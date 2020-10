El Ensayo MEMP Salmonella de Applied Food Diagnostics Recibe aprobación AOAC PTM

NUREMBERG, Pennsylvania, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Applied Food Diagnostics, Inc., una empresa de soluciones para la ciencia de los alimentos, se complace en anunciar la aprobación AOAC® Performance Tested MethodsSM No. 042002 para su ensayo Molecular Environmental Monitoring Program (MEMP) Salmonella. El protocolo revolucionario identifica especies de Salmonella con una sensibilidad y especificidad incomparables, brindando resultados de hisopado ambiental en menos de 2 horas. Los hisopos específicamente, diseñados y validados pasan directamente a la prueba sin enriquecimiento ni incubación, lo que reduce el flujo de trabajo y ahorra hasta 24 a 72 horas comparado a los protocolos convencionales.

Las aprobaciones AOAC-RI PTM incluyen evaluaciones de inclusividad/exclusividad, consistencia en producto, estabilidad y robustez en varias matrices. Estas aprobaciones certifican que el ensayo MEMP Salmonella funcionan de manera equivalente o mejor que los métodos de referencia estándar (U.S. Food and Drug Administration Bacteriological Analytical Manual (BAM)). El ensayo MEMP Salmonella recibió aprobación No. 042002. El estudio de validación demuestra que el desempeño del ensayo es comparable al método FDA BAM, para el análisis de áreas de acero inoxidable, plástico, caucho, baldosas de cerámica y concreto armado.

"Nuestro objetivo era desarrollar y validar un protocolo de detección de Salmonella que proporcionara la máxima cantidad de conciencia situacional sobre su entorno en la menor cantidad de tiempo posible", dijo Laura Cowin, Directora de Servicios Técnicos. "La tecnología permite a los usuarios finales realizar una búsqueda y destruir Salmonella de fuentes ambientales en tiempo real, lo que ahorrará tiempo, dinero, productos valiosos, ingredientes, alimentos y alimentos para mascotas".

Acerca de Applied Food Diagnostics, Inc.

Applied Food Diagnostics desarrolla y fabrica productos de muestreo y pruebas de diagnóstico específicamente para los sectores centrados en alimentos. Applied Food Diagnostics ofrece un portafolio completo de kits de prueba innovadores y de detección rápida, productos microbiológicos, suministros de laboratorio y recolección de muestras para aplicaciones de ciencia alimentaria. Su portafolio incluye varios kits de detección de patógenos aprobados por AOAC PTM. Puede encontrar información adicional en www.appliedfooddiagnostics.com

Acerca de AOAC INTERNACIONAL

El instituto de investigación de la AOAC (AOAC RI) es una división de AOAC INTERNACIONAL tiene su sede en Rockville, Maryland (Estados Unidos), y es un administrador independiente, externo y no gubernamental del programa AOAC Performance Tested MethodsSM. AOAC RI ayuda a los productores de pruebas de diagnóstico al establecer y mantener criterios de validación de métodos y criterios de desempeño.

Esta información se presenta en español únicamente con propósitos de traducción

FUENTE Applied Food Diagnostics

