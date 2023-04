El método ESC, "Comer, dormir, consolar", reduce la estadía en el hospital y la necesidad de medicamentos entre los bebés expuestos a opioides

BETHESDA, Maryland, 30 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los investigadores han considerado que el método de cuidado "Comer, dormir, consolar" (Eat, Sleep, Console; ESC) es más efectivo que el uso de la Finnegan Neonatal Abstinence Scoring Tool (FNAST) para evaluar y gestionar a los recién nacidos expuestos a opioides, según un ensayo clínico nacional controlado y aleatorizado financiado por los Institutos Nacionales de Salud. Los recién nacidos atendidos con el método ESC estuvieron listos para el alta médica aproximadamente 6.7 días antes y fueron 63% menos propensos a recibir medicación como parte de su tratamiento, en comparación con los recién nacidos atendidos con la FNAST. El ESC prioriza los enfoques no farmacológicos para el cuidado, como un entorno de baja estimulación, envolver al bebé con una manta, contacto piel a piel y lactancia materna. El ESC también fomenta la participación de los padres en el cuidado y la evaluación de sus hijos. Estos hallazgos se basan en los resultados hospitalarios de un grupo grande y geográficamente diverso de bebés expuestos a opioides. Se está llevando a cabo un estudio de seguimiento de dos años de un subconjunto de lactantes. Los hallazgos actuales están publicados en el New England Journal of Medicine.

"La atención médica para los recién nacidos que estuvieron expuestos a opioides durante el embarazo varía ampliamente entre hospitales", comentó Diana W. Bianchi, M.D., directora del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver de los NIH, quien codirigió el estudio con el Programa de Influencias Ambientales en la Salud Infantil (ECHO) de los NIH. "Estos hallazgos son un paso importante hacia una orientación estándar basada en evidencias para el cuidado de estos bebés".

Los recién nacidos expuestos a opioides pueden desarrollar síntomas del síndrome neonatal de abstinencia de opioides (NOWS), que incluye temblores, llanto excesivo e irritabilidad, y problemas con el sueño y la alimentación. Durante los últimos 50 años, la FNAST ha sido la herramienta de evaluación tradicional para bebés con síndrome NOWS. La herramienta FNAST consiste en un amplio sistema de puntuación que evalúa los signos de abstinencia en más de 20 áreas. Han surgido preocupaciones sobre su subjetividad y sobrevaloración de la necesidad de administrar medicamentos opioides.

El enfoque de atención ESC se desarrolló hace unos ocho años y su popularidad está creciendo en algunas guarderías, pero no ha sido rigurosamente probado en una población de gran envergadura. Las evaluaciones del ESC se centran en la capacidad de un lactante para comer, dormir y consolarse, y el enfoque mantiene a la madre y al bebé juntos, lo que permite a las familias desempeñar un papel más importante en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, la adopción generalizada del ESC sin evidencia sólida de efectividad y seguridad ha suscitado preocupación sobre la posibilidad de no brindar el trato adecuado a los bebés o que se les dé el alta de forma prematura.

El presente estudio forma parte de la colaboración Advancing Clinical Trials in Neonatal Opioid Withdrawal (ACT NOW) Collaborative, una iniciativa financiada por la Helping to End Addiction Long-term® Initiative, o NIH HEAL Initiative®, una medida entre agencias que busca acelerar las soluciones científicas para contener la crisis nacional de opioides.

"En los Estados Unidos, cada 24 minutos se diagnostica al menos a un recién nacido con NOWS", señaló Rebecca G. Baker, Ph.D., directora de la NIH HEAL Initiative. "ACT NOW y estudios similares reflejan el enfoque urgente y práctico de HEAL para ofrecer soluciones científicas a la gran cantidad de personas, familias y comunidades afectadas por la crisis de opioides".

En el presente estudio, los investigadores inscribieron a 1,305 bebés en 26 hospitales de los Estados Unidos. Los hospitales fueron aleatorizados para pasar de la atención habitual con la herramienta FNAST a la atención con el enfoque ESC en diferentes momentos. En promedio, los bebés atendidos con ESC estuvieron médicamente listos para el alta después de un promedio de 8.2 días, mientras que aquellos atendidos con FNAST estuvieron médicamente listos para el alta tras 14.9 días, con una diferencia promedio de 6.7 días entre los dos grupos.

El estudio también evaluó si los recién nacidos recibieron medicación con opioides para controlar sus síntomas. Los niños atendidos con ESC tuvieron aproximadamente un 63% menos de probabilidades de recibir opioides (el 19.5% en el grupo ESC recibió medicación opioide, en comparación con el 52% en el grupo tratado con la herramienta FNAST). Los resultados de seguridad a los tres meses de edad fueron similares entre ambos grupos.

"El estudio incluyó comunidades rurales y médicamente desatendidas que han sido fuertemente afectadas por la crisis de opioides", afirmó Matthew W. Gillman, M.D., director del programa NIH ECHO. "Estos hallazgos prometen mejorar los resultados y satisfacer las necesidades a largo plazo de los bebés expuestos a opioides y sus familias".

ACT NOW es una iniciativa colaborativa entre NICHD y ECHO para mejorar el tratamiento y el cuidado de los bebés y los niños expuestos a opioides durante el embarazo. El programa utiliza la Neonatal Research Network del NICHD y la Institutional Development Award (IDeA) States Pediatric Clinical Trials Network de ECHO para garantizar que haya un grupo de participantes diverso en términos geográficos y raciales.

