda realizarse ocasionalmente, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, salvo en la medida en que lo exija la ley.

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FUENTE Cadiz, Inc.; Central Arizona Irrigation and Drainage District