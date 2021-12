El informe de Vinson & Elkins evalúa una década de tendencias de inversión en el mercado privado en energía renovable

AUSTIN, Texas, 17 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Según el nuevo informe de Vinson & Elkins Power Play: How Private Capital Is Shaping the Energy Evolution (Power Play: cómo el capital privado está dando forma a la evolución energética), múltiples factores se están combinando para generar un entorno comercial dinámico enmarcado en un contexto de aceleración de la innovación tecnológica y el cambio de actitudes de los inversionistas a medida que evoluciona el ecosistema energético.

El informe aprovecha los datos de PitchBook y analiza el capital privado y las inversiones de capital de riesgo desde 2010 para mostrar el cambiante panorama financiero en energía e infraestructura y cómo un mayor enfoque en las fuentes emergentes de energía renovable y limpia está impactando a la industria. Entre las principales conclusiones del informe se encuentran las siguientes:

Debido a los amplios y radicales cambios en la demanda de los inversionistas, se ha producido un cambio sustancial en la comercialización de capital privado, que se ha dirigido hacia fuentes de energía con menor intensidad de carbono o con menores emisiones y, más recientemente, hacia tecnologías diseñadas para capturar carbono. Desde 2010 hasta 2020, la recaudación de fondos de capital privado para energías renovables alcanzó los USD 90.000 millones invertidos en este campo.

Los inversionistas enfrentan presiones sobre los márgenes y rendimientos de las utilidades debido a un mercado altamente competitivo, con una competencia significativa por los negocios y una mayor disponibilidad de capital de menor costo. Ambos factores influirán en la inversión de capital privado; en particular, en los agitados mercados de energía renovable y sostenible.

Las inversiones de capital de riesgo en energía limpia ya establecieron un récord en 2021, alcanzando un valor total de USD 24.100 millones. Con 957 finaciamientos completados en todo el mundo, es probable que este año también se experimente un volumen récord. Estas inversiones han permitido y acelerado la expansión de los avances tecnológicos, lo que ha dado como resultado el potencial de aumentar las estrategias de salida, así como las cotizaciones públicas en el mercado y las combinaciones de compañías de adquisiciones con propósito especial (SPAC) ( What's Driving Transition Energy IPOs and SPAC Combinations? ).

). El aumento de la consolidación en todo el sector energético tradicional debe continuar, a medida que las empresas más grandes se fusionen entre sí con la esperanza de lograr sinergias, consolidar las posiciones del mercado y crear escala.

Si bien la presión de los inversionistas y del público por la descarbonización se intensifica, probablemente se requerirá que nuevos participantes del sector energético tradicional proporcionen capital para la producción continua, algo esencial para la transición energética que ya está en marcha.

"Estamos en un momento en el que las inversiones en energía renovable están ocurriendo a tal ritmo y escala que están impactando no solo a la industria energética, sino a casi todos los sectores económicos, con empresas de todos los niveles de la economía contribuyendo a la demanda de transición energética. Las fuentes tradicionales de capital siguen estando disponibles libremente para productos renovables maduros como la energía solar o eólica y, cada vez más, el almacenamiento en baterías. Pero también estamos observando que los proveedores de capital están dispuestos a estructurar productos para otras tecnologías más incipientes que se ven con optimismo, como el hidrógeno verde y las estrategias de captura y almacenamiento de carbono", comentó Eamon Nolan, socio de desarrollo de proyectos y finanzas de Vinson & Elkins.

Para obtener más información y ver el informe completo, visite: https://www.velaw.com/insights/how-private-capital-is-shaping-the-energy-evolution/

Vinson & Elkins ha estado orientando a los clientes a través de la evolución de la energía renovable y sostenible desde sus inicios. El equipo multidisciplinario de la firma asesora regularmente a una amplia gama de clientes que van desde empresas emergentes, pasando por compañías Fortune 500 hasta patrocinadores de capital de riesgo y capital privado en materia de adquisición, desinversión, financiamiento (incluido financiamientos de capital de impuestos), desarrollo, impuestos, regulación, disputas, ambiente, inmuebles, trabajo, seguridad nacional y asuntos de propiedad intelectual relacionada con activos y proyectos de energía limpia y renovable. La firma también tiene una profunda experiencia en asesoría para sus clientes en proyectos desafiantes de energía alternativa y sostenible, incluidos energía solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento de energía, combustibles renovables, hidrógeno, captura y secuestro de carbono, celdas de combustible, vehículos eléctricos, geotérmica, aplicaciones en redes inteligentes, biocombustibles, biomasa, transformación de desechos en energía y otras tecnologías de última generación.

Conozca más visitando www.velaw.com y síganos en Twitter @VinsonandElkins o conéctese con nosotros en LinkedIn.

Para obtener más información, comuníquese con nuestros contactos de prensa.

FUENTE Vinson & Elkins LLP

SOURCE Vinson & Elkins LLP