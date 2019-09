El mejor se ha superado: SHL renueva la imagen de su Cuestionario de Personalidad Ocupacional (OPQ)

LONDRES y MINNEAPOLIS, 25 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El Cuestionario de Personalidad Ocupacional (OPQ) de SHL, la evaluación más poderosa e implementada en todo el mundo para medir estilos de comportamiento en el lugar de trabajo, ahora es más rápida e intuitiva y está concentrada en la experiencia del usuario.

El conocimiento científico de SHL, conducido por más de 300 psicólogos organizacionales industriales y respaldado por más de 45.000 millones de puntos de datos, provee el predictor de desempeño laboral más robusto disponible, y sin embargo, el mejor acaba de superarse.

La renovada herramienta OPQ de SHL combina ciencia y tecnología para crear una experiencia excepcional para el usuario. Los tiempos de respuesta son hasta un 50% más rápidos, y reduce en forma significativa el esfuerzo requerido para producir el mismo nivel enriquecido de conocimiento. Los mensajes contextuales generan una mayor interacción con los participantes durante toda la evaluación. Lo mejor de todo, estas mejoras fueron logradas sin comprometer los basamentos psicométricos de la evaluación en la que tantas organizaciones han depositado su confianza, lo cual no puede decirse de otras evaluaciones no científicas y no probadas.

Las compañías recurren a evaluaciones del tipo del OPQ para conocer profundamente a las personas y tener una experiencia positiva de selección que los ayude a tener éxito en el mercado ultra-competitivo por los mejores talentos. Además, el OPQ es esencial para el desarrollo permanente de empleados nuevos y existentes.

"La herramienta OPQ ha sido rediseñada completamente como una experiencia atractiva, centrada en los participantes. Hemos tomado nuestro gran conocimiento científico y la hicimos más simple, más veloz y más agradable", dijo Ken Lahti, Director de Ciencia e Innovación de SHL.

Este es el más reciente de una serie de importantes avances tecnológicos de SHL en su iniciativa por llevar mayor innovación al sector de conocimiento de talentos. Una premiada tecnología de evaluación cognitiva, evaluaciones por video y una herramienta de visualización de datos que mide la preparación digital son algunas de las últimas incorporaciones a la creciente cartera de productos de SHL.

Lea más sobre la renovada OPQ o las demás soluciones de evaluación líderes de SHL.

Acerca de SHL

SHL existe para ayudarle a ganar. En tiempos de cambios sin precedentes, suministramos conocimientos profundos sobre las personas para predecir e impulsar su desempeño.

Nuestras soluciones de talento de primera clase empoderan a los líderes y sus equipos para tomar decisiones imparciales durante toda la trayectoria del empleado. Con más de 40 años de experiencia y conocimientos sobre personal, la ciencia más avanzada de evaluación y más de 45.000 millones de puntos de datos, tenemos una visión sin par de la fuerza de trabajo. SHL se asocia con organizaciones de todos los tamaños (desde compañías incipientes hasta firmas multinacionales) en todo el mundo para asegurarles resultados positivos comprobados de su inversión en personal. www.shl.com

