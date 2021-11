El mercado de NFT Niftify demuestra un rápido crecimiento con dos ventas adicionales del token $NIFT

Los tokens $NIFT estarán disponibles para las comunidades BitMart y MEXC el 17 y 18 de noviembre

MAJURO, República de las Islas Marshall, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, la plataforma NFT todo incluido, anunció la venta de sus tokens $NIFT con las plataformas de operaciones de criptomonedas BitMart y MEXC. Niftify tendrá una oferta de intercambio inicial (IEO) con BitMart y un período de votación abierto para la cotización en MEXC. Los usuarios de ambas plataformas tendrán la oportunidad de participar por tokens $NIFT, los tokens de utilidad nativos para el ecosistema Niftify.

A través del IEO con BitMart, Niftify ofrecerá tokens $NIFT a los usuarios KYC de BitMart. Para hacerlo, Niftify completará un Evento de Estrella fugaz a partir de hoy, 17 de noviembre, a las 12:00 p. m. UTC que estará abierto por 24 horas. Representando el 0,09 % de la oferta de Niftify, habrá 178.571 tokens $NIFT en venta a USD 0,28 cada uno, lo que equivale a $50.000 USDT. Los operadores de BitMart pueden invertir hasta USD 100,00 y obtendrán recompensas para participar.

Niftify también se asoció con MEXC para ofrecer a su comunidad la capacidad de participar con Niftify. El período de votación para la cotización estará abierto mañana, 18 de noviembre, de las 4:00 a. m. a las 12:00 p. m. UTC. Habrá 143.000 tokens $NIFT en venta a USD 0,35 cada uno, lo que equivale a $50,000 USDT. Dentro del ecosistema MEXC, esto se conoce como un evento "Catalizador", en el que un proyecto inicia la votación para su lanzamiento en MEXC, y luego emite los tokens de forma gratuita a todos los usuarios exitosos en las votaciones.

"Nos entusiasma asociarnos con las bolsas de criptomonedas de confianza BitMart y MEXC para ofrecer nuestros tokens $NIFT a los millones dentro de sus comunidades globales", afirmó Bruno Ver, cofundador y director ejecutivo de Niftify. "Estas ventas de tokens, junto con nuestros otros IEOs por tokens $NIFT con Synapse Network y Gate.io, nos ayudarán a seguir impulsando el rápido crecimiento de Niftify hacia la creación de una comunidad de entusiastas de los NFT sólida".

Estas ventas de tokens son adicionales a los tokens emitidos en virtud de SAFE/SAFT y sujetos a un cronograma de emisiones de una ronda de precapitalización anterior en abril de 2021.

Actualmente en versión beta, Niftify es una plataforma sencilla de usar que permite a las personas acuñar, comprar, vender y cambiar NFT. Los usuarios ahora también pueden utilizar la nueva función de subasta de NFT, que permite a los creadores subastar sus NFT y a otros competir y pujar por ellos. A diferencia de otras plataformas, a los creadores se les incentiva para que acuñen y vendan NFT para beneficiarse de las funcionalidades de los contratos inteligentes, y Niftify les ofrece la oportunidad de obtener regalías de todas las ventas futuras de sus NFT acuñados a través del protocolo de regalías de Ethereum. Los NFT en Niftify también se utilizan como prueba de propiedad y registro histórico, incluso para elementos físicos, así como prueba de autenticidad para activos digitales y físicos de valor.

Dentro de la plataforma Niftify, los $NIFT se utilizan para incentivar las acciones a lo largo del sistema y permitirle a los usuarios obtener descuentos al pagar tarifas. Los usuarios solo pagan cargos del 2,5 % en lugar del 5 % que corresponde cuando pagan con otras criptomonedas o fiat. Además, los saldos de token $NIFT conceden diversos niveles de acceso a funciones exclusivas, como el acceso anticipado a nuevas entregas, perfiles personalizados prémium y el ingreso a áreas "exclusivas para miembros".

La venta está abierta a personas de todo el mundo, con excepción de los residentes de los Estados Unidos, Canadá, China, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Cuba, Afganistán y Crimea (como parte de Ucrania).

Para conocer más acerca de Niftify, las partes interesadas pueden visitar niftify.io y las consultas de los medios se pueden remitir a [email protected].

Acerca de Niftify

Niftify™ tiene la misión de crear una comunidad fortalecida de entusiastas de los NFT: creadores, coleccionistas, comerciantes, jugadores y empresas que desean comprar, vender o intercambiar NFT. Con una plataforma todo incluido que permite a las personas crear, comprar, vender e intercambiar NFT, Niftify ofrece todos los beneficios de la cadena de bloques, sin la complejidad de tener una billetera u operar en criptomonedas. Niftify pretende de sacar de la infancia a los NFT y llevarlos al mundo real liberando su verdadero potencial.

Contacto para los medios: [email protected]

W: https://www.niftify.io/

T: https://twitter.com/Niftify_io

L: https://www.linkedin.com/company/niftify/

Divulgación: Este anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin su registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores realizada en los Estados Unidos se hará por medio de un prospecto que se podrá obtener del emisor o el poseedor vendedor del valor, y que contará con información detallada acerca de la compañía y la dirección, así como los estados financieros. En la actualidad no se prevé ninguna oferta en los Estados Unidos.

