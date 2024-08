El Informe inaugural del PIB de las mujeres latinas en EE. UU. revela que estas aportan $1.3 billones al PIB

Dando vida a la Economía: Giving Life to the U.S. Economy

El Informe del PIB de las mujeres latinas en EE. UU. muestra un gran crecimiento y sus principales impulsores

LOS ANGELES, CA, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Nuevos datos de destacados investigadores indican que las mujeres hispano-latinas en EE. UU. han aportado $1.3 billones al producto interno bruto (PIB) en 2021, lo que representa un crecimiento de más del 50% en una década. El Informe del PIB de las mujeres latinas en EE. UU. (U.S. Latina GDP Report), financiado por Bank of America, es la primera investigación de este tipo sobre la importante y creciente contribución económica de la población femenina hispana del país. Dirigido por los profesores Matthew Fienup, Ph.D., de California Lutheran University, y David Hayes-Bautista, Ph.D, de UCLA Geffen School of Medicine, el informe reveló que el PIB de las mujeres latinas en EE. UU. creció a un ritmo 2.7 veces superior al del PIB de las no hispanas entre 2010 y 2021. En la actualidad, el PIB de las mujeres latinas es mayor que toda la economía del estado de Florida.

"Este interesante trabajo de investigación muestra el crecimiento positivo y las contribuciones que las mujeres hispanas estadounidenses de múltiples generaciones han estado haciendo a la economía de EE. UU., y confirma que las latinas son una fuerza impulsora. Vemos un impulso similar reflejado en nuestro negocio en general y en muchos de los mismos impulsores clave encontrados en nuestra propia investigación", afirmó Jennifer Auerbach-Rodriguez, Strategic Growth Markets & Client Development Executive de Merrill Wealth Management.

"Tras los notables informes sobre el PIB latino de EE. UU. y de las áreas metropolitanas, este nuevo informe presta una atención muy necesaria a las extraordinarias contribuciones de las mujeres latinas estadounidenses. Esta investigación revela que las mujeres latinas superan a sus homólogas de género y etnicidad en medidas económicas clave, que incluyen niveles récord de participación de las mujeres latinas en la fuerza laboral, logros educativos y crecimiento de los ingresos. Además, revela que las mujeres latinas son impulsoras de una vitalidad económica muy necesaria para el país", agregó Dr. Fienup.

Entre las principales conclusiones del Informe del PIB de las mujeres latinas en EE. UU. se incluyen:

Producción económica

La producción económica total de las mujeres latinas en EE. UU. ascendió a $1.3 billones en 2021, frente a los $661,000 millones de 2010, y es mayor que las economías del resto de estados, a excepción de California , Texas y Nueva York . Entre 2010 y 2021, el PIB real de las mujeres latinas estadounidenses aumentó un total de 51.1%, frente a solo el 18.8% del PIB de las no hispanas. En otras palabras, el PIB de las mujeres latinas estadounidenses crece 2.7 veces más rápido.

Participación en la fuerza laboral Entre 2010 y 2021, el número de mujeres hispanas en la fuerza laboral de EE. UU. creció un total de 32.9% en comparación con tan solo el 2.7% de las mujeres no hispanas. A pesar de ser solo el 9.3% de la población estadounidense, las mujeres latinas son responsables del 30.2% del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense desde 2010. Entre 2000 y 2021, la tasa de participación de las latinas en la fuerza laboral aumentó 7.5 puntos porcentuales, mientras que la tasa de las mujeres no hispanas se mantuvo estable. Las mujeres latinas estadounidenses, que comenzaron el siglo con una tasa de participación de 5.0 puntos porcentuales más baja, tienen ahora 2.5 puntos porcentuales más de probabilidades de estar trabajando activamente que sus homólogas femeninas no hispanas.

Nivel educativo El número de mujeres latinas con una licenciatura o un nivel de educación superior aumentó un 103% entre 2010 y 2021, mientras que el número de mujeres no hispanas con un nivel de educación superior solo aumentó un 38.3%. El nivel educativo de las mujeres latinas está creciendo 2.7 veces más rápido que el de las mujeres no hispanas.

Ingresos reales Entre 2010 y 2021, los ingresos reales de las mujeres latinas estadounidenses crecieron un total del 46.0%, frente a solo el 18.5% de las mujeres no hispanas. En otras palabras, el crecimiento de los ingresos de las mujeres latinas es 2.5 veces superior al de sus homólogas femeninas no hispanas.



