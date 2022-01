EL HMC RINDE HOMENAJE A KELLOGG'S CON EL PREMIO MARKETER OF THE YEAR DE 2022

El único premio a la excelencia en marketing para el mercado hispano

FAIRFAX, Virginia, 31 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Hispanic Marketing Council (HMC) anunció hoy que Kellogg's es el ganador del premio HMC Marketer of The Year de 2022. Kellogg's se une a una prestigiosa y pequeña lista de marcas de élite que han recibido el premio, entre las que se incluyen AARP, Ford, McDonald's, Nestlé, Sprint, State Farm, Toyota y Walmart. Julie Bowerman, directora de Marketing y Comercio Electrónico de Kellogg's North America, aceptará el premio y analizará la extensa experiencia de Kellogg's en la priorización del mercado hispano como una estrategia central de marketing y comunicaciones en la Cumbre anual de 2022 del HMC. La sesión tendrá lugar el miércoles 6 de abril en la ciudad de Nueva York.

"Kellogg's ha demostrado excelencia en múltiples facetas del marketing para el mercado hispano", señaló Gonzalo Del Fa, presidente del HMC y de GroupM Multicultural. "No solo han aumentado sus presupuestos relacionados con el mercado hispano, sino que también valoran a sus especialistas en marketing cultural y han cosechado las recompensas de liderar en conocimientos de la cultura hispana. También entienden que la diversidad, equidad e inclusión (DEI) no sustituyen la inversión responsable e intencional en marketing para el mercado hispano. Mientras continúan fortaleciendo su compromiso con el mercado hispano, estamos ansiosos por ver qué sigue".

Para ser consideradas para este prestigioso premio, las empresas tuvieron que demostrar un compromiso transversal con el marketing multicultural y asignar gastos proporcionales a las oportunidades del mercado hispano. En 2013, el programa hispano de Kellogg's consistió en una promoción digital multimarca. En la actualidad, Kellogg's ha incrementado drásticamente sus esfuerzos de marketing para el mercado hispano, incluida una promoción multimarca hispana a escala en los Estados Unidos (Gustos para todo Gustos) y campañas específicamente hispanas para CHEEZ-IT, Eggo, Pringles, Pop-Tarts y Frosted Flakes, entre otros. A través del trabajo con marcas directas y el apoyo promocional a nivel nacional, Kellogg's apoya a estas marcas con un sólido plan publicitario destinado al mercado hispano que incluye transmisiones de televisión, radio, al aire libre y digitales, contenido de redes sociales orgánico y pagado, marketing de influencers, programas para fines sociales comunitarios, promociones a escala en películas, marketing de compradores, relaciones públicas y diseños de paquetes personalizados. De hecho, solo entre 2018 y 2021 Kellogg's aumentó su presupuesto en medios hispanos en un 40 %.

"Kellogg's ha estado cada vez más activa en el mercado hispano de los Estados Unidos desde 2013, y nuestro compromiso ha crecido año tras año con estrategias de marca lideradas por nuestro conocimiento del mercado hispano. Estamos orgullosos de que nuestro trabajo haya sido reconocido por el HMC y esto nos empodera aún más para continuar con nuestras iniciativas de apoyo e impulso a la comunidad latina, tanto dentro como fuera de nuestra compañía", expresó Bowerman.

Asociaciones valiosas y marketing liderado por hispanos junto a conocimientos culturales profundos

Kellogg's se ha comprometido con el crecimiento del mercado hispano y multicultural de los Estados Unidos en todos los sectores de la empresa. Este compromiso transversal de la dirección sénior se pone de manifiesto en la creación de equipos de Kellogg's en toda la empresa para integrar conocimientos multiculturales y apoyar a las marcas, los equipos de marketing y el equipo de agencias integradas (IAT), en cuya mesa todas las agencias y socios tienen un lugar por igual. Cuando se trata de activaciones con énfasis en la cultura, como la campaña Día de Muertos de Pop-Tarts, la agencia hispánica de registros de Kellogg's, Captura Group, lidera la ideación estratégica y creativa, desarrolla campañas de impulso cultural con el consumidor hispano en el centro y trabaja con socios de la agencia para ofrecer realizaciones tácticas destinadas a los clientes, la radio, las redes sociales, el marketing de influentes, las relaciones públicas y el propósito social que tiene un amplio atractivo en el mercado. Estos esfuerzos han generado un crecimiento en las ventas, no solo dentro del objetivo hispano, sino en categorías enteras para muchas marcas de Kellogg's.

Compromiso con la diversidad, equidad e inclusión (DEI)

El compromiso de Kellogg con la DEI también ha logrado reconocimientos corporativos para la compañía en 2020, incluidos los de Top 50 Companies for Diversity de Diversity Inc, America's Best Employers for Diversity (Top 500) de Forbes y Top 100 Innovators in Diversity & Inclusion de Mogul, así como una serie de premios de Omnikal como Top Corporation for Inclusive Majority Business Opportunities (Supplier Diversity) y America's Top 50 Organizations for Multicultural Business Opportunities.

La cumbre anual del HMC, que se llevará a cabo en formato presencial del 4 al 6 de abril en la ciudad de Nueva York, es la principal Conferencia de marketing orientado al mercado hispano con sesiones dinámicas e interactivas de importantes creadores de noticias, líderes de alto nivel y los más reconocidos generadores de tendencias. Este año, la cumbre se enfocará en el surgimiento de la mayoría multicultural con contenidos que invitan a la reflexión para dar herramientas a una nueva generación de creadores culturales que cuenten con estrategias comprobadas para generar un impacto en el complejo mercado actual. La inscripción comenzará en febrero.

Para obtener más información, visite hispanicmarketingcouncil.org y siga al HMC en Facebook, Instagram y Twitter con @hmchispanic usando la etiqueta de la conferencia, #WeAreNow.

Acerca del HMC: Fundado en 1996 como la Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas, el Hispanic Marketing Council es la organización comercial nacional de todas las firmas de marketing, comunicaciones y medios con experiencia confiable en el mercado hispano.

