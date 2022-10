El movimiento Va por mi Cuenta celebra 10 años combatiendo el hambre en México

El movimiento respaldado por Fundación Alsea, A.C., beneficia a más de 270 mil personas anualmente, entre los que se incluyen a más de 6,000 niños diariamente

En promedio rescata y dona a través de la Red de Bancos de Alimentos de México más de 150 toneladas de alimento cada año

En estos 10 años se han donado más de 280 millones de pesos para combatir el hambre de miles de mexicanos, de los cuales más de 230 millones de pesos corresponden a Comedor Santa María A.C. en beneficio de más de 20,000 personas

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El Movimiento Va por mi Cuenta, iniciativa respaldada por Fundación Alsea, A.C., cumple 10 años contribuyendo a acabar la pobreza alimentaria en México, situación que se agudizó tras la crisis de salud, por lo que en el marco de esta celebración anunció la donación de 10 millones de pesos a la Red de Bancos de Alimentos de México, sumando un total de más de 45 millones de pesos este año, destinados al combate al hambre en beneficio de más de 8 ONG.

En México seis de cada diez hogares no tienen acceso a alimentación nutritiva suficiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que en el país hay 4.8 millones de personas que probablemente no han comido y tal vez no lo hagan en el resto del día.

Con la participación de Alsea, sus marcas, aliados estratégicos, la ciudadanía y grupos de interés, el movimiento Va por mi Cuenta ha beneficiado a más de 270 mil personas anualmente, incluidos más de 6,000 niños diariamente a través de la operación de comedores infantiles que se encuentran en 9 estados de la república mexicana: CDMX, Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Puebla, Hermosillo y Edomex, donando más de 150 toneladas de alimento cada año. Desde su creación el 16 de octubre del 2012, ha servido más de 5 millones de comidas nutritivas.

"Son diez años enfocados a combatir el hambre y vamos por más, porque aún hay mucho por hacer, a partir del 1 de octubre lanzamos nuestra campaña 2022: Va por menos hambre, en la que invitamos a que más gente se sume donando, su contribución ayudará a combatir el hambre que hoy padecen millones de mexicanos." indicó Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea, A.C.

La campaña de recaudación del Movimiento Va por mi Cuenta finalizará el 15 de noviembre del presente año y cualquier persona puede dar en todos los establecimientos de las marcas de Alsea (Domino's, Starbucks, Burger King, Chili's, Italianni's, P.F. Chang's, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón y Corazón de Barro) o a través de la página del movimiento: https://vapormicuenta.org/ y también en cajeros Santander.

En su intervención, Valeria Olson, directora de Asuntos Corporativos de Alsea, subrayó que "el propósito de Alsea de entregar felicidad y experiencias llenas de sabor está enfocado en clientes, colaboradores, inversionistas y también en las comunidades donde operamos, y para este último grupo, el de comunidades, el vínculo de la empresa es Fundación Alsea, A.C., creada desde el 2004 con el objetivo de procurar la seguridad alimentaria, y fomentar el desarrollo humano a través de la educación y la empleabilidad".

Actualmente Va por mi Cuenta tiene 19 comedores infantiles, gestionados por aliados estratégicos como Comedor Santa María A.C., Fondo para la Paz I.A.P., Save the Children, Huellas de Pan A.C., entre otros; además de realizar donativos en especie y en económico a la Red de Bancos de Alimentos de México.

"Hace más de 10 años nos unimos a un gran aliado con un objetivo en común: eliminar la inseguridad alimentaria. Desde entonces, Fundación Alsea, A.C. con el movimiento Va por mi Cuenta, ha confiado en nosotros para seguir adelante con nuestra misión. Gracias a su enorme compromiso y generosidad durante todos estos años, hemos podido transformar juntos la vida de miles de niños", comentó Alicia Mier y Terán, presidente de Consejo de Comedor Santa María, A.C.

"El Hambre hoy más que nunca es un problema que debe preocupar y ocupar a todos. Gracias a la Alianza entre la Red BAMX y Fundación Alsea, A.C. podemos aspirar a que cada vez más personas vivan con menos hambre. Es a través del fortalecimiento de las capacidades de los Bancos de Alimentos, impulsando la solidaridad por medio del voluntariado y disminuyendo el desperdicio de alimentos que juntos lograremos nuestros objetivos conjuntos", agregó Mariana Jiménez Cárdenas, directora nacional de Alianzas en Inversión Social, Red Banco de Alimentos.

Como parte de la celebración de los 10 años de Va por mi Cuenta, el artista mexicano Yesterman Sux creó un mural de dodos con causa en la sucursal de Chili's Insurgentes, en la Ciudad de México, lleno de amor y risas, acompañándolo con los nombres de algunos beneficiados. Además, reconoce a las marcas de Alsea, a los colaboradores, aliados y a cada una de las personas que durante este tiempo han donado e invita a que más personas se sumen a esta noble labor, contribuir a erradicar el hambre.

Acerca de Alsea

Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y Europa, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual, Casual Rápida y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Chili's, P. F. Chang's, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster's Hollywood, Gino's, TGI Fridays, Ole Mole y Corazón de Barro. La compañía opera más de 4,300 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Uruguay. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro.

Para más información visita: www.alsea.net

Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*

Acerca de Fundación Alsea, A.C.

Es un vehículo de Responsabilidad Social de Alsea, cuya misión es procurar la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables y promover el desarrollo humano a través del apoyo a iniciativas a favor de la educación.

Acerca de Va por mi Cuenta

Es un Movimiento respaldado por Fundación Alsea A.C. que se crea como respuesta a uno de los más grandes problemas que enfrenta México: la pobreza alimentaria. Con esta iniciativa se busca garantizar que las comunidades vulnerables en pobreza alimentaria de México tengan acceso a una buena alimentación, mediante la construcción y operación de comedores llamados "Nuestro Comedor", desde el 2012, hemos creado trece comedores y un centro de alimentación, en los que se benefician diariamente a más de 2,000 familias -más de 7,400 personas-. Además, gracias a todas las aportaciones realizadas, a la fecha ha logrado servir más de tres millones de comidas nutritivas. Va por Mi Cuenta busca crear conciencia pública sobre el grave problema de la pobreza alimentaria en México.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1919897/1.jpg

FUENTE Fundación Alsea

SOURCE Fundación Alsea