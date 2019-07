El magnate de el entretenimiento Haim Saban crea Saban Music Group con un compromiso de US$500 millones

LOS ÁNGELES, 17 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Haim Saban, presidente de Saban Capital Group, anunció hoy que invertirá US$500 millones en la industria musical y se asociará con el destacado ejecutivo Gustavo López para dirigir Saban Music Group.

Saban Music Group (SMG) es una empresa internacional de entretenimiento que se centra en Artistas y Repertorio internacionales, desarrollo de artistas y apoyo estratégico de un modelo 360 para sus artistas. El objetivo de SMG es contratar, trabajar, guiar y proporcionar recursos a artistas internacionales y a la vez darles un medio para expresar su música al mundo. Como parte de su estrategia de crecimiento general, SMG dedicará recursos a la adquisición de entidades discográficas, editoriales y de manejo.

"La música siempre ha sido una de las grandes pasiones de mi vida, que me moldea, me influye y me motiva a diario", dijo Saban. "Con gran emoción regreso al negocio de la música, no solo como empresario sino también como alguien que siente pasión por el arte, dedicado al desarrollo de artistas en todo el mundo y que quiere ofrecer un entretenimiento de categoría mundial. Espero construir esta empresa con Gus y trabajar con artistas en todo el mundo para captar plenamente su atractivo internacional".

"Saban Music Group es un sello discográfico de Los Ángeles con una visión mundial de la industria de la música, que procura captar la globalización de la música y trabajar con artistas que tienen un atractivo internacional", dijo López. "Esto será posible con la ayuda de Haim Saban, quien entiende realmente el trabajo y los recursos que hacen falta para el desarrollo completo de artistas y la creación de una gran música. Le agradezco su apoyo y su asociación. El nuevo Saban Music Group tendrá varios pilares, entre ellos: artistas contratados como socios para modelos 360, una división de adquisiciones y su propia entidad de publicación".

Como parte de la unión de López a Saban Music Group, la empresa adquirió los activos de el sello discográfico, manejo y editora de Talento Uno. López fundó Talento Uno Music en 2017 después de ser gerente general y vicepresidente ejecutivo de Universal Music Latin Entertainment, donde trabajó por 21 años. Cuando estaba en Universal, López fundó el importante sello latino-urbano Machete Music y dirigió varios sellos, entre ellos Fonovisa / Disa.

SMG también anunció hoy que los siguientes artistas han sellado alianzas con la empresa: el establecido y exitoso dúo israelí Static y Ben El; el manejo artistico de la estrella colombiana del reguetón Reykon, que recientemente lanzó "Latina", un duo con Maluma; y la artista francesa Marie Monti, la primera intérprete femenina internacional del sello.

Haim Saban, un pionero y líder mundial de la industria del entretenimiento, es el presidente y director ejecutivo de Saban Capital Group LLC ("SCG"). La carrera de Saban en la industria del entretenimiento, que se extiende por más de 40 años, va desde el lanzamiento de una cadena de sellos discográficos en 1983, el desarrollo de editoras a gran escala, la formación de una compañía de televisión internacional que más tarde se fusionó con Fox Family Worldwide, que se vendió a Disney por US$5.300 millones, hasta liderar a un grupo de inversionistas para adquirir Univision Communications, Inc. La apasionada devoción de Saban hacia el campo filantrópico y el político se refleja en la amplitud de sus intereses y en su compromiso con una fuerte relación entre los Estados Unidos e Israel.

