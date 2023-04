El Mejor Parque De Aventuras De Cancún, Selvatica

CANCÚN, México, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Selvática, el parque de aventura en Cancún y parte de la familia de Dolphin Company, se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de Cancún favorito de viajeros nacionales y extranjeros.

Selvatica es un parque que además de ofrecer actividades extremas , lleva a los visitantes a vivir un exclusivo y genuino viaje de conexión con la naturaleza, donde se reencuentran con su versión más real y aventurera.

A través de su programa llamado Semilla de Vida, Selvatica ha plantado más de 300,000 árboles y los visitantes son una parte esencial de esta acción, ya que ellos participan en la iniciativa en cada visita al parque.

Gracias a la originalidad de sus atracciones, como su circuito de 10 tirolesas, Tanzania, la única montaña rusa humana, recorridos en ATV's , nado en cenote y Mixology, entre otras actividades extremas, además de su compromiso con el medio ambiente, lo ha convertido en uno de los parques preferidos de los amantes del turismo de aventura y ha sido galardonado con reconocimientos internacionales; tal es el caso de los World Travel Awards, que lo nombraron como la Atracción Turística de Aventura Líder en México en 2022 y en 2009 como El Parque de Aventuras Líder en México y América Central.

También ha sido elegido como el parque número 1 de Aventura en Cancún, por parte de TripAdvisor y lo han catalogado como una de las 5 mejores aventuras en el mundo.

"Estamos muy emocionados por los reconocimientos a nuestro Parque. Sin duda, Selvatica es un Parque que merece ser reconocido a nivel mundial como uno de los mejores atractivos turísticos del estado de Quintana Roo. Su belleza natural, sus increíbles paisajes y su combinación única de actividades extremas y divertidas lo convierten en la mejor opción para los visitantes de nuestro destino", dijo Franco Martínez, Director Ejecutivo para The Dolphin Company.

De esta manera, Selvatica continúa en la preferencia de los viajeros gracias a la calidad de su servicio e increíbles experiencias.

Acerca de The Dolphin Company:

Durante más de 28 años, The Dolphin Company, un operador mundial de parques, ha brindado "La experiencia de su vida" a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y puertos deportivos en todo el mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece emocionantes actividades que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que crean conciencia sobre la importancia del bienestar animal, la preservación y el cuidado del medio ambiente. Para más información visita www.thedolphinco.com

