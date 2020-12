El Kia Rio es reconocido por Vincentric como el mejor valor de auto usado y certificado

Un moderno sedán distinguido en la categoría de subcompactos

- El Rio es reconocido por su alto valor y su bajo costo de propiedad a largo plazo en comparación con otros en su segmento

- El premio de Vincentric destaca la sobresaliente confiabilidad a largo plazo de Kia junto con su excepcional garantía

El sedán Rio de corte deportivo se distinguió como ganador del premio 2021 de Vincentric como el "Mejor Valor de Auto Usado Certificado en Estados Unidos" en la categoría de subcompactos. Con un costo de propiedad 2.8 por ciento más bajo de lo esperado para su segmento, el Rio superó a siete competidores para asegurar su triunfo.

"El reconocimiento por Vincentric del Rio como el Mejor Valor de Auto Usado Certificado en Estados Unidos' valida el espíritu ganador de 'Darlo Todo' de Kia", manifestó Sean Yoon, presidente y director ejecutivo de Kia Motors America, Kia Motors North America. "El compromiso de Kia con la confiabilidad, la innovación y la satisfacción de los conductores asegura que los vehículos Kia resistan la prueba del tiempo".

Vincentric, una fuente líder de datos y análisis de costo de propiedad dentro de la industria automotriz, analizó más de 15,000 configuraciones de vehículos en relación con ocho factores que determinan el costo: depreciación, cargos e impuestos, financiación, combustible, seguros, mantenimiento, costo de oportunidad y reparaciones. Los costos se midieron después de incorporar la garantía de vehículos certificados de segunda mano que ofrece el fabricante, aplicando también los requisitos de millaje necesarios para recibir la autorización de vehículo certificado de segunda mano de fabricante de equipo original. Cada vehículo certificado de segunda mano se evaluó en los 50 estados y en Washington DC, asumiendo que cada uno recorrería 15,000 millas anualmente durante cinco años.

"El Kia Rio tuvo el mejor desempeño de su clase en los premios Vincentric Best CPO Value in America Awards del 2021,, gracias a sus bajos costos de mantenimiento y reparaciones", señaló David Wurster, presidente de Vincentric. El Rio demostró su fuerte valor como vehículo certificado de segunda mano al superar a sus competidores en el segmento de subcompactos, lo que lo convierte en una opción inteligente para los consumidores".

El programa de vehículos certificados de segunda mano de KMA acepta únicamente vehículos Kia que tengan cinco años o menos, con menos de 60,000 millas en el odómetro, y exige una inspección de aseguramiento de la calidad de 164 puntos llevada a cabo por técnicos certificados por Kia. Los vehículos certificados de segunda mano también vienen con una garantía limitada de 10 años o 100,000 millas del tren motor1 y una cobertura Platinum de 12 meses o 12,000 millas2. Ya sea que se trate de sus sedanes deportivos o de sus SUV y CUV de capacidades indiscutibles con los que sueñan los conductores, los clientes consiguen un gran precio unido a una calidad excelente, evitando el estrés, el riesgo y la incertidumbre que generalmente se asocia con la compra de un vehículo de segunda mano.

