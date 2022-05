EL HMC DEDICA UNA SEMANA DE SU CUMBRE ANUAL A LA ÚLTIMA INVESTIGACIÓN MULTICULTURAL

Claritas, Kantar y ThinkNow comparten las últimas perspectivas para maximizar la oportunidad hispana

FAIRFAX, Virginia, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- A raíz de que más marcas se están comprometiendo con las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y el aumento en la inversión multicultural, el Consejo de Marketing Hispano (HMC) dedicó una semana de su Cumbre Anual 2022, gratuita y virtual, a la investigación multicultural empresarial, con líderes de Kantar, ThinkNow y Claritas. Estos seminarios web, que son moderados por Nancy Tellet, presidenta de investigación del HMC, fundadora y navegadora de marca y consumidor de PureClarity LLC, cubrirán la publicidad inclusiva, la inversión, la gestión del dinero y el comportamiento del consumidor. Para ver la agenda completa y registrarse, visite hmcannualsummit.org. La inscripción para una sesión permite acceder a todas las sesiones y sus repeticiones.

Martes, 7 de junio: El poder de la publicidad inclusiva

La investigación más reciente de Kantar sobre diversidad e inclusión en la publicidad utiliza técnicas neurocientíficas (decodificación facial, seguimiento ocular, asociaciones intuitivas e imprimación emocional) para evaluar el desempeño de la representación racial y étnica en la publicidad. En esta sesión aprenderá cómo está evolucionando la diversidad en la publicidad, cómo reaccionan los diferentes grupos demográficos de los consumidores a la publicidad diversa y cómo se ve la excelencia en la publicidad diversa.

Deepak Varma , director de Neuroscience Insights de Kantar North America

, director de Neuroscience Insights de Valeria Piaggio , vicepresidenta sénior, directora de Identity & Inclusivity Insight de Global Lead Kantar Inclusion

Miércoles, 8 de junio: La participación hispana y las actitudes hacia la inversión

El 49 % de los hispanos en este momento no son propietarios de acciones individuales, fondos de inversión u otros activos de inversión. Eso es casi el doble de los blancos no hispanos que no invierten en ningún activo. Aunque ser propietario de activos de inversión está relacionado con mayores ingresos familiares, las actitudes culturales hacia la gestión del dinero también afectan a la hora de invertir los ingresos disponibles. En esta sesión, Roy Eduardo Kokoyachuk, cofundador y director de ThinkNow, compartirá los resultados o sus recientes informes "Pulse, Cryptocurrency and Financial Services" para plantear el panorama del estado actual y las actitudes hacia la inversión de los hispanos a fin de identificar las estrategias más adecuadas para aumentar la inversión y la participación hispana en el sector de los servicios financieros.

Jueves, 9 de junio: Estilo de vida y comportamientos de los segmentos del consumidor hispanos de hoy

Con más de 63 millones de hispanos en los Estados Unidos, los especialistas en marketing deben comprender los comportamientos de los consumidores latinos. Ron Cohen, vicepresidente de estrategia de productos para Claritas, compartirá las últimas perspectivas en diversas industrias, incluida tecnología, comercio minorista y servicios financieros para ayudar a las marcas a atraer a sus clientes, identificar a sus mejores prospectos y comunicar mensajes más atractivos para optimizar las campañas y aumentar el ROI.

Acerca del HMC: Fundado en 1996 como la Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas, el Consejo de Marketing Hispano es la organización comercial nacional de todas las firmas de marketing, comunicaciones y medios con experiencia confiable en el mercado hispano.

