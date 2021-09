El emblemático ICONSIAM de Tailandia, uno de los cuatro mejores centros comerciales del mundo

Apodados los "Premios de la Academia" de la industria inmobiliaria, los MIPIM se crearon en 1990 para reconocer proyectos de todo el mundo por su extraordinaria innovación y arquitectura, así como por su integración e impacto en la comunidad.

ICONSIAM es un espectacular destino ribereño de 1.600 millones de dólares estadounidenses en Bangkok que reúne, en un solo lugar visualmente impresionante, una variada oferta artística y cultural, espacios públicos para actividades, entretenimiento, restaurantes, una amplia selección de posibilidades de compra, incluido el mayor número de tiendas insignia de marcas de superlujo, así como dos torres residenciales.

Las innovaciones de este proyecto de 750.000 metros cuadrados de superficie bruta en materia de desarrollo comercial y de destinos, han transformado la legendaria fachada de la rivera de Bangkok y han revitalizado el distrito de Thonburi de la ciudad.

Chadatip Chutrakul, consejera delegada de Siam Piwat Group – socio de la empresa conjunta que participa en el proyecto, dijo: "Nuestro objetivo, desde el principio, era crear un lugar que pudiera aumentar el atractivo de Tailandia como destino sorprendente, trabajando conjuntamente con las comunidades de la ribera y de Thonburi para hacer de ICONSIAM un lugar donde lo mejor de Tailandia pudiera encontrarse con lo mejor del mundo".

"Por ello, mezclamos espacios comerciales y culturales a gran escala, con más de 100 artistas locales e internacionales que aportaron sus creaciones para exponerlas como parte integrante del desarrollo. También construimos un parque ribereño de 10.000 metros cuadrados para uso público y patrocinamos infraestructuras públicas por valor de más de 50 millones de dólares estadounidenses en torno a la urbanización, incluida la construcción de un sistema de tren ligero para aliviar la posible congestión del tráfico en la localidad", dijo.

Chutrakul añadió que el proyecto se distingue por "haber forjado juntos una de las colaboraciones de mayor alcance de Tailandia entre comunidades, líderes culturales y artísticos, organismos gubernamentales y más de 1.000 propietarios de negocios minoristas y empresas comunitarias, todos los cuales influyeron en la forma final del destino".

ICONSIAM ha sido un desarrollo catalizador que ha encendido el turismo, la inversión y el desarrollo inmobiliario en la orilla oeste del río Chao Phraya que atraviesa Bangkok. A lo largo de la carretera en la que se encuentra ICONSIAM, el valor de los terrenos se duplicó en cinco años, mientras que el presidente de la asociación empresarial de la ribera informó de que los comercios y restaurantes de los alrededores vieron aumentar el tráfico y las ventas en un 20% como consecuencia de la apertura del destino.

Chutrakul dijo: "La COVID-19 ha supuesto un golpe devastador para los viajes a nivel mundial. Esperamos que este reconocimiento a ICONSIAM pueda contribuir a una rápida recuperación de Bangkok y Tailandia como destino turístico".

La lista de ICONSIAM con otros 13 premios mundiales de primer nivel incluye Best Design of the Year at the World Retail Awards 2019 organizados por el World Retail Congress, el primer premio en la categoría de Best Shopping Center en los MAPIC Awards 2019 en Cannes, Francia, y el 2020 VIVA Best-of-the-Best Design and Development Award, lo que lo convierte en uno de los desarrollos más premiados en Asia.

ICONSIAM es el mayor proyecto de desarrollo del sector privado que se ha inaugurado en Tailandia y es una empresa conjunta propiedad de Siam Piwat, propietaria y operadora de prestigiosos complejos comerciales como Siam Center, Siam Paragon y Siam Discovery; Magnolia Quality Development Corporation (MQDC), propietaria y promotora de proyectos residenciales y de uso mixto de alta calidad; y el conglomerado multinacional Charoen Pokphand Group. Está diseñado en colaboración con Urban Architects Co., Ltd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623987/ICONSIAM.jpg

SOURCE ICONSIAM