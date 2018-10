El mercado de la vivienda en Texas permanece fuerte con aumentos en ventas de casas y el precio medio

AUSTIN, Texas, 22 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las ventas y los precios de viviendas en Texas aumentaron durante el tercer trimestre de 2018, mientras que el mercado de la vivienda en Texas continuó mostrando indicios de normalización, según el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas del tercer trimestre del 2018 publicado hoy por la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas.

"La actividad de ventas de viviendas que marcó un récord este verano en Texas es un ejemplo de la economía sólida, el crecimiento de empleos y la calidad de la vida en nuestro gran estado que sigue impulsando la propiedad de viviendas", dijo Kaki Lybbert, presidenta de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas. "Con el ritmo actual a que aumentan las ventas de viviendas y listados activos, vamos rumbo hacia otro año récord en bienes raíces en Texas".

Hubo 95,225 ventas de viviendas en Texas en el tercer trimestre de 2018, un incremento de 4.4 por ciento en comparación con el tercer trimestre de 2017. El precio medio también aumentó 4.4 por ciento en el mismo periodo a $235,000. Poco más de 36% de las casas vendidas durante el tercer trimestre costaron menos de $200,000, seguido por el 31.5% de las casas que fueron vendidas por un precio entre $200,000 y $299,999.

Jim Gaines, Ph.D., economista principal del Centro de Bienes Raíces en la Universidad Texas A&M, comentó, "Nuestro mercado permanece sumamente sólida, pero todavía está avanzando lentamente hacia la normalización. Los precios medios de viviendas y las ventas de viviendas subieron, pero la tasa de incremento en todo el estado empieza a perder impulso en comparación con años anteriores. Con niveles de inventario que siguen siendo bajos para las viviendas que cuestan menos de $150,000, estamos viendo un esfuerzo concertado por parte de los constructores de viviendas para construir viviendas de bajo costo para adecuarse al mercado de compradores de viviendas de nivel de entrada".

Los listados activos aumentaron un 4.7 por ciento respecto del año pasado a 111,144 listados en el tercer trimestre de 2018. Las viviendas de Texas pasaron un promedio de 52 días en el mercado.

El inventario mensual de viviendas aumentó 0.1 meses desde el tercer trimestre de 2017 a 3.9 meses de inventario. Según el Centro de Bienes Raíces de la Universidad Texas A&M, un mercado equilibrado entre oferta y demanda tiene entre 6.0 y 6.5 meses de inventario.

La presidenta Lybbert concluyó, "A pesar de la fortaleza en nuestro mercado de viviendas, el inventario limitado de viviendas en nuestros mercados de nivel de entrada puede dificultar la asequibilidad. A medida que se acerca la próxima sesión de la Legislatura de Texas, los agentes de bienes raíces de Texas continuarán luchando para mantener asequible la propiedad de viviendas para más tejanos y protegiendo los derechos de todos los dueños de propiedades".

Acerca del Informe Trimestral de la Vivienda de Texas

Los datos del Informe Trimestral de la Vivienda de Texas (Texas Quarterly Housing Report) se ofrecen mediante una alianza entre asociaciones de REALTORS® locales, los servicios de listado múltiple locales (multiple listing services, MLS) y la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas (Texas Association of REALTORS®). La elaboración del informe es posible gracias a un convenio de investigación con el Centro de Bienes Raíces de la Universidad Texas A&M. El informe ofrece datos trimestrales sobre las ventas de bienes raíces de Texas y 25 zonas estadísticas metropolitanas de Texas.

Acerca de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas (Texas Association of REALTORS®)

Con más de 114,000 miembros, la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Texas es una organización de miembros profesionales que representa todos los aspectos de los bienes raíces en Texas. Defendemos los intereses de los agentes de bienes raíces (REALTORS®) y los derechos de propiedad privada en Texas. Visite texasrealestate.com para conocer más.

CONTACTO:

Sylvester Palacios

Pierpont Communications

+1-512-448-4950

spalacios@piercom.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/175272/texas_association_of_realtors_logo.jpg

FUENTE Texas Association of REALTORS