El equipo de Sagetech Avionics y Ciconia LTD gana el subsidio de seguridad interior de BIRD Foundation para el sistema de prevención de colisiones

WHITE SALMON, Washington y NESS-ZIONA, Israel, 4 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Sagetech Avionics Inc., una empresa líder en la industria de la tecnología aeroespacial de los Estados Unidos que ofrece soluciones de consciencia situacional para sistemas aéreos tripulados y no tripulados, y Ciconia LTD, una compañía israelí enfocada en sistemas de prevención de colisiones para plataformas aéreas, anunciaron conjuntamente que el programa de Seguridad Interior (HLS) de Investigación y Desarrollo Industrial Binacional (BIRD) de Israel y los Estados Unidos otorgó una subvención de USD 1 millón al equipo Sagetech-Ciconia para financiar el desarrollo de un sistema de gestión de conflictos y prevención de colisiones en vuelo para los primeros auxilios y otras plataformas aéreas.

"Sagetech está encantada por haber sido elegida para esta subvención de BIRD Foundation. Estamos trabajando con Ciconia en un sistema de prevención de colisiones en el espacio aéreo concurrido, y este programa se adapta muy bien al trabajo que pretendemos hacer. Juntos, desarrollaremos un sistema único de gestión de conflictos en el aire que fusiona nuestras dos tecnologías actuales para crear una solución que permita la integración segura de los vehículos aéreos tripulados y no tripulados en un espacio aéreo muy denso. Este subsidio ayudará a acelerar el desarrollo de una tecnología crítica y a avanzar en una poderosa alianza internacional" ,señaló Tom Furey, director ejecutivo de Sagetech Avionics.

Ciconia desarrolla innovaciones que permiten vuelos seguros para todas las plataformas aéreas, aprovechando la profunda experiencia de vuelo militar y comercial de los fundadores para crear métodos intuitivos de priorización y gestión de conflictos. "Existe una importante oportunidad para que las organizaciones de primeros auxilios utilicen vehículos tripulados y no tripulados que mejoren la seguridad, el tiempo de respuesta y la efectividad de los vuelos. Nuestra alianza con Sagetech nos permitirá desarrollar y comercializar conjuntamente un medio mucho más eficiente de emplear todos los activos aéreos en situaciones críticas", explicó Moshe Cohen, director ejecutivo de Ciconia.

El programa BIRD HLS está enfocando los premios de este año en soluciones de sistemas de seguridad aérea y comunicaciones de emergencia de vanguardia para mejorar las capacidades en primeros auxilios. Para obtener más información, visite https://www.dhs.gov/science-and-technology/bird-hls

Acerca de Sagetech Avionics

Sagetech Avionics es una empresa de tecnología aeroespacial que permite vuelos seguros en aeronaves tripuladas y no tripuladas con soluciones certificables de consciencia situacional. Las soluciones Sagetech, actualmente en servicio militar y civil en la mayoría de los vehículos aéreos no tripulados pequeños a medianos, han sido probadas en misión y ofrecen décadas de experiencia en programas, certificaciones y millones de horas de vuelo para ofrecer el máximo valor durante la vida útil de una plataforma no tripulada. Conozca más en www.sagetech.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1165465/Sagetech_Logo.jpg

FUENTE Sagetech Avionics Inc.

Related Links

https://www.sagetech.com



SOURCE Sagetech Avionics Inc.