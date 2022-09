El Global Impact Summit, organizado por HolonIQ y el Institute for the Future of Education del Tec de Monterrey, aportó nuevas reflexiones y conocimientos sobre el futuro de la sociedad

Durante dos días se presentaron más de 80 expertos de toda América Latina para dialogar y generar ideas en torno al futuro del medio ambiente, la educación y las tecnologías de la salud.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Sabiendo que las nuevas tendencias sobre el futuro del medio ambiente, la innovación educativa y la creación de tecnologías en la salud son clave para enfrentar los desafíos globales de una manera ética y comprometida, HolonIQ y el Instute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey abrieron un espacio de encuentro para celebrar el Global Impact Summit 2022.

El Global Impact Summit de la Ciudad de México presentó más de 60 conferencias y paneles magistrales con destacados especialistas y líderes disruptivos de diferentes universidades, empresas y emprendimientos; ponencias de innovación e investigación y mesas de networking a cargo de profesores, investigadores, directivos y consultores de toda América Latina.

Durante dos días se reunieron más de 500 líderes para proporcionar soluciones sobre cómo afrontar en conjunto los grandes retos del futuro del trabajo y la educación debido a los avances tecnológicos, los cambios demográficos y las interrupciones que han acentuado las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales. Se abordaron los problemas globales de costo, acceso y calidad de los sistemas de salud, así como, la importancia y responsabilidad que tienen las universidades de la mejora y el bienestar de las comunidades, atendiendo la crisis climática a través de la adopción de una cultura proactiva ante la emergencia.

El Global Impact Summit 2022 cumplió con sus objetivos: identificar las tendencias, retos y oportunidades sobre el futuro del medio ambiente; discutir sobre el mejoramiento de las nuevas tecnologías para la salud; propoer nuevos métodos y herramientas de enseñanza-aprendizaje para las nuevas generaciones, y conformar una red de especialistas de diversas disciplinas que intercambien experiencias, buenas prácticas y propuestas de valor. Todo ello para construir juntos el mundo que queremos

