El MDX Type S 2022 llega a las portadas mientras el equipo de Acura Race parte a la Pikes Peak Hill Climb

- El MDX Type S 2022 debuta como vehículo de remolque para el equipo de carreras de Acura de Ohio

- Acura inscribirá cuatro autos de carrera en la 99° carrera de Pikes Peak International Hill Climb, todos pilotados y creados por los ingenieros de I+D de la empresa

- Los inscritos a la carrera incluyen dos sedanes deportivos Acura TLX Type S que compiten en las divisiones Pikes Peak Open y Exhibition, y dos superautos NSX que desafiarán los récords anteriores

TORRANCE, California, 18 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un par de sedanes deportivos Acura TLX Type S preparados para las carreras harán su debut en la carrera marcando el regreso de Acura a The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, de la mano de Gran Turismo, con múltiples inscripciones en las carreras que serán piloteados y han sido creados por los ingenieros de I+D de la empresa. Este año, la marca de alto rendimiento tendrá cuatro autos de carrera producidos especialmente que competirán en la 99° carrera "Race to the Clouds [Carrera de las nubes]" de Colorado este 27 de junio, desafiando la carretera de montaña de 12.42 millas y 156 vueltas.