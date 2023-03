El Hotel Paragon asistió a la feria comercial más grande de México: ¡Tianguis Turístico!

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Durante los últimos tres días, Paragon asistió a la 47° edición del evento turístico más relevante: Tianguis Turístico México. En este evento, México promociona su amplia variedad de productos turísticos y se muestra como un destino turístico de excelencia. A lo largo del evento, compradores y expositores pudieron conocer y discutir oportunidades de negocios, y los visitantes pudieron asistir a múltiples conferencias sobre la innovación turística en México con los principales ejecutivos de empresas nacionales.

Picture2

El evento Tianguis Turístico se llevó a cabo del 26 al 29 de marzo en el Centro de Convenciones Citibanamex. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, describió el evento como una "experiencia inolvidable". Con la asistencia de más de 700 empresas compradoras de los cinco continentes, numerosos operadores turísticos, mayoristas y planificadores de viajes corporativos y de incentivos, el evento fue un gran éxito.

En esta edición, El Hotel Paragon asistió por primera vez a la feria y foro de negocios. Por su ubicación en el corazón de la zona de Santa Fe, Paragon es el lugar ideal para realizar viajes de negocios. Ofrece innumerables opciones para organizar reuniones o eventos corporativos, ya sea que se esté organizando una recepción grande o íntima, una conferencia o una pequeña reunión de negocios; los diferentes espacios de reunión permiten una amplia gama de configuraciones para adaptarse perfectamente al estilo de cada evento. Con vistas panorámicas al Valle de México, las amplias habitaciones del hotel son el lugar perfecto para descansar y relajarse después de un largo día de reuniones.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que tiene más de 5,300 propiedades y 10,000 lugares de comida y bebida en 110 países. El grupo tiene uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria turística, los cuales van desde marcas premium y de lujo, hasta nivel medio con ofertas económicas. Ofrece conceptos con estilos únicos, entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas, tiempos compartidos, atención de concierge, espacios para trabajar y más. Accor también cuenta con un portafolio inigualable de marcas exclusivas y aproximadamente 300 mil miembros de su equipo a nivel global. Más de 65 millones de personas se benefician de su programa de lealtad ALL - Accor Live Limitless, un compañero de estilo de vida que brinda a diario acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. Con su iniciativa Planet 21, Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el grupo se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso comunitario, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa de Valores de París Euronext (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACCYY) en los Estados Unidos. Para obtener más información, visita group.accor.com o sigue Accor en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Para más información contacta a:

Silvia Ferrer | Directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2043885/Picture2.jpg

FUENTE The Paragon Hotel by Accor

SOURCE The Paragon Hotel by Accor