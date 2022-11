El Fondo de Dotación para la Educación Hispana del condado de Orange recibe apoyo de Union Bank por $70,000

Este importante donativo beneficia a estudiantes hispanos de primera generación que asisten a la universidad

NEWPORT BEACH, California, 30 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Fondo de Dotación para la Educación Hispana (HEEF) del condado de Orange se honra en recibir el mayor donativo individual en apoyo de becarios de primera generación que asisten a la universidad. MUFG Union Bank (Union Bank), que se espera sea adquirido por U.S. Bank el 1 de diciembre de 2022, aporta casi $70,000 en lo que constituye la etapa final de una inversión a largo plazo en el HEEF. Este donativo se divide en $60,000 para el fondo de becas del HEEF y $10,000 para becas estudiantiles en 2023.

El importante donativo de Union Bank llega en un momento histórico tanto para el HEEF como para Union Bank. El próximo año, en 2023, el HEEF conmemorará los 30 años de su creación por un grupo de líderes comunitarios y corporativos visionarios en el condado de Orange. De manera similar, 2023 marcará el vigésimo aniversario del Union Bank desde que inició el Union Bank of California Hispanic Scholarship Fund con el HEEF, con la intención de apoyar a los adultos mayores de la escuela secundaria y los traslados de colegios universitarios comunitarios con especialización en negocios, finanzas, marketing o alguna otra especialización relacionada. Desde su creación, el fondo del Union Bank ha otorgado más de $90,000 en becas a 45 becarios, con lo que su inversión total asciende a $160,000.

Rossina Gallegos, directora y representante de la fundación y de servicio comunitario y miembro del consejo asesor de HEEF, comentó: "En 2003, Union Bank creó un fondo de becas del HEEF y se unió a aproximadamente 30 socios para obtener becas que estarán disponibles para estudiantes latinos para siempre. Para continuar con este legado, Union Bank quiere hacer ahora esta contribución al fondo de becas del HEEF para ayudar a la institución en su misión de mejorar el acceso a la educación superior para los estudiantes latinos de pocos recursos en el condado de Orange", señaló Gallegos. "Como miembro de la junta asesora del HEEF, he tenido la oportunidad de revisar las solicitudes de becas y sé que estas son fundamentales para que estos estudiantes alcancen sus objetivos de educación superior".

J. Torres, beneficiario de una beca del Union Bank en 2021 que estudia administración de empresas en la Universidad Estatal de California, whelerton, comentó: "La beca alivia algo la presión que siento y me permite enfocarme en mis estudios. Estoy agradecido por esta ayuda, y cuando me gradúe, espero generar un impacto en la vida de las personas de la misma manera en que el Union Bank of California ha influido en la mía".

Acerca de MUFG Union Bank, Nueva York (Union Bank)

Al 30 de junio de 2022, Union Bank operaba 297 sucursales principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos. La compañía ofrece un amplio espectro de servicios de banca corporativa y minorista y de gestión de patrimonios. También ofrece una amplia cartera de soluciones de valor agregado, que incluyen banca de inversión, fideicomisos personales y corporativos, custodia global, banca de transacciones, mercados de capital y otros servicios. Union Bank es miembro orgulloso del Mitsubishi UFJ Financial Group (NYSE: MUFG), una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Para obtener más información, visite: www.unionbank.com.

Acerca del Fondo de Dotación para la Educación Hispana

Fundado en 1993, la misión del Fondo de Dotación para la Educación Hispana (HEEF) del condado de Orange es ofrecer becas académicas a estudiantes hispanos talentosos y merecedores del condado de Orange para inspirar, mejorar y aumentar el acceso a la educación superior. El HEEF es una colaboración de más de 30 socios financiadores que ofrecen becas individuales de entre $2,500 y $5,000 en múltiples áreas de interés. Los fondos se destinan a estudiantes de primera generación que han demostrado aptitud y resiliencia para tener éxito en la universidad. Desde su creación, la organización ha otorgado más de $3.8 millones a más de 2,600 estudiantes. Para obtener más información, visite www.heef.org.

