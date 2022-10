El innovador proyecto piloto de los nuevos mosquitos Friendly™ demuestra una supresión del 96% de los mosquitos Aedes aegypti que transmiten el dengue en las comunidades urbanas de Brasil

Los despliegues del nuevo Friendly™ Aedes aegypti con selección de machos de Oxitec en barrios densamente poblados de la ciudad brasileña de Indaiatuba durante 11 meses dieron como resultado una supresión de hasta el 96% del mosquito Aedes aegypti .

El mosquito invasor Aedes aegypti, que amenaza a miles de millones de personas en todo el mundo, es el principal transmisor de las enfermedades vectoriales del dengue, el chikungunya, el Zika y la fiebre amarilla.

OXFORD, Inglaterra, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Oxitec Ltd, empresa líder en el desarrollo de soluciones de control biológico de plagas, ha anunciado hoy la publicación científica de los resultados de las innovadoras liberaciones piloto a gran escala de su nueva solución Friendly™ Aedes aegypti, sólo para los machos y letal para las hembras, en la ciudad brasileña de Indaiatuba. Los despliegues de Aedes aegypti macho que no pica durante 11 meses en comunidades urbanas densamente pobladas y afectadas por el dengue condujeron a una supresión significativa de la población residente de la plaga Aedes aegypti en hasta un 96%. Este nivel de eficacia contra un mosquito difícil de controlar y propagador de enfermedades, demostrado en 2018 y 2019, sentó las bases de una nueva clase de productos para el control de mosquitos que utilizan la tecnología Friendly™ Aedes aegypti en formatos sencillos, escalables y "sólo agregue agua" que no requieren una formación especial para su despliegue. Esos productos se están lanzando comercialmente en Brasil en estos momentos.

An Oxitec public engagement event in Piracicaba

Publicado en la revista científica Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, el estudio probó dos dosis diferentes de mosquitos macho Friendly™ desplegados en barrios densamente poblados de Indaiatuba. Las poblaciones de plagas residentes del mosquito Aedes aegypti fueron monitoreadas a lo largo del tiempo en estas comunidades, y su abundancia se comparó con las poblaciones de otros barrios que no recibieron mosquitos macho Friendly™. Durante la temporada alta de mosquitos (de noviembre de 2018 a abril de 2019) las poblaciones de mosquitos tratadas se suprimieron en un 88% y un 96%, en relación con las de las zonas no tratadas.

Estos exitosos proyectos piloto precedieron al despliegue comercial del producto Friendly™ Aedes aegypti, que se envía en forma de huevos empaquetados a los clientes en un dispositivo que sólo necesita añadir agua. Una vez colocado en una zona afectada por los mosquitos, se añade agua y en pocos días surgen machos Friendly™ que no pican para encontrar y aparearse con las hembras de mosquitos Aedes aegypti. Como sus crías hembras no pueden sobrevivir, la colocación de estas cajas a lo largo de la temporada conduce a una reducción eficaz, segura y específica de los mosquitos Aedes aegypti locales. Aprobado por los organismos reguladores del gobierno brasileño en 2020, el producto se vende ahora a empresas y hogares para combatir el Aedes aegypti, que propaga las peligrosas enfermedades vectoriales del dengue, el Zika, la chikungunya y la fiebre amarilla.

Grey Frandsen, director ejecutivo de Oxitec, comentó que "la publicación de estos resultados pioneros supone una nueva validación de nuestra solución Friendly™ Aedes aegypti como una herramienta de control de mosquitos eficaz y, lo que es más importante, escalable. Ahora ofrecemos el producto más seguro, sostenible, específico y eficaz del mundo para combatir el mosquito Aedes aegypti, que propaga la enfermedad. A medida que esta solución se pone a disposición de los hogares, las comunidades, las ciudades y las empresas de todo Brasil, estamos entusiasmados con la posibilidad de lograr un impacto en todo el país con una amplia gama de partes interesadas, y con la promesa de que esto demuestre un impacto a escala aún mayor contra los mosquitos en todo el mundo. Pronto se harán más anuncios interesantes. "

Natalia Ferreira, directora de Oxitec Brasil, declaró: "El dengue representa una amenaza cotidiana para las comunidades de todo Brasil. Estoy inmensamente orgullosa de mi equipo, con sede en el estado de São Paulo, por su participación en la demostración de la eficacia sin precedentes de Friendly™ Aedes aegypti en la lucha contra el mosquito responsable de la mayor parte de la transmisión del dengue en Brasil. Nuestro objetivo ahora es conseguir un impacto nacional asegurando que proporcionamos productos de primera clase a nuestra base de clientes en rápida expansión en todo Brasil."

Para más detalles sobre los estudios piloto de Friendly™ Aedes aegypti, la publicación completa revisada por pares está disponible aquí: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2022.975786/full.

Acerca de Oxitec

Oxitec es el líder en el desarrollo de soluciones biológicas para controlar las plagas que transmiten enfermedades, destruyen los cultivos y dañan el ganado. Fundada en 2002 en la Universidad de Oxford, Oxitec está dirigida por un apasionado equipo compuesto por 15 nacionalidades y cuenta con el apoyo de socios públicos, privados y sin ánimo de lucro de primer orden.

Más información en oxitec.com .

