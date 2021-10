El Honda Passport 2022 está listo para la competencia del Stage Rally

Como un claro ejemplo del "espíritu de carrera" de Honda, el equipo de carreras HPD Maxxis Rally está conformado por asociados de Honda con sede en el Centro de Desarrollo Automotor de la compañía en Ohio. El equipo es subsidiario del equipo Honda of America Racing Team (HART), que está compuesto por asociados de instalaciones de desarrollo y fabricación en Norteamérica.

Con vehículos de calle modificados que alcanzan velocidades superiores a las 100 mph en circuitos cerrados de terreno natural que incluyen gravilla, tierra, barro y nieve sobre rutas que abarcan cientos de millas, la serie del Campeonato Nacional y Regional ARA es intensamente competitiva. En la carrera de LSPR, la camioneta todoterreno Honda Passport fue conducida por el ingeniero de Honda Chris Sladek, ingeniero de pruebas de suspensión con sede en el centro norteamericano de desarrollo automotor de Ohio de la compañía, y copilotado por Gabriel Nieves, ingeniero de diseño de chasis con sede en la misma instalación.

Para una máxima tracción y desempeño, el todoterreno Passport está equipado con llantas de rally BRAID Winrace T (7.5"x17") envueltas en neumáticos RAZR M/T o RAZR A/T (265/70-R17) de Maxxis, de capacidades demostradas para el rally por etapas, según las condiciones del evento. El cárter de aceite de aluminio de 1/8" de grosor fabricado a medida y las placas de deslizamiento del diferencial trasero protegen la parte inferior de la carrocería, así como los paneles de polietileno de alta densidad que cubren el tanque de combustible y otros componentes. Las pastillas de freno Carbotech XP12 y el líquido de freno de carreras de alta temperatura ofrecen un buen desempeño de frenado en entornos exigentes de competición.

Increíblemente, el motor V6 i-VTEC® de 3.5 litros de la Passport, su transmisión automática de 9 velocidades con levas de cambio, el Sistema de Tracción Total Inteligente de Torque Variable (i-VTM4™) y todos los componentes de la suspensión se dejaron sin modificar para la competencia; la única adición fue un fluido refrigerante en la transmisión automática del paquete de remolque disponible del Passport. El conductor utiliza el modo secuencial de la transmisión y las levas de cambio para otorgar un mejor control, y el modo arena ("Sand Mode") del Sistema de Gestión Inteligente de Tracción de la Passport se utiliza para proporcionar una óptima distribución del torque y desempeño ideal en superficies de terreno suelto.

"El hecho de que no tuviéramos que hacer modificaciones en el tren motriz o en la suspensión de la Honda Passport 2022 para este terreno tan difícil y esta compleja competencia habla mucho acerca de la capacidad y el desempeño que viene incorporado de manera estándar en la Passport", sostuvo Chris Sladek, ingeniero de Honda y piloto del rally.

Para brindar seguridad adicional, el interior de la todoterreno Passport incluye asientos de carrera OMP con arneses de competencia de seis puntos, una jaula de seguridad antivuelcos, un sistema de mitigación de incendios, una computadora para rally y un sistema de comunicación dentro del automóvil. Para reducir el peso, se retiraron los asientos traseros, las alfombras, el aislamiento de sonido y otras partes del interior, y las ventanas laterales y el parabrisas trasero del SUV se reemplazó con policarbonato Lexan. Una palanca de freno de mano hidráulico mejora la maniobrabilidad a través de esquinas estrechas, mientras que un sistema de escape modificado produce un sonido característico inspirado en el rally. Los detalles de la apariencia exterior del Passport, diseñados por HPD, destacan las robustas y aventureras capacidades de la Honda Passport.

"Estamos listos para correr con la robusta Honda Passport 2022", comentó Gabriel Nieves, ingeniero y copiloto de Honda. "Será una temporada grandiosa".

En el Lake Superior Performance Rally 2021 el 15 y 16 de octubre, el equipo compitió en la serie ARA East Regional. El primer día de la competencia consistió en etapas rápidas con curvas fluidas y se extendió hasta la noche, donde la barra de luz auxiliar de la Passport fue crucial para mantener las altas velocidades de la competición a través del bosque. El equipo corrió a tiempos constantes y se mantuvo entre los primeros 10 de los 42 competidores regionales, pero el equipo se retrasó en la etapa 3 por causa de un descalce de neumático, lo que hizo que el vehículo terminara más de 9 minutos después de lo esperado para esa etapa.

Para el segundo día se esperaban etapas más técnicas, duras y húmedas, y la Passport se comportó de buena manera calzando sus neumáticos Maxxis RAZR M/T. El equipo se mantuvo de manera constante entre los 15 primeros competidores regionales.

El equipo terminó en el lugar número 22.o de 42 competidores regionales, situándose 4.o de 6 competidores en la categoría Limited 4WD.

La LSPR 2021 es el tercer evento del rally por etapas en el que el equipo ha competido en un Honda Passport. Durante su primer evento, el Southern Ohio Forest Rally 2019 (SOFR), como parte de la serie ARA East Regional, el equipo se posicionó 2.o en la categoría Limited 4WD y 12.o del total de 75 competidores.

Honda Performance Development, Inc. (HPD), tiene una rica trayectoria en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde las carreras más importantes de INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta los programas de carreras comerciales, HPD impulsa los sueños de pilotos profesionales y aficionados de 4 a más de 40 años de edad. HPD es una subsidiaria de propiedad absoluta de American Honda Motor Co., Inc. y dirige todos los programas de carreras de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y el desarrollo del tren de potencia, el chasis, los sistemas electrónicos y las piezas de rendimiento, así como el soporte técnico y en las carreras. HPD ofrece piezas y apoyo en las carreras para los pilotos de carreras profesionales y de aficionados de Honda y Acura, y amplía continuamente su paleta de programas de carreras que hacen que los productos de carreras de Honda estén disponibles para todos los estilos de carreras, desde los modelos de karting y Quarter Midgets hasta los niveles más altos de competición profesional.

www.hpd.honda.com

