El grupo Ad Hoc de bonistas de la Provincia de Buenos Aires expresa su preocupación por el prolongado default de los bonos e indica su disposición para tomar acciones al respecto

NUEVA YORK, 29 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Bonistas (el "Grupo"), compuesto por más de 40 instituciones que poseen aproximadamente el 50% de la deuda externa en bonos de la Provincia de Buenos Aires (la "Provincia"), está sumamente preocupado por la continua ausencia de progreso por parte de la Provincia en subsanar el default de sus obligaciones negociables internacionales en circulación.

Desde abril de 2020, cuando la Provincia lanzó una oferta de canje unilateral que fue rotundamente rechazada por los bonistas, la Provincia ha extendido reiteradamente el plazo de aceptación de su inadecuada oferta sin buscar un espacio de dialogo con los bonistas. Durante este período, el Grupo ha señalado repetidamente que la oferta de la Provincia no refleja la capacidad de pago de la Provincia y, que por lo tanto, no contará con el apoyo necesario de los bonistas.

En los meses transcurridos desde abril, la Provincia no ha hecho ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo con los inversores ni por subsanar el incumplimiento de pago de sus bonos en circulación. Durante el mismo período, cinco provincias argentinas iniciaron y concluyeron negociaciones de reestructuración exitosas con sus respectivos bonistas, implementando, en cada caso, soluciones que fueron producto de negociaciones de buena fe. El contraste entre estos procesos consensuales y de buena fe y el proceso no cooperativo que eligió la Provincia no podría ser más marcado.

La única conclusión a la que puede llegar el Grupo es que, a diferencia de otras provincias que enfrentan presiones similares, la Provincia no siente la urgencia de resolver su default. Esta posición es inaceptable para los miembros del Grupo, que durante años han brindado financiamiento que ha sido destinado a financiar inversiones de capital, apuntalando el crecimiento económico de la Provincia y promoviendo inclusión social. La falta de respeto que la Provincia tiene por sus compromisos contractuales, y la falta de trabajo constructivo con sus bonistas, perjudica rotundamente a los ciudadanos y empresas de Buenos Aires.

En consecuencia, si la Provincia no cambia decisivamente el curso de acción, cambio que el Grupo le ha pedido en repetidas ocasiones, los miembros del Grupo no tendrán más remedio que ejercer sus derechos disponibles bajo los bonos existentes. El ejercicio de estos derechos podría incluir la aceleración de algunos o todos los bonos y/o la ejecución directa de derechos contractuales contra la Provincia. Estas acciones pueden ser iniciadas en cualquier momento.

Contact:

White & Case LLP

Erin Hershkowitz in New York

T +1 646 885 2200

E [email protected]

FUENTE White & Case LLP

SOURCE White & Case LLP