El Instituto Americano de Arquitectos de California, anuncia el inicio de la décima edición del concurso Architecture at Zero

SACRAMENTO, California, 16 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- 15 de junio de 2021, el Instituto Americano de Arquitectos de California (AIACA) anuncia el inicio de la décima edición del concurso Architecture at Zero, centrada en la descarbonización, la equidad y la resiliencia en el diseño de edificios. Las inscripciones a la competencia anual están abiertas para estudiantes y profesionales de todo el mundo.

Este año, el AIACA se asociará con Self Help Enterprises en Visalia, California, para formular un problema de diseño que consiste en crear viviendas asequibles para los trabajadores agrícolas en el valle Central de California. El premio, de hasta 25,000 dólares, es otorgado por un jurado de expertos internacionales.

"En el Instituto Americano de Arquitectos de California, estamos complacidos de colaborar en esta importante iniciativa que afirma el papel de los arquitectos como líderes de las iniciativas que usan el diseño para resolver los problemas del cambio climático", expresó Brett Dougherty, AIA (Instituto Americano de Arquitectura), presidente del AIACA.

La competencia se enfoca en generar ideas de diseño nuevas, innovadoras, concentradas en la descarbonización de los edificios, que satisfagan las necesidades de equidad y la resiliencia y permitan a California alcanzar sus ambiciosos objetivos de energía sostenible.

"En Self Help Enterprises estamos orgullosos de participar en la edición 2021-22 del concurso Architecture Zero y de recibir ideas, perspectivas y conceptos frescos que se puedan aplicar en Visalia y en la zona del Valle de San Joaquín", comentó Betsy McGovern, directora del programa de desarrollo inmobiliario. "Sigue habiendo una enorme demanda de vivienda por parte de los trabajadores agrícolas y esta es una oportunidad única para integrar la descarbonización y la resiliencia climática desde el punto de vista de la equidad."

Los candidatos serán evaluados por expertos de todo el mundo, entre ellos: Paul Torcellini, ingeniero principal del Laboratorio Nacional de Energía Renovable; Allison Williams, FAIA (miembro del Instituto Americano de Arquitectos), de AGWms_studio;

Lance Collins, AIA, directora de Partner Energy; y Mary Ann Lazarus, FAIA, de Cameron MacAllister Group.

Para conocer más sobre este tema, visite www.architectureatzero.com .

Este programa es financiado por los clientes de servicios públicos de California y administrado por Southern California Edison con el auspicio de la Comisión de Servicios Públicos de California. Entre los copatrocinadores están: Pacific Gas and Electric Company; San Diego Gas & Electric Company y Southern California Gas Company.

Otros patrocinadores son: la Comisión de Energía de California, el Consejo de la Construcción Ecológica de los Estados Unidos y la Asociación Internacional de la Simulación del Desempeño de Edificios.

