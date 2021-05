El gobierno bajo influencia de la industria licorera

SAN RAFAEL, California, 24 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice, el vigilante de la industria alcohólica de California con sede en San Rafael y la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) acusan al poder legislativo de California de estar bajo la influencia de restaurantes, bares y la industria de bebidas alcohólicas.

"Ver a los legisladores de California correr para aprobar proyectos de ley de las llamadas 'ayudas para pequeñas empresas', es como ver un carrotanque de gasolina acelerando en el carril rápido de la carretera Grapevine durante una tormenta de invierno", señaló Bruce Lee Livingston, director ejecutivo y presidente de Alcohol Justice. "Están ignorando los peligros permanentes que supone consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos, transportar envases abiertos y que los cocteles para llevar lleguen a manos de jóvenes menores de edad".

Durante el último año, el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC) ha emitido varias órdenes de "ayudas regulatorias" que inicialmente solo tenían la intención de ser medidas temporales para rescatar restaurantes y bares. Sin embargo, a medida que la pandemia empieza a aplacarse, las grandes compañías comercializadoras de licores están ejerciendo gran presión para lograr que muchos de esos privilegios se vuelvan permanentes, y los pequeños bares y restaurantes sostienen que las cajas de pino que obstruyen aceras, callejones y espacios de estacionamiento deberían convertirse en una parte permanente de la vida urbana de California.

"Las medidas de emergencia dispuestas por el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC) están embistiendo con fuerza para convertirse en leyes permanentes", agregó Livingston. "Esto forma parte de una campaña nacional de Diageo y el Distilled Spirits Council para inundar nuestras comunidades con consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y entregas a domicilio sin regulación ni licencia".

Más de 30 estados autorizaron los "cocteles para llevar" durante la pandemia de la COVID-19 en 2020 y, desde entonces, once estados lo volvieron permanente, incluyendo cinco en mayo de 2021, encabezados por Texas, Florida y Georgia. Washington D. C. lo volvió permanente, y diferentes estados lo están extendiendo por uno o dos años más. Este nivel de lobby coordinado y a nivel estatal no se da sin la influencia de grandes cantidades de dinero por parte de importantes actores de las bebidas alcohólicas, como Diageo y Distilled Spirits Council, su asociación lobista.

La legislación de California dio respuesta con un caso de proyectos de ley para ampliar y extender las ventas de bebidas alcohólicas y el consumo en aceras, callejones, estacionamientos y "pequeños parques" públicos, junto con la creación de "zonas de fiesta" y "cocteles para llevar" permanentes y sin licencias contundentes que requieran capacitación en Servicios de Consumo de Bebidas Alcohólicas Responsables para compañías de entregas a domicilio.

"Queda claro, incluso mientras nuestras comunidades enfrentan desigualdad racial, sanitaria y socioeconómica, que la industria del alcohol y los órganos de gobierno siguen dando prioridad al beneficio económico por encima de la vida de las personas", comentó Veronica De Lara, MPA, presidente de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA). "Necesitamos dejar de permitir políticas que sigan repercutiendo de manera desproporcionada sobre nuestras comunidades. Las políticas que facilitan el acceso y la disponibilidad de las bebidas alcohólicas están del lado de los negocios y no necesariamente buscan el mejor interés de las comunidades que enfrentan daños asociados con el alcohol. Simplemente se suman a muchos otros riesgos en medio de una pandemia global. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Acaso se trata solo de ganar dinero?"

"Las prioridades de los legisladores de California no están incluyendo dar respuesta a más de 10,500 muertes asociadas al alcohol, 165,000 hospitalizaciones relacionadas con el alcohol, $14,500 millones en costos para el gobierno y $35,000 millones en daños económicos totales cada año", declaró Michael Scippa, director de Asuntos Públicos de Alcohol Justice. "Para estas cifras catastróficas no hay ayudas en la ronda legislativa actual. Nuestros líderes electos son miopes al elogiar estos proyectos de ley diseñados para incrementar el consumo de bebidas alcohólicas, algo que las investigaciones nos indican que solo empeorará los problemas. Ellos han escogido ignorar la ciencia y los hechos con respecto a los riesgos asociados al alcohol en el estado".

Los peores entre los peores son:

SB 314 (Wiener) – Este excesivo proyecto de ley permite el consumo público de bebidas alcohólicas en prácticamente cualquier propiedad pública, al igual que muchos otros beneficios para la industria de los bares.

SB 793 (Wiener) – Permite la venta de cerveza, vino y licores en cualquier lugar en el que haya música en vivo y permite el ingreso de jóvenes menores de edad.

SB 389 (Dodd) – Permite de manera permanente que los restaurantes vendan y entreguen a domicilio cocteles para llevar

AB 61 (Gabriel) – Le solicita a los gobiernos locales permitir comer y vender alcohol al aire libre sin revisión.

AB 1242 (Bauer-Kahan) – Duplica el AB 61.

"Estos proyectos de ley son un intento de hacer que las ciudades de California se parezcan a Bourbon Street y de permitir que se consuman bebidas alcohólicas en cualquier lugar", manifestó Livingston. "La desregulación oportunista y la amplia disponibilidad de bebidas alcohólicas no son balas mágicas para salvar a los bares y los restaurantes. Esto va a producir resultados negativos para la salud, incluyendo mayor consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad y abuso del alcohol. Hasta el momento, la legislatura está deliberando en torno a convertir la desregulación temporal del ABC en una ley permanente, pero esto es un poder en manos de la industria licorera que durará toda una generación a menos que la legislatura esté sobria".

Alcohol Justice y CAPA creen que es momento de que los legisladores de California honren sus juramentos de proteger la salud y la seguridad. La reducción de los riesgos debe ser la meta, en lugar de desviar la recuperación económica promoviendo el consumo, al aire libre y en público, de productos que causan tanto daño, sufrimiento y muertes a las comunidades de California. Se insta al público a tomar acciones y pedirles a sus líderes electos que VOTEN NO a esta legislación. La salud pública es más importante que el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos.

Haga clic aquí: https://bit.ly/3oFz1uo o envíe el texto PUBLICHEALTH al número 313131 para pedir a los legisladores de California que VOTEN NO a estos peligrosos proyectos de ley.

Contacto: Michael J. Scippa 415 548-0492, Jorge Castillo 213 840-3336

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/469269/Califorina_Alcohol_Policy_Alliance_Logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice; California Alcohol Policy Alliance

