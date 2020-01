El Kia Telluride gana el premio al Vehículo Utilitario del Año de Norteamérica para el 2020

Los miembros del jurado de NACTOY votaron a favor de escoger al Telluride tras meses de deliberación, que incluyeron pruebas de conducción, comparaciones y otras evaluaciones. Para ser candidatos, los vehículos deben ser totalmente nuevos o sustancialmente nuevos y deben estar disponibles en los concesionarios en una fecha cercana al anuncio de los premios. El Telluride prevaleció en un grupo de 12 semifinalistas y tres finalistas en la categoría de vehículo utilitario.

"El Kia Telluride hace que un propietario de SUV se vea genial, a la vez ofreciendo una marcha suave y un espléndido interior de un vehículo de lujo sin el precio de lujo", declaró Kirk Bell, secretario-tesorero de NACTOY.

El Telluride continúa siendo uno de los vehículos más vendidos de Kia Motors América. Desde su salida a la venta, se han vendido casi 60,000 Tellurides y la demanda sigue superando a la oferta. Concebido, diseñado, desarrollado y ensamblado en Estados Unidos, específicamente para el mercado estadounidense, en West Point, Georgia, el Telluride es el primer vehículo Kia que se exporta desde Estados Unidos.

Acerca de Kia Motors America

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America ha sido la marca de mercado masivo con la más alta clasificación en calidad inicial durante cinco años consecutivos según J.D. Power2 y es reconocida por Interbrand como una de las 100 mejores marcas mundiales. Kia es el "socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una gama completa de vehículos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en los Estados Unidos, incluidos automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en West Point, Georgia.*

Para información para medios de comunicación, incluso fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico para comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* El Telluride, el Sorento y el Optima (excluyendo los modelos híbridos e híbridos enchufables) se ensamblan en Estados Unidos a partir de piezas originadas en Estados Unidos y otros países del mundo.

1 North American Car, Utility, and Truck of the Year es una marca comercial de North American Car and Truck of the Year Corporation.

2 Kia recibió la tasa más baja de problemas reportados entre las marcas de mercado masivo en los Estudios de calidad inicial en Estados Unidos 2015-19 de J.D. Power (J.D. Power 2015-19 U.S. Initial Quality Studies) sobre las experiencias de los propietarios de vehículos nuevos con su propio vehículo después de 90 días como propietario. Visite jdpower.com/awards para obtener más detalles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1075900/2020_Telluride.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/812837/Kia_Motors_America_Logo.jpg

FUENTE Kia Motors America

Related Links

www.kia.com



SOURCE Kia Motors America