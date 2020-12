El ejecutivo de Analog Gold, Peter Voldness, lanza "Ring The Bell", un blog sencillo de finanzas y negocios

Ring the Bell With Peter Voldness ofrecerá una perspectiva única sobre temas como nuevos emprendimientos de gran crecimiento, inversión en valores, materias primas, metales preciosos y mercados públicos.

MINNEAPOLIS, 21 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Peter Voldness, experto inversionista y vicepresidente ejecutivo de Finanzas Corporativas en Analog Gold, anunció el lanzamiento de Ring the Bell with Peter Voldness, una nueva plataforma mediática que combinará perspectivas, análisis y comentarios de la industria en torno a finanzas, nuevos emprendimientos, minería y el sector de las materias primas. Siendo un experto en finanzas con vasta experiencia trabajando en compañías que cotizan en bolsa, emprendimientos de gran crecimiento y la industria de la minería, Voldness planea ofrecer con Ring the Bell un punto de vista fresco para el público que busca construir patrimonio o hacer crecer sus negocios.

A través de publicaciones diarias, entrevistas y republicaciones de asuntos específicos de la industria, el blog Ring the Bell with Peter Voldness abordará asuntos en torno a la minería, las materias primas, las finanzas y las mejores prácticas tanto para escalar como invertir en proyectos en etapas tempranas. En 2021, Ring the Bell estará cubriendo todo tipo de temáticas, desde el valor real del dinero, los mejores momentos para vender o comprar materias primas, el precio del oro, por qué comprar oro y mucho más. A pesar de ser un recurso gratuito y de fácil acceso, el blog está en una posición privilegiada para aportar gran valor a todos sus lectores.

Voldness busca traer algo de transparencia a las industrias tradicionalmente opacas al ofrecer a los lectores contenidos vigentes, atractivos y fáciles de entender. "Estoy muy entusiasmado por ofrecer Ring the Bell a quienes deseen ganar experiencia en finanzas y mercados", expresó Peter Voldness. Voldness destacó su entusiasmo por ofrecer este proyecto en el contexto de un clima financiero incierto: "Me deleita tener la oportunidad de aportar perspectivas directas y concisas para los lectores en medio de tanto ruido y tantos imprevistos".

Ring the Bell with Peter Voldness publicará contenidos diarios a través de sus páginas en redes sociales y también ofrecerá una serie de videos cada dos semanas en los que se presentarán entrevistas sobre negocios, inversiones, minería y otros temas afines.

Acerca de Peter Voldness:

Peter Voldness es vicepresidente ejecutivo de Finanzas Corporativas de Analog Gold, Inc., presidente de la junta y director ejecutivo de VTM Capital Management, Inc., y socio directivo de Novis Partners, LLC, asesores en inversiones de capital. Para obtener más información acerca de Peter Voldness y Ring the Bell, visite petervoldness.com, o siga a Peter en LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook y Youtube.