"Las mujeres latinas estadounidenses que alcanzan la mayoría de edad y se incorporan a la fuerza laboral de Estados Unidos son en su inmensa mayoría estadounidenses de segunda y tercera generación. Estas hijas y nietas de inmigrantes están combinando la extraordinaria y abnegada ética de trabajo de sus familias con el rápido crecimiento del capital humano para dar vida a la economía estadounidense", afirmó el Dr. Hayes-Bautista.

Estos datos se basan directamente en seis informes anuales del PIB latino en Estados Unidos, así como en ocho informes estatales y una docena de informes del PIB latino en áreas metropolitanas publicados desde 2018. Usando datos disponibles públicamente de las principales agencias estadounidenses, los informes revelan que los latinos son motores del crecimiento económico y una fuente fundamental de resistencia para la economía estadounidense en general, y documentan importantes ventajas de crecimiento económico de las que disfrutan los latinos de todos los géneros, en relación con los no latinos en EE. UU.

Por ejemplo, el crecimiento de la fuerza laboral de los hombres y mujeres hispanos en EE. UU. es nueve veces superior al crecimiento de la fuerza laboral no hispana. El crecimiento real del PIB latino es 2.5 veces superior al crecimiento del PIB no latino. Estas ventajas se dan en una amplia gama de indicadores económicos: participación en la fuerza laboral, nivel educativo, ingresos reales, consumo, entre otros.

Para obtener el informe completo (solo disponible en inglés), visite www.LatinaGDP.us

El Informe del PIB de las mujeres latinas en EE. UU. (U.S. Latina GDP Report) es elaborado por el Latino GDP Project, un proyecto de Community Partners (www.CommunityPartners.org) con el Center for Economic Research & Forecasting de California Lutheran University (www.clucerf.org) y el Center for the Study of Latino Health & Culture de UCLA (www.uclahealth.org/ceslac). Si tiene preguntas sobre el informe, póngase en contacto con Matthew Fienup, Chief Economist ([email protected]); y David Hayes-Bautista, Chief Demographer ([email protected]).

Center for Economic Research & Forecasting (CERF)

CERF es un centro de pronósticos económicos reconocido a nivel nacional, que proporciona pronósticos económicos a nivel de condado, estatal y nacional, así como análisis económicos personalizados para organizaciones gubernamentales, empresariales y sin fines de lucro. Los economistas del centro CERF, Matthew Fienup y Dan Hamilton, son miembros de la Agrupación de Pronósticos Económicos del Wall Street Journal, la Agrupación de Pronósticos Económicos de la Asociación Nacional de Economía Empresarial (National Association of Business Economics, o NABE) y la Agrupación de Expectativas de Precios de la Vivienda de Zillow (anteriormente, la Agrupación de Expectativas de Precios de la Vivienda Case-Shiller). El centro CERF fue galardonado con los premios Crystal Ball 2019, 2020 y 2021 por la Encuesta de expectativas de precios de la vivienda de Zillow. El pronóstico del precio de la vivienda en EE. UU. del centro CERF recibió múltiples clasificaciones entre los tres primeros puestos de más de 100 pronósticos incluidos en la encuesta. El centro CERF tiene su sede en la California Lutheran University, una institución designada federalmente como Hispanic Serving Institution.

Center for the Study of Latino Health & Culture (CESLAC)

Desde 1992, el centro CESLAC ha proporcionado investigación de vanguardia, educación e información pública sobre los latinos, su salud y su impacto en la economía y en la sociedad de California. El centro CESLAC, que forma parte de la Facultad de Medicina Geffen de UCLA, es un recurso para los miembros de la comunidad, los líderes empresariales y los dirigentes políticos que desean obtener investigación e información esclarecedora sobre los latinos. Ofrece una visión inigualable de los asuntos latinos a través de un enfoque que combina la investigación cultural, las tendencias demográficas y la perspectiva histórica. Además, ha ayudado a la Universidad de California a cumplir su objetivo de servicio público al aumentar la eficacia de su divulgación entre la comunidad latina.

Bank of America

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 69 millones de clientes y pequeñas empresas, cerca de 3,800 centros financieros, aproximadamente 15,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con más de 58 millones de usuarios verificados de banca digital. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 4 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

Contacto con los medios:

Carla Molina, Bank of America

Phone: 1.512.397.2402

[email protected]

Barbra Ramos, UCLA Strategic Communications

Phone: 1.310.844.3582

[email protected]

Tom Hoener, California Lutheran University

Phone: 1.805.493.3890

