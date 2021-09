El icónico Waldorf Astoria New York lanza el sitio web "Waldorf Stories" para honrar la historia de este hotel reconocido en todo el mundo

"Cuando compramos el legendario Waldorf Astoria, sabíamos que estábamos asumiendo la responsabilidad de preservar su gran historia. Estamos celebrando el 90.º aniversario del hotel capturando su historia a través de los recuerdos de las personas que han caminado por sus sagrados pasillos", afirmó Andrew Miller, director ejecutivo de Dajia US, que está supervisando la restauración sin precedentes que se está llevando a cabo en la propiedad.

El Waldorf Astoria ha sido un faro de glamour atemporal y un referente cultural a lo largo de sus décadas en la ciudad de Nueva York, hogar de la élite de Hollywood, sede de innumerables líderes mundiales —incluidos todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Herbert Hoover hasta Barack Obama— y lugar de famosos eventos culturales y galas. Una parte integral de Waldorf Stories será capturar recuerdos que van desde reuniones cotidianas hasta eventos que definieron décadas.

Para el lanzamiento, el sitio web Waldorf Stories contará con una selección de historias seleccionadas al detalle de personas como: Hughie Weir, director de eventos del hotel desde la década de 1950 hasta la de 1980, quien conoció a grandes celebridades, desde Cole Porter hasta Elsa Maxwell; John Clark, quién compró la mesa de comedor de la suite Cole Porter en una subasta para rendir homenaje a la larga tradición de su propia familia de celebrar las fiestas en el hotel; Kevin Ryan, cuyo padre era Thomas Ryan, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Thompson-Starrett Company, la empresa constructora del Waldorf Astoria en 1931; Abbie Newman, cuyo primer trabajo fue en el departamento de limpieza; y Jennifer & Nick Boccagno, que celebraron su boda en el Waldorf Astoria y dejaron una cápsula del tiempo oculta en su suite de bodas.

Cuando abrió en 1931, el Waldorf Astoria era el hotel más grande y alto del mundo, construido durante la Gran Depresión en solo un año. Los famosos arquitectos Schultze & Weaver fueron responsables del diseño del edificio original, que se hizo conocido como el "Palacio no oficial de Nueva York" y estableció un punto de referencia arquitectónico con su diseño Art Deco. El día de la inauguración, el presidente Hoover transmitió un mensaje de felicitación desde la Sala del Gabinete de la Casa Blanca a través de la radio en vivo, en este manifestó: "La inauguración del nuevo Waldorf Astoria es un evento sobre el progreso de los hoteles, incluso en la ciudad de Nueva York. Alberga una gran tradición de hospitalidad nacional… marca la medida del crecimiento de una nación en el poder, en la comodidad y en el arte… una muestra de valor y confianza para toda la nación".

La propiedad se encuentra actualmente en medio de un proceso de restauración sin precedentes, adelantado con cuidado por el desarrollador Dajia US; los reconocidos arquitectos Skidmore, Owings & Merrill; y el diseñador de interiores del hotel Pierre-Yves Rochon, con gran atención al diseño original Art Deco. Como parte de la restauración, por primera vez, el Waldorf Astoria New York ofrecerá residencias privadas para comprar, conocidas como The Towers of the Waldorf Astoria. Se ofrecerán 375 residencias valuadas a partir USD 1,8 millones, con sofisticados interiores y comodidades obra del diseñador Jean-Louis Deniot, reconocido a nivel internacional. Douglas Elliman Development Marketing se encarga de forma exclusiva de las ventas y el marketing de la propiedad.

En la cuenta del edificio en Instagram, @WaldorfNYC, se curarán piezas de Waldorf Stories con la etiqueta #WaldorfStories. Para enviar sus recuerdos a Waldorf Stories, visite www.waldorfstories.com. Para obtener más información sobre The Towers of the Waldorf Astoria, visite www.waldorftowers.nyc o llame al 212.872.1200.

