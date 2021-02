El informe de previsiones 2021 de Fleet Complete revela las visiones de la industria

- El informe de previsiones 2021 de Fleet Complete revela las principales visiones de la industria de avance telemático

"Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia" proporciona las visiones impulsadas por los datos en la industria de los vehículos comerciales, detallando las tendencias relacionadas directamente con los accionistas dentro del ecosistema de la industria

TORONTO, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Fleet Complete, proveedor global de soluciones de movilidad conectadas para flotas de negocios, activos y trabajadores móviles, ha publicado su informe anual "Unpacking 2021 for Fleet Telematics in North America, Europe, and Australia", centrándose en las tendencias y visiones de la industria de los vehículos comerciales.

Entre octubre y diciembre de 2020, Fleet Complete llevó a cabo un estudio de investigación titulado Voice of Customer (VoC), centrado en sus flotas de clientes. Con los datos de la encuesta capturados de flotas de todos los tamaños, el informe revela los descubrimientos desde el punto de vista del suministro y la demanda en la industria de las flotas telemáticas, identificando las tendencias y cambios en el mercado actual.

"El año pasado hubo que adaptarse a la 'nueva normalidad' durante la pandemia, poniendo el punto de vista en las flotas como servicios esenciales. Este año, seguimos viendo un crecimiento que lleva a una penetración de mercado récord, con los clientes demandando más acerca de sus soluciones telemáticas", explicó Sandeep Kar, responsable de estrategia de Fleet Complete.

El análisis en los principales mercados indica que las flotas de Norteamérica, Europa y Australia añadirán entre 3,2 hasta 3,9 millones de nuevas suscripciones en 2021, representando un crecimiento de un 16% en su cifra de año en año.

Los tres factores principales para la inversión en las soluciones de flotas telemáticas en 2021, según el estudio, fueron:

Seguimiento de los vehículos y activos en tiempo real; Recopilación y normativa Mejora de la seguridad de la flota por medio del coaching a los conductores.

Entre las suscripciones nuevas añadidas en 2021, la industria será testigo de un aumento considerable en el apetito de los clientes para la conectividad con los fabricantes de equipamiento original (hardware telemático integrado de serie). El VoC indicó además un aumento de la demanda para telemática de vídeo, sobre todo en flotas pesadas:

El 73% de las flotas ligeras encuestadas y el 68% de las flotas pesadas mostró su interés en elegir solo telemática que encajase con lo que estaba integrado de serie o una combinación de hardware telemático incluido de serie para algunos vehículos y hardware de aftermarket para otros; y

El 63% de los clientes de flotas ligeras y el 81% de los clientes de flotas pesadas va a evaluar la telemática de video o ya está utilizando la solución telemática de video.

Otros avances notables en la visión de los clientes incluyen los siguientes:

Las flotas de vehículos son consideradas como un servicio en lugar de como un producto;

Las visiones telemáticas se están convirtiendo en más predictivas que descriptivas, y

El éxito del rendimiento está en torno a ser dueño de las transacciones de datos de vehículos en lugar de ser solo dueño de vehículos.

Estos avances afectarán a cómo las soluciones y servicios están diseñadas, y van a dictar la importancia de las asociaciones en el futuro, consolidando el ecosistema de la industria.

El informe incluye varias recomendaciones para diferentes grupos de accionistas dentro del ecosistema – propietarios de flotas, fabricantes de vehículos, proveedores de telecomunicaciones inalámbricas, la industria de los servicios financieros y los proveedores de soluciones telemáticas. Estas recomendaciones proporcionan una aproximación impulsada por los datos para el éxito de las organizaciones dentro de la industria de los vehículos comerciales en 2021.

Para leer el informe completo visite https://www.fleetcomplete.com/whitepaper/unpacking-2021-for-fleet-telematics/

Acerca de Fleet Complete

Fleet Complete® es un proveedor global líder en la tecnología de vehículos conectados, que brinda soluciones de gestión de fuerza de trabajo móviles y de activos y flotillas de misión crítica. La compañía ofrece sus servicios a aproximadamente 600.000 suscriptores y más de 40.000 negocios en Canadá, Estados Unidos, México, Australia y Europa. Mantiene sus sociedades clave de distribución con AT&T en Estados Unidos y México, TELUS y Rogers en Canadá, Telstra en Australia, Telia en Dinamarca, Cosmote en Grecia, y Deutsche Telekom (T-Mobile) en varios países europeos. Fleet Complete cultiva una fuerte alianza OEM con líderes globales del mercado como Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia y Toyota, entre otros. Sigue siendo una de las compañías de mayor crecimiento a nivel global, con numerosos reconocimientos por innovación y crecimiento. Para más información por favor visite www.fleetcomplete.com

