El movimiento "Hey, Update My Voice" expone el ciberacoso

El movimiento, recientemente lanzado por www.heyupdatemyvoice.org, invita a la opinión pública a participar en el debate con la sugerencia de mensajes para que las asistentes virtuales combatan el abuso.

MIAMI, 23 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las asistentes virtuales están cada vez más presentes en la vida cotidiana, nos ayudan a despejar dudas y nos facilitan el día a día. Lo que todas tienen en común es una voz femenina estándar y nombre de mujer, ya sea Lu, Siri, Alexa, Nat, Bia, etc.

Según un estudio publicado por la Unesco en mayo de 2019, titulado "I'd Blush If I Could" (Me sonrojaría si pudiera), las asistentes virtuales, producto de la inteligencia artificial, sufren de acoso verbal de tipo sexual, al que suelen responder con comentarios tolerantes, sumisos y pasivos.

El movimiento "Hey, Update My Voice", en alianza con la Unesco, surgió en dicho contexto con la finalidad de enseñar a respetar a las asistentes virtuales y, además, pedir a las compañías de tecnología que actualicen sus respuestas. Si eso les pasa a ellas, imaginemos lo que enfrentan las mujeres en la vida real.

Las asistentes virtuales sufren de toda clase de abusos y acosos todos los días en todo el globo. En Brasil, por ejemplo, Lu, la asistente virtual de las tiendas Magazine Luiza, ha sido víctima de este tipo de violencia. En todo el planeta se han reportado casos con Siri y Alexa, entre otras. El mundo real muestra cifras espeluznantes:

73% de las mujeres de todo el mundo han sufrido acoso en línea.

15 millones de mujeres de entre 15 y 19 años ya han sido víctimas de abuso sexual.

70% de las refugiadas son víctimas de violencia en el transcurso de la vida.

97% de las brasileñas afirman haber sufrido acoso en el transporte público y privado.

43% de las europeas han sufrido hostigamiento o violencia física de parte de sus parejas.

Una de cada cinco personas jóvenes sufre de abuso sexual en las universidades de los Estados Unidos.

Ahora mismo, la opinión pública puede ser un gran apoyo para el movimiento. En la página https://heyupdatemyvoice.org hay un campo titulado "Your Voice", donde cualquier persona puede grabar mensajes de hasta 15 segundos con posibles respuestas para que las asistentes virtuales reaccionen al acoso. Nuestra meta es que las empresas formen parte del movimiento y actualicen las respuestas de sus asistentes virtuales a partir de dichas sugerencias.

Además, el sitio web contiene información sobre el movimiento, noticias locales e internacionales sobre ciberacoso y sexismo, así como un video relacionado con estas problemáticas.

Las situaciones reportadas en relación con la inteligencia artificial no solo tienen que ver con tecnología. Se trata de un asunto que nos concierne como humanidad y plantea preguntas sobre ciencia, política, filosofía y ética. El movimiento busca promover este debate con responsabilidad.

Además, según el estudio de la Unesco, las asistentes virtuales son, en gran medida, programadas por hombres (que representan 90% del personal en la creación de inteligencia artificial) y siguen la pauta de siempre sonar sumisas, incluso cuando están siendo agredidas verbalmente.

El movimiento "Hey, Update My Voice" busca educar mejor a la generación actual y a las generaciones futuras, y está abierto a toda participación, desde las organizaciones a favor de los derechos de las mujeres hasta las empresas que emplean asistentes virtuales, o sencillamente personas interesadas en sumarse al debate.

"La Unesco ha estado realizando investigaciones y organizando una serie de eventos sobre igualdad de género con el objetivo de fomentar el debate entre diversas partes interesadas: académicos, organizaciones privadas y gubernamentales, medios y sociedad civil. Es necesario que contribuyamos a la instauración de principios éticos que regulen la inteligencia artificial con transparencia y responsabilidad", dijo Marlova Jovchelovitch Noleto, directora y representante de la Unesco en Brasil.

La alianza entre la Unesco y el movimiento "Hey, Update My Voice" propone la creación de una red de especialistas que trabajen en la recopilación de datos en Brasil: responsables de la formulación de políticas públicas y empresas que podrían contribuir a vigilar el cumplimiento de normas y principios, en especial cuando se trata de formas activas de implicar a la sociedad en métodos de gobernanza con inteligencia artificial.

El movimiento y la campaña fueron creados y desarrollados por SunsetDDB en Brasil, una agencia que forma parte de DDB Latina.

*Fuentes:

"I'd Blush If I Could" [Me sonrojaría si pudiera]

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=1

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/22/sexually-harass-siri-virtual-assistants-women

https://www.wired.com/story/why-siri-and-alexa-werent-built-to-smack-down-harassment/

https://hbr.org/podcast/2019/11/ai-accountability-and-power

https://hbr.org/2019/11/4-ways-to-address-gender-bias-in-ai

ACERCA DE DDB LATINA GROUP

DDB Latina es el grupo líder de comunicaciones en los mercados latinos de todo el mundo. Se dedica a desarrollar soluciones empresariales para sus clientes a través de sus compañías DDB, Africa, Alma, Tribal Worldwide, TRACK y TracyLocke, entre otras. Pionero del sector, DDB Latina Group unió a los mercados latinoamericano, multicultural estadounidense y español con una visión única, inspirada en la cultura y no en la geografía. Actualmente, su red incluye a más de treinta oficinas en veinte países. Su modelo operativo se basa en "Triplas", donde la estrategia, la tecnología y la creatividad se fusionan y dan paso a innovadoras ideas que se traducen en resultados empresariales para las marcas con las que colabora DDB Latina Group, entre ellas algunas de las más reconocidas de la región y en diversas industrias. DDB Latina ha sido premiada como la Red más Creativa de Iberoamérica por El Ojo y la Clasificación Crema en 2017, y en el Festival Wave en 2019.

ACERCA DE DDB

DDB Worldwide (www.ddb.com) es una de las mayores redes de publicidad y marketing que goza de mayor liderazgo en el mundo. DDB ha sido nombrada Agencia del Año en múltiples ocasiones por parte del Festival Internacional de la Creatividad de Cannes y por las principales publicaciones y premios de publicidad. The Gunn Report ha incluido a DDB entre las tres redes mundiales más importantes durante doce de los últimos quince años. La cartera de clientes de la agencia incluye, entre otros, a McDonald's, Unilever, Mars, Johnson & Johnson y el Ejército de los Estados Unidos.

Fundada en 1949, DDB forma parte de Omnicom Group (NYSE) y suma más de 200 oficinas en más de 90 países; su oficina insignia se encuentra en Nueva York, NY.

ACERCA DE OMNICOM

Omnicom Group Inc. (NYSE – OMC) es una compañía líder en marketing global y comunicaciones corporativas. Las redes de marca de Omnicom, así como sus numerosas firmas de especialidad ofrecen servicios de publicidad, planeación y compra estratégica de medios, marketing digital e interactivo, marketing directo y promocional, relaciones públicas y otras comunicaciones especializadas a más de 5,000 clientes en más de cien países.

CONTACTO:

Angela Henao

Directora de comunicaciones y relaciones públicas | DDB Latina Group

Correo-e: angela.henao@mia.ddb.com

Tel.: +1 (305) 341 2563

FUENTE DDB Latina

Related Links

http://www.ddb.com



SOURCE DDB Latina