El distrito escolar independiente (ISD) de Dallas informa sobre un incidente de ciberseguridad que implica violación de datos

El incidente puede afectar a exempleados, estudiantes y a otras personas que ahora residen en 37 estados

DALLAS, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --El distrito escolar independiente de Dallas anunció recientemente que el 8 de agosto de 2021 ocurrió un incidente de seguridad de datos que involucró los registros electrónicos del distrito de algunos estudiantes, exalumnos, padres y empleados del distrito.

Con la finalidad de informar a las personas que ahora pueden vivir fuera de Texas, y de conformidad con los requisitos normativos correspondientes del estado, el distrito dirige este anuncio público y a los medios a diversas personas que podrían haberse visto afectadas y que se cree que residen en los siguientes estados, así como en Puerto Rico:

Alaska, Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin.

Las fuerzas del orden federales continúan investigando el incidente, y están realizando análisis forenses adicionales para determinar el alcance de la violación de datos. En este momento, el distrito no tiene constancia de que se haya hecho uso indebido de la información personal de alguna persona; sin embargo, es posible que un tercero no autorizado haya tenido acceso a la siguiente información o la haya adquirido: nombre y apellido, número de seguridad social, fecha de nacimiento y datos de la historia clínica de algunos estudiantes.

El equipo de TI del distrito, con la colaboración de consultores forenses, ha abordado vulnerabilidades específicas que fueron aprovechadas durante este evento, y seguirá esforzándose por incrementar la seguridad en el futuro.

El distrito ha dispuesto servicios gratuitos de control de créditos y protección contra el robo de identidad para las personas potencialmente afectadas. Si tiene alguna pregunta sobre el incidente, cómo proteger su información personal o cómo inscribirse en los servicios gratuitos de control de créditos, puede llamar al (855) 651-2605 o visitardallasisd.kroll.com.

Puede encontrar más informaciónaquí.

Contacto para los medios:

Robyn Harris

(214) 202-6806

[email protected]

Información adicional

Informes de crédito: puede obtener una copia de su informe de crédito, sin costo, independientemente de que sospeche o no de alguna actividad no autorizada en su cuenta. Puede solicitar una copia gratuita de su informe de crédito a cada una de las tres agencias de informes de crédito del país. Para solicitar su informe de crédito gratuito, visite www.annualcreditreport.com, o llame gratis al 1-877-322-8228. También puede solicitar su informe de crédito anual gratuito enviando un formulario de solicitud anual de informe de crédito completo (disponible en https://www.consumer.ftc.gov/articles/0155-free-credit-reports) a Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105281, Atlanta, GA, 30348-5281.

Congelamiento de seguridad: también tiene derecho a solicitar que se aplique un congelamiento de seguridad a su informe de crédito. Un congelamiento de seguridad tiene por finalidad evitar que se aprueben créditos, préstamos y servicios en su nombre sin su consentimiento. Para solicitar que se aplique un congelamiento de seguridad a su informe de crédito, necesita presentar una solicitud a cada agencia de informes del consumidor. Puede presentar esa solicitud por correo certificado, correo con entrega en 24 horas, correo postal convencional o también puede seguir las instrucciones de los sitios web que se indican a continuación. Al solicitar un congelamiento de seguridad, se debe incluir la siguiente información (tenga en cuenta que si solicita un informe de crédito para su cónyuge o un menor de 16 años, esta información también debe proporcionarse para esta persona): (1) nombre completo, con una inicial intermedia y cualquier sufijo; (2) número de seguridad social; (3) fecha de nacimiento; (4) domicilio actual y direcciones anteriores de los últimos cinco años; y (5) cualquier informe de incidentes aplicable o queja ante una agencia del orden público o el registro de vehículos automotores. La solicitud también debe incluir una copia de un documento de identidad emitido por el gobierno y una copia de una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario o declaración del seguro reciente. Es fundamental que las copias sean legibles, que estén a su nombre y muestren su dirección postal actual, y la fecha de emisión. A partir del 21 de septiembre de 2018, es gratis solicitar que se aplique, levante o elimine un congelamiento de seguridad. También puede solicitar que se aplique un congelamiento de seguridad para los niños menores de 16 años. Puede obtener un congelamiento de seguridad gratuito comunicándose con una o más de las siguientes agencias nacionales de informes del consumidor:

Equifax Security Freeze P.O. Box 105788 Atlanta, GA 30348 1-800-349-9960 Experian Security Freeze P.O. Box 9554 Allen, TX 75013 1-888-397-3742 TransUnion Security Freeze P.O. Box 160 Woodlyn, PA 19094 1-800-909-8872 https://www.equifax.com/personal/credit-report-services/credit-freeze/ www.experian.com/freeze/center.html www.transunion.com/credit-freeze

Alertas de fraude: puede enviar alertas de fraude a las tres centrales de riesgo por teléfono y en línea a:

Equifax (https://assets.equifax.com/assets/personal/Fraud_Alert_Request_Form.pdf);

TransUnion (https://www.transunion.com/fraud-alerts); o

Experian (https://www.experian.com/fraud/center.html).

