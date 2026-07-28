El Dominican Hospital da la bienvenida a la nueva generación de médicos especialistas en medicina interna

"Ser testigos del compromiso de nuestros nuevos residentes en la ceremonia de entrega de batas blancas del Dominican Hospital nos llena de una alegría increíble", afirma Christine McSweeney, presidenta del hospital. "Esta colaboración con la Morehouse School of Medicine es fundamental para dar respuesta a las necesidades sanitarias más acuciantes. Cada residente que se ha puesto la bata blanca representa un paso adelante fundamental en nuestra visión común: formar médicos compasivos y con competencia cultural que presten servicio a nuestra comunidad y donde sea necesario".

Desde su inicio, esta colaboración ha permitido incorporar a 24 nuevos médicos al Dominican Hospital. Aunque la primera promoción, que comenzó en julio de 2024, tiene previsto graduarse en junio de 2027, en esta reciente ceremonia se ha rendido homenaje a los residentes que inician su propio y riguroso programa de tres años, centrado en la formación de médicos con humildad cultural. Este innovador programa de residencia médica (Medical Residency Program) forma parte de la alianza más amplia More in Common Alliance (MiCA), creada por la MSM y CommonSpirit Health.

Como primera de varias nuevas iniciativas de residencia en todo el país, esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de MiCA y CommonSpirit Health —la empresa matriz de Dignity Health— con el fomento de la formación médica y el aumento del número de profesionales que, históricamente, han estado infrarrepresentados en el ámbito de la medicina.

Como muestra de su crecimiento constante y su compromiso con la atención integral, el Dominican Hospital también está ampliando su equipo médico más allá de este grupo de residentes: está previsto que en los próximos meses se incorporen 10 nuevos médicos en las especialidades de medicina familiar, obstetricia y ginecología, y medicina hospitalaria, y hay una amplia lista de candidatos en proceso de selección.

Acerca de Dignity Health California

Dignity Health California es una red sin ánimo de lucro formada por más de 9000 médicos, más de 35 000 empleados, 29 hospitales de cuidados agudos y más de 200 centros de atención, entre los que se incluyen hospitales comunitarios, centros de urgencias, centros quirúrgicos y de diagnóstico por imagen, servicios de asistencia a domicilio y clínicas de atención primaria. Dignity Health California ofrece atención sanitaria galardonada a las comunidades de cinco mercados principales de todo el estado: el norte del estado, Sacramento, el Valle Central, la Costa Central y el sur de California.

Dignity Health forma parte de CommonSpirit Health, una de las organizaciones católicas sin ánimo de lucro dedicadas a la asistencia sanitaria más grandes del país, cuyo objetivo es ofrecer una atención compasiva, de alta calidad y asequible, centrada en el paciente, prestando especial atención a las personas sin recursos y desfavorecidas. Para ver más información, visite DignityHealth.org y CommonSpirit.org.

Contacto: Christina Zicklin, [email protected], (310) 922-8522

FUENTE Dignity Health