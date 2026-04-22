Dignity Health Champions Sostenibilidad en todo California

Los hospitales reducen los desechos, amplían los esfuerzos de reciclaje y apoyan las iniciativas ambientales de la comunidad

GLENDALE, California, 22 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dignity Health, miembro de CommonSpirit Health, está promoviendo iniciativas de sostenibilidad en California como parte de su compromiso continuo de mejorar la salud comunitaria y ambiental. Guiada por una misión de compasión y servicio, la estrategia de sostenibilidad de Dignity Health se basa en la conexión entre la salud ambiental y el bienestar humano, impulsando la administración ambiental y las iniciativas centradas en la comunidad en todo el estado.

Como uno de los sistemas de salud sin fines de lucro más grandes del país, Dignity Health asume su responsabilidad de liderar con el ejemplo, transformando las operaciones para reducir su huella ambiental y ayudar a crear un futuro más saludable para todos.

"Creemos que la salud de nuestros pacientes está intrínsecamente vinculada a la salud de nuestro planeta", dijo Julie Sprengel, presidenta de CommonSpirit Health en California. "Es por eso que Dignity Health se dedica a promover la sostenibilidad en todos nuestros hospitales y centros de atención, asegurando que fomentemos entornos más saludables y empoderemos a las comunidades más fuertes para las generaciones venideras".

En 2025, los hospitales de Dignity Health en California lograron un progreso significativo en la reducción de desechos y emisiones de gases de efecto invernadero, que incluyen:

Destruir más de 3.341 toneladas de papel ahorrando un estimado de 56.797 árboles, 23,3 millones de galones de agua, más de 10.000 yardas cúbicas de espacio en vertederos y 1,27 millones de galones de petróleo

Reciclaje de más de 814 toneladas de materiales mezclados

Reprocesamiento de 50 toneladas de dispositivos médicos

Reciclaje de 1.380 toneladas de cartón

Estos esfuerzos destacan el compromiso continuo de Dignity Health de reducir su impacto ambiental y promover prácticas sostenibles que protejan tanto a las personas como al planeta.

Una visión unificada: CommonSpirit Health establece objetivos ambiciosos en todo el sistema

Como miembro de CommonSpirit Health, Dignity Health contribuye a los objetivos de sostenibilidad de todo el sistema. El sistema de salud se ha comprometido a lograr emisiones netas cero para 2040 y reducir nuestras emisiones operativas de gases de efecto invernadero (GEI) en un 50 % para 2030. Este compromiso se basa en el liderazgo de CommonSpirit durante décadas para alentar al sector de la salud a examinar su impacto en el planeta y la salud humana, especialmente entre las comunidades más vulnerables, que se ven afectadas de manera desproporcionada por la mala calidad del aire y los fenómenos meteorológicos extremos.

Sor Mary Ellen Leciejewski, Vicepresidenta del Sistema de Sostenibilidad Ambiental de CommonSpirit Health, enfatiza la importancia de este trabajo: "Si no tienes un planeta saludable, no puedes tener un ser humano saludable. Nuestra misión en CommonSpirit Health guía nuestro compromiso de mejorar la salud de las personas a las que servimos, en mente, cuerpo y espíritu. La administración ambiental es una parte esencial de ese llamado ".

Involucrar a las comunidades: acción local para un impacto global

Para celebrar el Día de la Tierra y el Mes de la Tierra, los hospitales y centros de atención de Dignity Health participan en una variedad de iniciativas locales que promueven la sostenibilidad y la conciencia ambiental.

Dignity Health se enorgullece de estar junto a sus socios comunitarios, pacientes y cuidadores, ayudando a crear comunidades más saludables y un futuro más sostenible en California.

Acerca de Dignity Health California

Dignity Health California es una red sin fines de lucro de más de 9000 médicos, más de 35 000 empleados, 29 hospitales de atención aguda y más de 200 centros de atención, incluidos hospitales comunitarios, atención urgente, centros quirúrgicos y de imágenes, atención domiciliaria y clínicas de atención primaria. Dignity Health California brinda atención galardonada a comunidades en cinco mercados primarios en todo el estado: North State, Sacramento, Central Valley, Central Coast y Southern California.

Dignity Health es miembro de CommonSpirit Health, una de las organizaciones católicas de atención médica sin fines de lucro más grandes del país, dedicada a brindar atención compasiva, de alta calidad y asequible centrada en el paciente, con especial atención a los pobres y desatendidos. Obtenga más información en DignityHealth.org y CommonSpirit.org.

Contacto: Lindsay Leszczynski

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FUENTE Dignity Health