Una alerta de fraude le indica a los acreedores que sigan ciertos procedimientos, como ponerse en contacto con usted, antes de abrir cuentas nuevas o cambiar sus cuentas existentes. Por ese motivo, enviar una alerta de fraude puede protegerlo, pero también puede hacer que sus trámites para obtener un crédito demoren más. Al 21 de septiembre de 2018, las alertas de fraude iniciales duran un año. Las víctimas de robo de identidad también pueden recibir una alerta de fraude ampliada que dura siete años. Los números de teléfono de las tres centrales de riesgo se indican arriba.

Monitoreo: siempre debe estar atento y monitorear sus cuentas para detectar actividades sospechosas o inusuales.

Presente una denuncia policial: tiene derecho a presentar u obtener una denuncia policial si sufre fraude de identidad. Tenga en cuenta que para presentar una denuncia policial o un informe de incidente ante las fuerzas del orden por robo de identidad, es probable que tenga que demostrar que usted ha sido víctima de este hecho. A menudo se requiere un informe policial para impugnar información fraudulenta. En general, puede informar sobre presuntos incidentes de robo de identidad a las fuerzas del orden locales o al fiscal general.

Comisión Federal de Comercio (FTC) y fiscales generales: puede informarse más sobre robos de identidad, alertas de fraude, congelamientos de seguridad y las medidas que puede adoptar para protegerse, comunicándose con las agencias de informes del consumidor, la FTC o el fiscal general de su estado.

Puede contactar a la Comisión Federal de Comercio en 600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20580, www.identitytheft.gov , 1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338), teléfono de texto: 1-866-653-4261. La Comisión Federal de Comercio insta también a aquellas personas que descubran que se ha hecho un uso indebido de su información a que denuncien este incidente ante ellos. Puede obtener más información sobre cómo presentar esta denuncia a través de la información de contacto mencionada anteriormente. Tiene derecho a presentar una denuncia policial si llega a sufrir un robo de identidad o un fraude. Tenga en cuenta que para presentar un informe ante las fuerzas del orden por robo de identidad, es probable que tenga que demostrar que usted ha sido víctima de este hecho. Los casos de robo de identidad presuntos o conocidos también deben informarse a las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden no han retrasado la publicación de este aviso.

Para los residentes de Maryland, pueden comunicarse con el fiscal general en 200 St. Paul Place, 16th Floor, Baltimore, MD 21202, 1-888-743-0023, y en www.oag.state.md.us .

Para los residentes de Nuevo México, conforme a la Ley de Información Crediticia Imparcial, usted tiene derecho a ser informado si se ha usado información en su expediente crediticio en su contra, a saber qué contiene su expediente crediticio, a solicitar su calificación crediticia, y a impugnar información incompleta o inexacta. Además, conforme a la Ley de Información Crediticia Imparcial, las agencias de informes del consumidor deben corregir o eliminar información inexacta, incompleta o que no se pueda verificar; las agencias de informes del consumidor no podrán comunicar información negativa desactualizada; el acceso a su expediente es limitado; usted debe brindar su consentimiento para que sus informes crediticios puedan ser facilitados a sus empleadores; usted podrá limitar las ofertas "preseleccionadas" de crédito y seguros que obtenga en función de la información contenida en su informe crediticio; y podrá demandar daños y perjuicios a los infractores. Es posible que conforme a la Ley de Información Crediticia Imparcial usted tenga otros derechos que no se resumen aquí. Las víctimas de robo de identidad y el personal militar en servicio activo tienen derechos adicionales específicos de conformidad con la Ley de Información Crediticia Imparcial. Lo invitamos a revisar sus derechos conforme a la Ley de Información Crediticia Imparcial visitando www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_your-rights-under-fcra.pdf o escribiendo a Consumer Response Center, Room 130-A, Federal Trade Commission, 600 Pennsylvania Ave. N.W., Washington, D.C. 20580.

Para los residentes de Carolina del Norte, se pueden comunicar con el Fiscal General en 9001 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-9001, 1-877-566-7226 o 1-919-716-6400, y en www.ncdoj.gov.

Para los residentes de Nueva York , se pueden comunicar con el Fiscal General en la Oficina del Fiscal General, The Capitol, Albany, NY 12224-0341, 1-800-771-7755, y en https://ag.ny.gov/.

Para los residentes de Rhode Island, se pueden comunicar con el Fiscal General de este estado en 150 South Main Street, Providence, Rhode Island 02903, www.riag.ri.gov, y en 1-401-274-4400. De conformidad con la legislación de Rhode Island, tiene derecho a obtener cualquier denuncia policial que se haya presentado en relación con este incidente.

