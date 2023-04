El gigante mundial de la industria de los tubos de acero, Borusan Mannesmann, crece aún más en Estados Unidos

ESTAMBUL, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Fundada en el año 1958 por medio del Grupo Borusan como su primera empresa industrial, Borusan Mannesmann ha finalizado recientemente una adquisición en Estados Unidos, ampliando aún más su presencia en el mercado mundial. Mediante una operación de 162 millones de dólares, la empresa ha adquirido el 100% de Berg Pipe, uno de los principales fabricantes de tuberías de gran diámetro en Estados Unidos. Con esta adquisición, Borusan Mannesmann refuerza su presencia como actor principal en la industria norteamericana de tuberías energéticas.

Fundada hace 65 años por el Grupo Borusan -uno de los principales conglomerados de Turquía- como su primera empresa industrial, Borusan Mannesmann ha finalizado recientemente una adquisición en Estados Unidos, ampliando aún más su presencia en el mercado mundial. En línea con su estrategia de crecimiento global consistente en ampliar su capacidad de fabricación en los mercados objetivo, Borusan Mannesmann ha adquirido Berg Pipe, una empresa que opera en Estados Unidos desde hace 44 años con sus dos instalaciones situadas en Florida y Alabama.

Borusan Mannesmann lleva operando de forma estable en Estados Unidos desde el año 2014, con una instalación situada en Baytown (Texas). Con esta adquisición y una segunda instalación que se está construyendo en Baytown, donde la producción comenzará en 2023, la empresa poseerá cuatro plantas de fabricación en Estados Unidos. La capacidad total de fabricación de la empresa en Estados Unidos alcanzará el millón de toneladas y alrededor de 1.000 millones de dólares de facturación. Con esta última adquisición de Berg Pipe por 162 millones de dólares, Borusan Mannesmann contará con un total de 11 instalaciones situadas en Turquía, Italia, Rumanía y Estados Unidos, así como con una capacidad de producción de casi 2 millones de toneladas y 2.800 empleados a finales de 2023.

"Nuestro objetivo está en el crecimiento sostenible"

Erkan Kafadar, consejero delegado del Grupo Borusan, ha señalado que Borusan Mannesmann ha aportado un valor añadido sostenible a Turquía desde su creación y ha comentado que la adquisición se ha llevado a cabo en consonancia con la estrategia de localización de Borusan Mannesmann en los mercados mundiales:

"La fabricación de tubos, el primer sector industrial en el que operamos como Borusan Holding, y su primera empresa industrial Borusan Mannesmann llevan 65 años añadiendo valor a nuestro país. Contribuye a la economía del país a través de sus exportaciones a los mercados mundiales. Como marca número uno de Turquía en su sector, nuestra empresa se ha centrado en expandirse a los mercados mundiales para promover un crecimiento sostenible. Tras haber ampliado su creciente presencia desde principios de la década de 2000 en diferentes segmentos de tuberías con sus instalaciones en Italia, Estados Unidos y, más recientemente, en Rumanía, la reciente adquisición de Berg Pipe por parte de Borusan Mannesmann refuerza la presencia de la empresa como actor clave en el mercado norteamericano de tuberías para energía, que creemos que tiene un gran potencial. Además, Borusan Mannesmann pasa por ser uno de los mayores inversores industriales turcos en Estados Unidos. Como parte de su estrategia de crecimiento sostenible, nuestra empresa seguirá evaluando oportunidades que contribuyan a aumentar su cuota en los mercados objetivo".

Una nueva era para Borusan Mannesmann

Borusan Mannesmann entró en el mercado automovilístico europeo tras adquirir la planta de tubos de precisión de Vobarno en Italia en 2001, su primera inversión internacional. Como resultado, hoy la empresa es el fabricante número uno en el segmento de automoción en Europa, gracias a la inversión adicional en sus instalaciones en Gemlik, Türkiye en 2018. Kafadar ha declarado: "Estando en línea con nuestra estrategia de crecimiento sostenible y globalización, logramos un éxito notable en el transcurso de 9 años después de poner en marcha una instalación en el año 2014 con una inversión de 150 millones de dólares estadounidenses en el mercado de tuberías energéticas de Estados Unidos. Con esta planta de Baytown (Texas), donde fabricamos productos tubulares y tuberías de conducción para el sector energético, hemos recibido tres veces el premio "Pipe and Tube Manufacturer of the Year" (Fabricante de Tuberías del Año) de American Metal Market, una de las publicaciones más prestigiosas del sector de las tuberías en Estados Unidos. Gracias a la nueva inversión que hemos puesto en marcha ahora en Baytown, que estará finalizada a finales de este año, seremos un fabricante local también en los segmentos de la construcción y la industria general. Este notable crecimiento, unido a la última adquisición de Berg Pipe, marca el inicio de una nueva era para nuestra empresa".

Borusan Mannesmann fortalece su presencia en Estados Unidos

Teniendo en cuenta el éxito y el prestigio anteriores de Borusan Mannesmann en la exportación de tuberías de gran diámetro de Turquía a Estados Unidos, tras la adquisición de Berg Pipe, la empresa será considerada ahora un "actor local" en el mercado norteamericano de tuberías de gran diámetro. Kafadar indicó: "Berg Pipe posee dos instalaciones, una en Florida, donde se fabrican tubos soldados por costura longitudinal, y otra en Alabama, donde se fabrican tubos de gran diámetro soldados por costura espiral. La empresa, que ha experimentado un notable crecimiento en el sector energético en los últimos tiempos, destaca como uno de los principales proveedores de grandes proyectos de tuberías en Estados Unidos, un país con un gran potencial de mercado, especialmente ahora que ha dejado de ser importador de energía para convertirse en exportador. Con la adquisición de Berg Pipe, empresa con una capacidad total de fabricación de 550.000 toneladas, nos hemos asegurado una posición estratégica en el sector de los tubos de gran diámetro".

