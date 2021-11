El evento "Intercambio comercial y económico y actividades de búsqueda de socios potenciales entre Zhuhai y los países de Latinoamérica y el Caribe" se llevó a cabo con éxito en Zhuhai, provincia de Guangdong, China

PEKÍN, 25 de noviembre de 2021 /PRNewswire/-- El 19 de noviembre se inauguró oficialmente en Zhuhai, provincia de Guangdong, China, el evento "Intercambio comercial y actividades de búsqueda de socios potenciales entre Zhuhai y Latinoamérica y el Caribe" en Zhuhai, provincia de Guangdong, China. Las actividades se llevaron a cabo tanto presencial como virtualmente, con el fin de desarrollar una plataforma más amplia de intercambio comercial y económico entre China y Latinoamérica y promover el diálogo y la cooperación bilaterales entre las empresas para aprovechar el potencial del mercado internacional en el contexto de la pandemia. Las actividades fueron gestionadas por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), el Comité de Guangdong, la Oficina de Relaciones Exteriores de Zhuhai, la Oficina de Enlace en Guangzhou del gobierno de Zhuhai, el CCPIT y el subcomité de Zhuhai, y fueron organizadas por SINO-LAC, así como por la Cámara de Comercio Internacional de China y la Cámara de Comercio de Zhuhai.

Asistieron al evento distinguidos invitados latinoamericanos como Fernando Martín Abal Barú, cónsul general del Consulado General de la República Oriental del Uruguay en Guangzhou; Glaucio Veloso, cónsul general adjunto de la República Federativa de Brasil en Guangzhou; Henry Osvald, presidente de BraCham; Isaías Guimarães, presidente de la Agencia para el Desarrollo Socioeconómico y Apoyo a Emprendedores Brasileños y Extranjeros; Federico Di Stefano, secretario general del Consejo Argentino Chino; y Carlos Eiras, presidente de la Câmara de Comércio Brasil-China.

Durante las actividades, los invitados señalaron en sus intervenciones que el alcance de la cooperación entre Guangdong y Latinoamérica se ha ido ampliando en los últimos años y que el volumen económico y comercial entre estas dos partes representó 1/5 del volumen total del comercio entre China y Latinoamérica.

Zhuhai se posiciona a la vanguardia de los intercambios económicos y comerciales entre Guangdong y los países de Latinoamérica y el Caribe, esforzándose por desarrollar una plataforma multifuncional importante para una cooperación estrecha en el comercio de bienes y servicios y el comercio transfronterizo, marcando el inicio de la transformación continua y la actualización de una cooperación integral con Latinoamérica. Zhuhai considera fundamental los intercambios y la cooperación con los países de Latinoamérica y el Caribe. Con las ventajas de los estrechos vínculos de Macao con los países de habla portuguesa, sigue promoviendo una cooperación mutuamente beneficiosa en un nuevo nivel en el comercio y la inversión con los países de Latinoamérica y el Caribe.

Empresas de Zhubai como Oceanalpha Group Limited, LPR (Zhuhai) Auto Parts Ltd., Zhuhai LTWOO Controller Technology Co., Ltd., Zhuhai Glory Friction Material Co., Ltd., Zhuhai Allied Auto Components Co., Ltd., Sunnylove Baby Products Co., Ltd., Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. y Zhuhai Tong An Tang Great Health Industry Co., Ltd., participaron en estas actividades de búsqueda de socios potenciales y organizaron 25 actividades de búsqueda de socios potenciales "uno a uno" con 21 empresas de Latinoamérica y el Caribe, que pertenecen a rubros como fabricación inteligente y biomedicina, sectores de desarrollo clave para Zhuhai. Durante este evento se firmó un memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio Internacional de China, la Cámara de Comercio de Zhuhai y el Consejo Argentino Chino.

FUENTE SINO-LAC

