El mejor cierre de verano con tus niños en la Costa Histórica de Florida

ST. AUGSTINE, Florida, 29 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Estamos a más de la mitad de la esperada temporada de verano y la Costa Histórica de Florida te trae las mejores formas de disfrutar con los más pequeños de la familia. Te invitamos a planear tu visita de cierre de verano.

Antes del regreso a clases, llévalos a conocer El Museo y Jardines Históricos de la Casa de la Escuela de Madera más Antigua. Establecida a fines de los años 1700 como una escuela para niños locales. Aquí verán como eran los salones de clases y hasta como castigaban a los niños de entonces. ¡Agradecerán su escuela actual!

Si les gustan los animales, aquí tenemos varias opciones. El Acuario de San Agustín ofrece un plan de estudios sobre criaturas en el mar para cada grado escolar. En el Alligator Farm podrán ver de cerca reptiles y otros animales. Una variedad impresionante de aves también puede ser apreciada en esta popular atracción de la ciudad. La comprensión de las especies fascinantes de este parque continúa creciendo. De seguro lo disfrutará toda la familia.

¡Un favorito de niños y adolescentes es el museo Ripley's Believe It or Not! Éste presenta una increíble colección de más de 800 artefactos únicos, raros e increíbles. Su principio es que todas las personas son creadas iguales y merecen ser tratadas como tales, una excelente lección para los chicos.

¡El Castillo de San Marcos es un clásico! Trae a la familia a conocer la fortificación de piedra más antigua de nuestra nación. Construido entre 1671 y 1692 para proteger la ciudad de San Agustín de asaltos piratas y otras culturas europeas que invadían la Florida española. Aprenderán más sobre la historia de los siglos 16 y 17 de la Florida española.

El St. Augustine Pirate & Treasure Museum ofrece una experiencia emocionante y educativa que los transporta en el tiempo más de 300 años al apogeo de la Edad de Oro de la Piratería.

Finalmente, regresa un favorito del área: ¡Conciertos gratuitos en La Plaza! Este popular evento regresa en una tradición compartida por muchas comunidades: disfrutar de un concierto en la plaza del pueblo en una noche de verano. Gratis y abierto al público, disfrutarán de gran entretenimiento en un gran lugar. De 7 a 9 p.m. disfruta de música en vivo. Esquina de Cathedral Place y King St.

FUENTE Florida's Historic Coast

