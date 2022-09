-El Informe Goalkeepers de la Gates Foundation dice que aún es posible avanzar a pesar de los reveses sufridos en los objetivos mundiales

Bill Gates y Melinda French Gates piden a los líderes que mantengan sus compromisos con los más pobres del mundo y que inviertan en innovación e ingenio para seguir salvando millones de vidas

SEATTLE, 13 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Bill & Melinda Gates Foundation publica hoy su sexto Informe Goalkeepers anual, señalando que casi todos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas están fuera de camino en el punto intermedio para alcanzarlos en 2030. A pesar de los importantes retrocesos causados por las crisis mundiales superpuestas, el informe es optimista y subraya las oportunidades para acelerar el progreso hacia el fin de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la reducción de los impactos del cambio climático.

El informe de este año, titulado "El futuro del progreso", es redactado conjuntamente por los copresidentes de la Fundación, Melinda French Gates y Bill Gates, y señala el impacto de la pandemia de COVID-19, las guerras en Ucrania y Yemen, las crisis climáticas y alimentarias en curso y los vientos en contra macroeconómicos en las ambiciones mundiales de mejorar y salvar millones de vidas para 2030.

"No es de extrañar que el progreso se haya estancado en medio de numerosas crisis", dijo Bill Gates. "Pero esto no es una razón para rendirse. Cada acción es importante para salvar vidas y reducir el sufrimiento. Dar la espalda sería un error. "

En sus respectivos ensayos, French Gates y Gates piden nuevos enfoques para lograr la igualdad de género y la seguridad alimentaria. También citan los espectaculares avances en la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA -una disminución de casi el 60% de las muertes anuales entre 2000 y 2020- como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el mundo invierte en soluciones a largo plazo y en enfoques innovadores para problemas arraigados.

"El mundo se enfrenta a muchos retos, algunos de los cuales pueden parecer insuperables. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, me llena de esperanza que podamos resolver estos problemas juntos y salvar millones de vidas a través del ingenio humano y la innovación", dijo French Gates. "Sabemos que el progreso es posible porque la comunidad mundial se ha enfrentado antes a dificultades y ha ganado. Y podemos hacerlo de nuevo".

El informe de este año incluye los mejores y peores escenarios para acabar con las enfermedades infecciosas prevenibles y la malnutrición, mejorar el acceso a la educación de calidad, aumentar el acceso a los servicios financieros y lograr la igualdad de género.

"En este punto de inflexión histórico, la forma en que el mundo responda a los contratiempos es una elección que repercutirá en lo que ocurra ahora y en las generaciones venideras. Millones de vidas penden de un hilo", dijo el consejero delegado de la Gates Foundation, Mark Suzman. "Hacemos un llamamiento a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a las organizaciones filantrópicas para que hagan más por cumplir los ambiciosos objetivos y sigan invirtiendo en nuevas formas de pensar, en nuevas herramientas y datos, y en soluciones probadas para garantizar que cada persona tenga la oportunidad de vivir una vida sana y productiva."

En su ensayo, French Gates cita datos que demuestran que el mundo no alcanzará la igualdad de género hasta al menos 2108, tres generaciones más tarde de lo previsto. Pide enfoques que no se limiten a garantizar la capacidad de la mujer para ganarse la vida, sino que la controlen.

"Cuando se trata del futuro del progreso -no solo de los objetivos mundiales relacionados con la igualdad de género, sino de los relativos a la buena salud, la educación de calidad, el fin de la pobreza y otros- hay un motor que puede impulsarlos todos: el poder de las mujeres", escribió French Gates.

Destaca dos enfoques probados para aumentar el poder de las mujeres en sus familias y comunidades: crear resiliencia económica a través de un mayor acceso a las herramientas financieras digitales y poner en marcha una sólida infraestructura de cuidados que permita a las mujeres obtener ingresos fuera del hogar.

En su ensayo, Gates afirma que el hambre no puede resolverse únicamente con ayuda humanitaria. Cita las recientes perturbaciones en el suministro mundial de cereales procedentes de Europa del Este y la actual amenaza del cambio climático para subrayar la vulnerabilidad y la interconexión del sistema alimentario mundial. Utilizando una nueva herramienta de visualización de datos para predecir el impacto del cambio climático, el informe proporciona proyecciones sombrías para el futuro rendimiento de los cultivos y la productividad agrícola, especialmente en África.

Gates señala los ejemplos de plantación de cultivos "climáticamente inteligentes" y la utilización de modelos predictivos como soluciones probadas que han ayudado a los pequeños agricultores de África e India a aumentar su productividad y proteger sus cultivos de los efectos perturbadores del cambio climático. Pide que se incremente la inversión en I+D y otras soluciones probadas para impulsar significativamente la productividad agrícola, especialmente en África, donde 14 países dependen de Rusia y Ucrania para la mitad de su trigo.

"El mundo debe ser generoso y evitar que la gente pase hambre, pero en otro sentido, no resuelve el problema mayor. El objetivo no debería ser simplemente dar más ayuda alimentaria. Debería ser asegurar que no se necesite ayuda en primer lugar", escribe.

Acerca de la Bill & Melinda Gates Foundation

Guiada por la creencia de que toda vida tiene el mismo valor, la Bill & Melinda Gates Foundation trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida sana y productiva. En los países en desarrollo, se centra en mejorar la salud de las personas y darles la oportunidad de salir del hambre y la pobreza extrema. En Estados Unidos, trata de garantizar que todas las personas -especialmente las que tienen menos recursos- tengan acceso a las oportunidades que necesitan para triunfar en la escuela y en la vida. Con sede en Seattle (Washington), la fundación está dirigida por el consejero delegado Mark Suzman, bajo la dirección de los copresidentes Bill Gates y Melinda French Gates y el consejo de administración.

Acerca de Goalkeepers

Goalkeepers es la campaña de la fundación para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales). Al compartir las historias y los datos que sustentan los Objetivos Mundiales a través de un informe anual, la Gates Foundation espera inspirar a una nueva generación de líderes: guardianes de los objetivos que conciencien sobre el progreso, hagan responsables a sus líderes e impulsen la acción para lograr los Objetivos Mundiales.

Acerca de los Objetivos Mundiales

El 25 de septiembre de 2015, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 193 líderes mundiales se comprometieron con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales). Se trata de una serie de ambiciosos objetivos y metas para lograr tres cosas extraordinarias de aquí a 2030: acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y reparar el cambio climático.

Contacto para Medios: [email protected]

Enlace del informe: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report

Informe de activos visuales: Informe de activos

SOURCE Bill & Melinda Gates Foundation