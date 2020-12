El libro de Nieves Cuervo, Estaré siempre a tu lado, es una gran obra que osadamente desmitifica la propaganda sobre la excelencia de la salud pública cubana

Nieves Cuervo, nació y se formó como médico en Cuba donde ejerció como especialista en Genética Clínica por más de 10 años. Emigró a los Estados Unidos en 1998 con su esposo e hija. Se entrenó como especialista en Psiquiatría en Nueva York. Trabajó en investigaciones genéticas en el Instituto de Psiquiatría de Nueva York y tiene varias publicaciones científicas. Es escritora y vive actualmente entre Nueva York y Nueva Jersey.



Nieves Cuervo cuenta los horrores que enfrentó en marzo del 2014 cuando regresó a Cuba con su familia. Tras la muerte repentina de su esposo, ella cuestiona el mito de que Cuba es una potencia médica. Siendo médico formada por la Revolución Socialista no podía creer lo que en visitas anteriores sus colegas le contaron: la gran mayoría de los médicos estaban en misiones internacionalistas, los hospitales estaban dilapidados, sin médicos especialistas, manejados por médicos residentes y estudiantes.



Durante el proceso de duelo inicia una búsqueda de ese pedazo de historia de Cuba que había perdido durante los años vividos en la diáspora y hace un recuento del llamado período especial, etapa que vivió el país tras la caída del bloque socialista de Europa.



La autora regresa a Cuba en 2016 y visita el hospital donde falleció su esposo, corroborando lo que ya había sospechado. El libro de la doctora Cuervo no es solo acerca de la pérdida de un ser querido sino también de la pérdida de una ideología que una vez abrazó.



Publicado por Page Publishing, el impactante libro de Nieves Cuervo, Estaré siempre a tu lado nos trae la cruda realidad de la medicina en el 2014, nos describe las necesidades, las penurias y la desesperación del pueblo de Cuba en el diario vivir.



