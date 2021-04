El "Football for Friendship eWorld Championship" entra en la siguiente ronda en la plataforma online F4F World

Los principales eventos del proyecto social infantil Gazprom Football for Friendship (F4F) se celebrarán este año en formato digital debido a la pandemia. El "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) 2021 se volverá a disputar en el simulador multijugador Football for Friendship World (F4F World), especialmente desarrollado para F4F. Cada equipo está formado por seis jugadores. Un partido dura 2 x 3 minutos.