El Kia Telluride de 2020 es nombrado SUV del Año de Motortrend

IRVINE, California, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El vehículo más grande de Kia Motors America (KMA), el Telluride, ha sido galardonado como el SUV 2020 del año por MotorTrend. Con su interior cómodo y funcional, el Telluride se destacó como un producto integral que responde a las necesidades de la familia moderna de hoy, a la vez que su alto valor lo consolidó como un ganador en el segmento de los SUV.

"El Telluride ha tenido un éxito innegable desde su lanzamiento este año, con una cantidad impresionante de consumidores redescubriendo a Kia en el segmento muy competitivo de los SUV y más de 45,000 unidades vendidas hasta la fecha", dijo Michael Cole, presidente de Kia Motors America. "Ganar la codiciada distinción de SUV de Año de MotorTrend es un honor y un momento histórico para la marca, que refuerza la transformación de Kia en un fabricante de automóviles de categoría mundial".

El Telluride de 2020 es diseñado en California y ensamblado en Georgia. Su forma audaz y cuadrada y sus acentos exteriores sofisticados expresan un espíritu de aventura y posibilidad. Esa percepción está reforzada por su ingeniería, que ofrece una experiencia de manejo agradable y que inspira confianza. El SUV mediano exhibe un lujo impresionante en su interior y una cabina de calidad superior, complementada por una serie de avanzados sistemas de tecnología y seguridad1 con las funciones estándar Asistencia para Evitar Colisiones en el Punto Ciego Trasero, Asistencia de Seguimiento de Carril, Alerta de Ocupante Trasero, Asistencia de Salida Segura, Asistencia para Evitar Colisiones Frontales, y las funciones disponibles Asistencia de Manejo en Carretera, Driver Talk, Conectividad Multi-Bluetooth y más.

"La competencia del SUV del Año de MotorTrend de este año fue una de las más reñidas que hemos tenido, lo que hace que la victoria del Kia Telluride sea más importante", dijo el director editorial de MotorTrend, Edward Loh. "El Telluride cumple absolutamente con los criterios de nuestros premios: es bello, espacioso, lleno de tecnología y ofrece una excelente movilidad por un precio asombrosamente razonable. Felicidades a Kia y al equipo del Telluride".

Con más de 20 años de historia, el premio SUV del Año de MotorTrend es uno de los honores más codiciados por los fabricantes internacionales de automóviles. El panel de jueces del premio SUV del Año está compuesto por personal de MotorTrend y por dos jueces invitados: Johan de Nysschen, ex director de Audi of America, Infiniti Motor Co. y la división Cadillac, y Tom Gale, ex director de diseño de Chrysler. Los vehículos se evaluaron según seis criterios fundamentales: seguridad, eficiencia, valor, avance en diseño, excelencia en ingeniería y rendimiento de la función planeada para determinar a los finalistas y, por último, a los ganadores.

* El Telluride, el Sorento y el Optima (excluyendo Híbrido e Híbrido Enchufable) son ensamblados en los Estados Unidos con partes de producción nacional e internacional.

1 Estos detalles no sustituyen a la conducción segura, y es posible que no detecten todos los objetos que rodean al vehículo. Siempre maneje con seguridad y prudencia.

2 Kia recibió el índice más bajo de problemas reportados entre marcas del mercado masivo en los Estudios de Calidad Inicial de 2015-19 de J.D. Power en los EE.UU. sobre experiencias de dueños de vehículos nuevos con su vehículo después de 90 días de haberlo comprado. Visite jdpower.com/awards para más detalles.

