El estilista Leo Strong señala los cuidados que se debe tener con la pérdida de cabello posterior a la Covid

Según un artículo de saude.abril.com.br, el principal diagnóstico es el denominado efluvio telógeno, nombre que recibe la reducción del ciclo de vida del cabello. La vida de la hebra capilar comprende tres fases: anágena (crecimiento), catágena (cabello maduro aún en el folículo) y telógena (caída del cabello ya desprendido del folículo). Por este motivo, los profesionales del sector de la belleza analizan las razones y las posibilidades de tratamiento para frenar la caída del cabello tras la infección por Covid-19.

El cronograma capilar se vuelve un aliado en el mantenimiento efectivo de las hebras del cabello tras el contagio de Covid-19. "El secreto está en pensar en cada caso como único. De esa forma, podemos crear un programa exclusivo para cada mujer", señala Strong.

Acerca de Leo Strong

Nacido el 12 de marzo, Leo Strong celebra sus 30 años de vida y aporta además 10 años de sólido desempeño en el universo de los estilistas. Llevando consigo un versículo de la Biblia: "Yo sé que todo lo puedes, y que ninguno de tus pensamientos puede ser frustrado" (Job 42.2), Strong se propone fortalecer cada día las tendencias del mercado y dibujar siempre una sonrisa en el rostro de sus clientes.

En el marco de su trayectoria, Leo cuenta con experiencias nacionales e internacionales que aportan novedades y resaltan la belleza de las mujeres que atiende. "Destaco dos especializaciones: coloración y corte en L'oréal, París, Francia, y peinados en Londres, Inglaterra, en la academia Redken", comenta Strong.

El estilista, quien inició su carrera profesional como asistente en el salón Pelle Capelli en el centro comercial ABC y se inspiró en Marcos Proença y Marco Antônio Biaggi, declara que siempre le apasionó el cabello y que solía cuidar de la cabellera de todas las personas en su hogar. "Siempre me he centrado y dedicado a mi trabajo. Mi familia me apoya y respeta el ritmo acelerado de mi vida cotidiana. Consigo conciliar mi trabajo, mis clientes y mi familia. Amo mucho lo que hago", sostiene.

Religioso y presente en todos los momentos familiares, Leo es hijo ilustre del Gran ABC y el menor de una familia de cuatro hermanos y dieciséis sobrinos. A punto de cumplir treinta años de vida y diez de carrera, Strong está siempre atento a las tendencias del mercado y se dedica a desarrollar nuevas especializaciones. "El mundo de las redes sociales es un instrumento importante para mantenerse al día con todas las novedades. Mi área se renueva cada día, por lo cual resulta fundamental buscar cursos de actualización, investigar en internet y crear tendencias propias. Por lo demás, también me gusta intercambiar 'figuritas' con amigos del trabajo", comparte.

Los secretos del éxito

Celebrar una década de trabajo en ascenso profesional es un logro que debe festejarse. Leo imaginó cómo sería cumplir 30 años y, al mismo tiempo, estar en la cima del sector de la belleza. "El amor por el trabajo, realizar una transformación en cualquier cliente y ver la sonrisa en su rostro después del peinado y el maquillaje son lo que me hace prosperar. Amar lo que uno hace es el secreto del éxito", observa.

Además, la marca de productos para el cabello Keune integra a Leo en su equipo #KeuneTalent, que selecciona a los mejores profesionales del mercado. "Existen personas especiales que siempre me apoyan y siempre me incentivan a avanzar en mi profesión. Es un momento emocionante para ser un #KeuneTalent. ¿Qué significa esto? Significa que estoy sumamente feliz y agradecido por la oportunidad de atenderlos y destacar entre tantos profesionales. Sigo avanzando con humildad, amor y cariño. Estoy seguro de que llegaremos lejos y #juntos por un futuro más bello", comparte.

Con su centro de operaciones en el salón de belleza Pelle Capelli en Andreense y residencia en la región del Gran ABC, Strong se considera una persona apasionada por los viajes, la aventura y la vida. Por otra parte, en cada destino que ha podido conocer, Leo ha llevado novedades a su clientela. Entre los lugares que ha visitado se encuentran París, Barcelona, Madrid, Oporto, Lisboa, Los Ángeles, California, Nueva York, Miami y Orlando. "Me gusta estar siempre rodeado de la gente que amo y admiro. Me fascina compartir experiencias. Mi pasión por viajar también me ayuda mucho a evolucionar en mi carrera", continúa.

Según el profesional, desde que tenía 14 años decía que los 30 sería la edad del éxito y, ahora, celebrarla es un logro. "Crecí con esa idea y estaba ansioso por que finalmente llegara el día. Me siento realizado y feliz con todo lo que he evolucionado. Por todo lo que he logrado. Por cada lugar y país que he podido conocer. Me siento agradecido de mi vida. Amo celebrar mi cumpleaños. Cuando situamos a Dios primero, la victoria es segura", concluye.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1770470/Leo_Strong.jpg

FUENTE Leo Strong

SOURCE Leo Strong