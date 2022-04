El meteorólogo John Morales dejará los pronósticos diarios para dar paso a nuevos proyectos.

Morales, quien también es fundador de ClimaData Corp, una firma meteorológica comercial, es el presentador del tiempo con más antigüedad en el sur de Florida. Por décadas se ha destacado por sus pronósticos de huracanes, guiando al público en emergencias con su estilo tranquilo y no alarmista. John fue incluido en el Círculo de Plata de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por sus contribuciones excepcionales y ejemplares en la teledifusión.

Morales planea expandir su carrera para continuar sirviendo a la comunidad como experto comunicador científico e influyente en las redes sociales en temas como el cambio climático, el tiempo extremo y el medio ambiente. Recientemente Morales se unió como columnista al "Bulletin of the Atomic Scientists". Como voluntario y filántropo, sus esfuerzos incluyen un importante rol en la junta directiva del Instituto CLEO, una organización no partidista dedicada a la educación ante la crisis climática. También estará más activo como meteorólogo consultor en ClimaData.

"El conocimiento y la experiencia pueden generar confianza, pero es la autenticidad lo que me ha ganado la lealtad del público. Estoy agradecido por todos aquellos que han depositado su confianza en mí durante décadas. Ahora planeo continuar sirviendo como un comunicador creíble, con un enfoque en la educación y la conciencia ambiental. Si amenaza un huracán, todavía planeo ayudar al público guiado por la ciencia y sin exageraciones", comentó Morales.

Morales seguirá formando parte de la familia de NBC en su nuevo rol que comenzará al inicio de la temporada de huracanes en junio.

Para más información contactar a:

Malule González

786-537-0621

malulegonzalez@gmail.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798254/John_Morales_Foto_Cortesia_NBC6__1.jpg

FUENTE John Morales

SOURCE John Morales